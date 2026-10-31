Siria devastata dalle alluvioni: 7 morti, 5 sono bambini | VIDEO

È pesante il bilancio della violenta ondata di maltempo che ha colpito la Siria orientale, provocando alluvioni lampo. Secondo quanto riferito dalle autorità, almeno 7 persone sono morte, tra cui 5 bambini, mentre altre 7 sono rimaste ferite. Quattro persone risultano ancora disperse e le squadre di soccorso sono impegnate nelle ricerche nelle aree sommerse dall’acqua. Le vittime si registrano soprattutto a causa degli accumuli d’acqua generati dalle inondazioni, nei quali sono annegati 5 bambini. Un’altra persona è morta in un incidente stradale, mentre non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla settima vittima.

Le piogge intense hanno interessato le province orientali di Raqqa, Deir al-Zor e Hasakah, raggiungendo anche alcune zone di Aleppo. Le conseguenze sono gravi: strade interrotte, infrastrutture danneggiate e numerose famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. L’emergenza ha mobilitato su vasta scala la Protezione civile siriana, che dall’inizio delle tempeste ha effettuato oltre 550 interventi, tratto in salvo 60 persone rimaste intrappolate nelle acque e risposto a più di 900 richieste di soccorso. Evacuati anche oltre 350 studenti da 2 istituti scolastici e circa 375 famiglie dai campi profughi nella provincia di Raqqa. Gli interventi hanno riguardato inoltre i campi nelle aree rurali di Aleppo e Idlib, oltre al pompaggio dell’acqua da circa 250 abitazioni ed edifici pubblici.

Particolarmente critica la situazione a Deir al-Zor, dove le inondazioni hanno danneggiato strade e infrastrutture delle telecomunicazioni, compromettendo i collegamenti e le comunicazioni. Il cedimento di 7 attraversamenti stradali ha inoltre isolato diverse località. In via precauzionale, le autorità hanno disposto la sospensione delle lezioni nelle province di Raqqa, Hasakah e Deir al-Zor. Le previsioni meteorologiche indicano infine che condizioni di instabilità potrebbero persistere anche nelle prossime ore.