Si perde in un fitto bosco tra rovi e vegetazione: 52enne soccorso e tratto in salvo dal Soccorso Alpino

Si è concluso positivamente un intervento di ricerca e soccorso nei boschi di Monteaperta, in Friuli Venezia Giulia, dove un uomo di 52 anni, residente in provincia di Treviso, aveva perso l’orientamento senza riuscire a ritrovare la strada per tornare alla propria automobile. A intervenire sono stati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia (Cnsas), che hanno individuato il disperso in un’area caratterizzata da una fitta vegetazione e dalla presenza di numerosi rovi. Le operazioni si sono concluse con il ritrovamento dell’uomo in buone condizioni fisiche e il suo accompagnamento in sicurezza fino al veicolo, grazie all’intervento di una squadra di terra della stazione del Soccorso Alpino di Udine.

Disperso nei boschi di Monteaperta: l’allarme e l’attivazione dei soccorsi

L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata dalla Sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria (Sores). Ricevuta la chiamata, il tecnico di centrale operativa del Cnsas ha immediatamente avviato le procedure necessarie per organizzare le ricerche nella zona in cui l’uomo aveva perso l’orientamento. Alle 10:45 è stata attivata la stazione del Soccorso Alpino di Udine, i cui tecnici hanno raggiunto rapidamente l’area interessata, nei pressi di casera Pascolo di Debellis, nella frazione di Monteaperta. L’obiettivo dell’intervento era individuare con precisione la posizione del 52enne e raggiungerlo attraverso il territorio boschivo, così da consentirgli di rientrare in sicurezza.

Intervento concluso positivamente: l’uomo accompagnato fino alla propria auto

Dopo aver accertato le buone condizioni fisiche del 52enne, i soccorritori lo hanno accompagnato lungo il percorso di ritorno, assicurandosi che potesse raggiungere senza difficoltà la propria automobile. L’operazione, coordinata dal Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia e condotta sul terreno dai tecnici della stazione di Udine, si è così conclusa positivamente, con il recupero dell’uomo che aveva perso l’orientamento nell’area boschiva di Monteaperta.