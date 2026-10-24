Sfumature di arancione, rosa e viola nel cielo: lo spettacolare tramonto a Verona | FOTO

Un cielo che sembra dipinto, attraversato da sfumature di arancione, rosa e viola. È lo spettacolo andato in scena questa sera al tramonto a Verona, come testimoniato dalle foto a corredo dell’articolo che ci invia Diego Bazzanella. Le foto restituiscono tutta la forza espressiva di uno scenario naturale nel quale la luce del Sole, ormai prossima a scomparire all’orizzonte, trasforma il cielo in un’immensa tavolozza di colori. A rendere ancora più affascinante gli scatti è il contrasto tra le tonalità luminose dell’orizzonte e quelle più profonde della parte superiore del cielo, che appare ancora blu. Le sfumature calde si intrecciano con il rosa e il violetto, regalando uno spettacolo davvero suggestivo.

Perché il cielo diventa rosa, rosso e viola durante il tramonto

I colori osservabili in un cielo al tramonto trovano una spiegazione nei fenomeni fisici che regolano la propagazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre. Durante il tramonto, quando il Sole si trova molto basso sull’orizzonte, i suoi raggi attraversano uno strato di atmosfera più esteso rispetto alle ore centrali della giornata. Questo percorso favorisce la dispersione delle componenti della luce caratterizzate da lunghezze d’onda più corte, come il blu, lasciando maggiormente visibili le tonalità calde, soprattutto il giallo, l’arancione e il rosso. La presenza delle nuvole può rendere lo spettacolo ancora più articolato. Le particelle d’acqua e i cristalli di ghiaccio presenti nelle formazioni nuvolose interagiscono con la luce proveniente dal Sole, riflettendola e diffondendola in diverse direzioni. A seconda della posizione delle nubi, della loro struttura e delle condizioni atmosferiche, possono così emergere sfumature particolarmente intense, con passaggi cromatici dal rosso al rosa e dal violetto al blu. Anche la sovrapposizione delle diverse tonalità contribuisce alla spettacolarità del fenomeno. In particolare, le sfumature violacee possono derivare dalla combinazione della luce rossastra con le componenti blu ancora presenti nella luce diffusa dal cielo. Si creano così contrasti cromatici che rendono ogni tramonto diverso dagli altri.