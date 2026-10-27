Scoperto un nuovo possibile pianeta nano: 2026 ED138 è uno dei corpi celesti più grandi mai individuati ai confini del Sistema Solare

Una scoperta astronomica di eccezionale importanza arriva dalle regioni più remote del Sistema Solare. Oltre l’orbita di Plutone, nelle profondità dello spazio dominate da corpi ghiacciati e ancora in gran parte inesplorati, gli astronomi dell’Osservatorio Vera C. Rubin hanno individuato 2026 ED138, un grande e luminoso oggetto transnettuniano che potrebbe entrare nella ristretta famiglia dei pianeti nani. Le prime analisi indicano infatti che si tratta di uno dei corpi celesti più grandi e brillanti mai scoperti oltre Nettuno, con un diametro stimato tra 600 e 1.500 chilometri. La scoperta è stata annunciata oggi dal Minor Planet Center (MPC) dell’Unione Astronomica Internazionale, attraverso una circolare ufficiale dedicata all’identificazione del nuovo oggetto. Se le successive osservazioni confermeranno le caratteristiche ipotizzate dagli scienziati, 2026 ED138 potrebbe aggiungersi ai cinque pianeti nani attualmente riconosciuti dall’Unione Astronomica Internazionale: Plutone, Cerere, Eris, Haumea e Makemake. Il risultato è stato ottenuto grazie alle osservazioni dell’Osservatorio Vera C. Rubin, finanziato congiuntamente dalla National Science Foundation (NSF) degli Stati Uniti e dall’Office of Science del Dipartimento dell’Energia americano (DOE). La scoperta dimostra le potenzialità del nuovo osservatorio nell’individuazione di oggetti lontanissimi, anche quando si trovano in regioni del cielo particolarmente affollate di stelle.

2026 ED138, il nuovo mondo ghiacciato scoperto oltre Plutone

Attualmente 2026 ED138 si trova a circa 46 unità astronomiche dal Sole. Un’unità astronomica corrisponde alla distanza media tra la Terra e il Sole, pari a circa 150 milioni di chilometri. Questo significa che il nuovo corpo celeste si trova a una distanza di circa 6,9 miliardi di chilometri dalla nostra stella. Per comprendere la sua posizione nel Sistema Solare, basti considerare che Plutone si trova mediamente a circa 40 unità astronomiche dal Sole. La distanza di 2026 ED138 lo colloca quindi nella categoria degli oggetti transnettuniani, conosciuti anche con la sigla TNO, ossia corpi celesti che orbitano attorno al Sole oltre Nettuno. La caratteristica che ha immediatamente attirato l’attenzione degli astronomi è la sua notevole luminosità in rapporto alla distanza. Analizzando questi parametri e stimando la capacità della superficie di riflettere la luce solare, definita albedo, gli scienziati hanno calcolato un diametro compreso tra 600 e 1.500 chilometri. Si tratta di dimensioni compatibili con quelle di un pianeta nano. Gli oggetti ghiacciati di questa grandezza, infatti, dovrebbero possedere una massa sufficiente affinché la loro stessa gravità li porti ad assumere una forma approssimativamente sferica. È proprio questa una delle condizioni necessarie per ottenere la classificazione di pianeta nano. La natura di 2026 ED138 resta tuttavia da confermare. Saranno necessarie ulteriori osservazioni nell’infrarosso per determinarne con maggiore precisione le dimensioni effettive e verificare se possiede le caratteristiche richieste per entrare ufficialmente in questa categoria astronomica.

La scoperta del 13 ottobre: come Matthew Holman ha individuato 2026 ED138

Il nuovo oggetto è stato identificato da Matthew Holman, ricercatore del Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian (CfA), membro del gruppo operativo del Rubin Observatory e collaboratore che contribuisce al miglioramento degli algoritmi impiegati per cercare corpi celesti in movimento nelle regioni più distanti del Sistema Solare. La svolta è arrivata nella serata del 13 ottobre 2026, quando Holman stava analizzando i dati raccolti dall’osservatorio nei mesi precedenti attraverso un programma sviluppato insieme al collega Kevin Napier, anch’egli del CfA. Il software è progettato per esaminare miliardi di rilevazioni di oggetti in movimento, confrontarle tra loro e individuare quelle che corrispondono allo stesso corpo celeste osservato in momenti differenti. È attraverso questa complessa procedura di analisi che Holman ha riconosciuto 2026 ED138, accorgendosi immediatamente delle sue caratteristiche insolite. “La mia prima reazione è stata un misto di entusiasmo e incredulità”, racconta Matthew Holman. “Oggetti come questo sono molto rari, quindi ho iniziato immediatamente a controllare se io o il programma avessimo commesso qualche errore”. Proprio la rarità di un oggetto tanto grande e luminoso a una simile distanza ha reso necessaria una verifica particolarmente approfondita. Il gruppo di ricerca ha quindi avviato una ricerca sistematica di ulteriori immagini nelle quali il corpo celeste potesse essere stato ripreso senza essere riconosciuto.

