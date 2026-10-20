Scuola, Coldiretti porta l’educazione alimentare nel mondo di Minecraft

Dalla tastiera ai campi di coltivazione: l’educazione alimentare conquista il mondo dei videogiochi per insegnare ai più giovani il valore del cibo sano. In occasione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Coldiretti ha presentato Farmcraft – Coltiva il tuo mondo, un progetto rivoluzionario pensato per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni. L’iniziativa sfrutta il videogioco più venduto di sempre per trasformare la conoscenza dell’agricoltura, della biodiversità e dei cibi freschi in un’esperienza d’apprendimento interattiva, capace di unire il divertimento virtuale alle visite reali nelle fattorie e nei mercati italiani. Un’alleanza strategica tra scuola, medicina e agricoltura che usa il linguaggio delle nuove generazioni per tutelare la salute dei più piccoli e far scoprire loro il valore della filiera corta.

Arriva Farmcraft

Coltivare un orto, allevare animali, scoprire la biodiversità, imparare a leggere le etichette e distinguere gli alimenti freschi da quelli ultraformulati. Sono alcune delle missioni di Farmcraft – Coltiva il tuo mondo, il nuovo progetto di Coldiretti, con il supporto tecnico di Maker Camp, che porta l’educazione alimentare nel mondo di Minecraft, il videogioco più venduto della storia, con oltre 400 milioni di copie. Il progetto è stato presentato in occasione della giornata inaugurale del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti, con la collaborazione di The European House – Ambrosetti.

L’obiettivo

L’obiettivo è utilizzare uno degli strumenti di intrattenimento più popolari tra le nuove generazioni per costruire un ponte tra il mondo digitale e quello reale, trasformando un videogioco in uno strumento per coltivare il futuro dell’alimentazione. Con Farmcraft, Coldiretti non si limita a raccontare l’agricoltura ai ragazzi prima attraverso un contest che partirà nelle scuole, ma sceglie di farla vivere attraverso un linguaggio che già conoscono, rendendoli protagonisti di un’esperienza anziché destinatari passivi di un messaggio. In questo modo l’azione di tutela della salute va oltre i luoghi tradizionali del confronto politico e sindacale, raggiungendo direttamente bambini, famiglie e insegnanti.

Le attività

Rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni, Farmcraft trasforma il gioco in un’esperienza educativa. In un mondo virtuale dedicato all’agricoltura, i partecipanti potranno gestire una fattoria, seguire il ritmo delle stagioni, conoscere le produzioni agricole e portare i prodotti in un mercato contadino virtuale di Campagna Amica. Le attività comprenderanno missioni sulla Dieta Mediterranea, la sostenibilità e il rapporto tra alimentazione e attività fisica. Il digitale sarà però solo il punto di partenza per esperienze concrete, con attività nelle fattorie didattiche, incontri con gli agricoltori, laboratori e visite ai mercati di Campagna Amica, per avvicinare i ragazzi al cibo, alla sua origine e al lavoro necessario per produrlo.

Una domanda che arriva dal mondo scolastico

La proposta risponde a una domanda che arriva direttamente dal mondo scolastico. Secondo il rapporto Coldiretti-Censis 2026, condotto su 800 dirigenti scolastici, il 91% ritiene che la tecnologia possa affiancare i ragazzi nell’apprendimento della corretta alimentazione, il 79% considera efficaci gli strumenti digitali e il 53% è pronto ad adottare programmi educativi basati su videogiochi, quiz e piattaforme interattive. Il 95% giudica inoltre utile far conoscere agli studenti il mondo agricolo. Ma l’educazione alimentare è una priorità anche per le famiglie: l’82% dei genitori chiede un piano pubblico per proteggere i figli dai rischi legati al consumo di cibi ultraformulati, come snack, merendine ed energy drink, sempre secondo il Censis.

Farmcraft si inserisce in un percorso più ampio avviato da Coldiretti e Campagna Amica, a partire dal Manifesto di Udine per l’Educazione Alimentare nelle Scuole del giugno 2025 e proseguito con gli accordi con la Federazione Italiana Medici Pediatri e l’Anci, fino al lancio del progetto Campagna Amica per la Salute con l’alleanza tra agricoltori e medici. L’obiettivo è costruire un’alleanza tra scuole, famiglie, agricoltori e professionisti della salute, perché imparare a mangiare bene significa tutelare il futuro delle nuove generazioni e valorizzare il lavoro agricolo italiano, conclude Coldiretti.