Le immagini ritrovate fino al 2016: ricostruiti oltre dieci anni di orbita

Un contributo decisivo alla conferma della scoperta è arrivato da Mario Jurić, docente dell’Università di Washington e responsabile scientifico del programma di studio del Sistema Solare del Rubin Observatory. Jurić ha esaminato i cataloghi e le immagini dell’osservatorio, individuando altre 20 osservazioni del nuovo oggetto, alcune delle quali risalenti al 4 marzo 2026. Complessivamente, l’Osservatorio Vera C. Rubin aveva già osservato 2026 ED138 per 30 volte, distribuite su 20 notti tra il 4 marzo e l’11 luglio 2026. Questi dati hanno permesso di ottenere una prima ricostruzione dettagliata del suo movimento nello spazio. La ricerca è stata successivamente estesa agli archivi di un altro importante strumento astronomico, la Dark Energy Camera (DECam), realizzata dal Dipartimento dell’Energia statunitense e installata sul telescopio Victor M. Blanco da quattro metri, presso l’Osservatorio Interamericano di Cerro Tololo, in Cile, struttura appartenente al programma NSF NOIRLab. Attraverso il servizio di ricerca retrospettiva ADAM Precovery dell’Asteroid Institute, promosso nell’ambito delle attività della B612, sono state individuate immagini risalenti addirittura al 2016. La combinazione delle osservazioni recenti e dei dati d’archivio ha consentito agli astronomi di ricostruire oltre dieci anni dell’orbita di 2026 ED138, migliorando notevolmente la conoscenza della sua traiettoria. Holman e Jurić hanno presentato i risultati durante una conferenza stampa organizzata nell’ambito del 58° congresso annuale della Divisione di Scienze Planetarie (DPS), svoltosi a Spokane, nello Stato di Washington, in concomitanza con l’annuncio ufficiale del Minor Planet Center.

Un’orbita inclinata di 25 gradi: il possibile ruolo gravitazionale di Nettuno

Oltre alle dimensioni, un altro elemento scientificamente significativo riguarda le caratteristiche orbitali del nuovo oggetto. Le osservazioni mostrano che l’orbita di 2026 ED138 è inclinata di quasi 25 gradi rispetto al piano del Sistema Solare. Questa particolare configurazione permette di classificarlo come un oggetto transnettuniano classico dinamicamente caldo, appartenente alla popolazione conosciuta in astronomia come hot-classical TNO. L’inclinazione suggerisce che la sua traiettoria potrebbe essere stata modificata rispetto a quella originaria attraverso interazioni gravitazionali con Nettuno. Si tratta di un indizio importante per ricostruire la storia dinamica delle regioni esterne del Sistema Solare. Lo studio delle dimensioni, della composizione e delle orbite degli oggetti transnettuniani permette infatti agli astronomi di indagare alcuni processi fondamentali della formazione planetaria. In particolare, questi corpi possono conservare informazioni relative alla migrazione dei pianeti giganti nel corso dell’evoluzione del Sistema Solare e ai meccanismi attraverso i quali gli oggetti più piccoli sono stati progressivamente dispersi o trasferiti su orbite differenti. La traiettoria di 2026 ED138 rappresenta quindi un nuovo elemento a disposizione degli scienziati per comprendere come le interazioni gravitazionali abbiano modellato la distribuzione dei corpi ghiacciati oltre Nettuno.

Perché un oggetto così grande era rimasto nascosto fino al 2026

Uno degli aspetti più sorprendenti della scoperta è che un corpo celeste potenzialmente così grande sia stato individuato soltanto adesso, nonostante oltre dieci anni di immagini astronomiche ne documentassero già la presenza. La spiegazione risiede soprattutto nella sua posizione apparente nel cielo. 2026 ED138 è stato scoperto in una regione vicina al piano della Via Lattea, un’area estremamente affollata nella quale si concentrano milioni di stelle. Per molti telescopi, distinguere il debole movimento di un oggetto così distante dalla moltitudine delle sorgenti luminose presenti sullo sfondo rappresenta una difficoltà considerevole. È probabilmente questa la ragione per cui 2026 ED138 era sfuggito alle precedenti ricerche. Il Rubin Observatory dispone però di caratteristiche particolarmente adatte a superare questo ostacolo. La combinazione tra osservazioni regolari dell’intero cielo australe, elevata sensibilità degli strumenti e algoritmi capaci di analizzare milioni o miliardi di punti luminosi permette di identificare anche piccoli spostamenti che potrebbero passare inosservati nelle osservazioni tradizionali. “Rubin ci sta offrendo una capacità senza precedenti di esplorare il cielo grazie a una combinazione di velocità, profondità e precisione”, spiega Mario Jurić. “E la scoperta è soltanto l’inizio: una volta identificato un nuovo oggetto, possiamo cercare a ritroso per mesi, e talvolta persino per decenni, trovandolo in immagini nelle quali nessuno sapeva dove guardare. Questa capacità sia di scoprire sia di ritrovare retrospettivamente gli oggetti sta trasformando la rapidità e la precisione con cui possiamo determinarne le orbite e comprendere il Sistema Solare distante”.

Il telescopio Vera C. Rubin e il progetto LSST: una nuova era per l’astronomia

La scoperta è uno dei risultati ottenuti dall’Osservatorio Vera C. Rubin attraverso le osservazioni raccolte durante la preparazione del programma Legacy Survey of Space and Time (LSST), avviato nel giugno 2026. Il progetto prevede di osservare ripetutamente il cielo dell’emisfero australe per dieci anni, registrando il movimento e le variazioni di luminosità di un numero straordinario di oggetti astronomici. La capacità di individuare cambiamenti nel cielo permette di affrontare un ampio insieme di questioni scientifiche, dall’esplorazione dei corpi minori del Sistema Solare allo studio della Via Lattea, delle galassie lontane e dell’energia oscura. “Il superpotere dell’Osservatorio Rubin è la capacità di rilevare chiaramente il movimento e il cambiamento tra un numero vastissimo di oggetti e fenomeni che gli esseri umani non avevano mai osservato prima”, afferma Edward Ajhar, direttore del programma NSF per il Rubin Observatory. “Questa capacità amplia enormemente le nostre possibilità di rivelare e comprendere nuovi aspetti del nostro Sistema Solare, della Via Lattea e di miliardi di altre galassie in tutto l’Universo”. Anche Kathy Turner, responsabile del programma Rubin Observatory presso il Dipartimento dell’Energia statunitense, sottolinea il valore scientifico dell’infrastruttura: “le caratteristiche uniche dell’Osservatorio Rubin lo rendono uno strumento incredibile per studiare un’ampia gamma di fenomeni astrofisici, dall’energia oscura alla scoperta di questo candidato pianeta nano”.

Già scoperti oltre 11.000 asteroidi e circa 380 oggetti transnettuniani

L’individuazione di 2026 ED138 si inserisce in una sequenza di risultati ottenuti dall’osservatorio fin dalle prime fasi della raccolta dei dati scientifici. Nel mese di aprile 2026, prima dell’avvio ufficiale del programma LSST, il gruppo di ricerca dedicato al Sistema Solare aveva già trasmesso al Minor Planet Center le osservazioni di oltre 11.000 nuovi asteroidi. Tra questi erano compresi circa 380 nuovi oggetti transnettuniani, una quantità particolarmente significativa per lo studio delle regioni oltre l’orbita di Nettuno. Già in quell’occasione gli astronomi avevano descritto il risultato come “la punta dell’iceberg”, manifestando grande interesse per il potenziale delle successive osservazioni del cielo attraverso LSST. L’identificazione di un corpo grande e luminoso come 2026 ED138 conferma le prospettive scientifiche indicate dal gruppo di ricerca. Grazie all’osservazione ripetuta delle medesime regioni celesti, sarà possibile cercare anche oggetti rimasti nascosti nelle aree meno esplorate dalle precedenti campagne astronomiche.

2026 ED138 potrebbe diventare il sesto pianeta nano riconosciuto ufficialmente

La scoperta apre ora una nuova fase di osservazioni per chiarire la natura dell’oggetto. La luminosità rilevata, la distanza dal Sole e le stime sull’albedo indicano dimensioni compatibili con quelle dei maggiori candidati pianeti nani conosciuti oltre Nettuno, ma il riconoscimento definitivo richiederà ulteriori verifiche. La classificazione non dipende infatti esclusivamente dalla distanza o dalla luminosità. Per essere considerato un pianeta nano, un corpo deve possedere una massa sufficiente a raggiungere una forma approssimativamente rotonda sotto l’effetto della propria gravità. Gli astronomi ritengono che gli oggetti ghiacciati con le dimensioni stimate per 2026 ED138 possano soddisfare questa condizione, ma la sua natura deve ancora essere accertata. Se questa interpretazione sarà confermata, 2026 ED138 entrerà nella ristretta categoria alla quale appartengono Plutone, Cerere, Eris, Haumea e Makemake, i cinque pianeti nani attualmente riconosciuti dall’Unione Astronomica Internazionale.