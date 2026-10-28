Smog, a Torino scatta il livello arancio: stop ai diesel Euro 5

Scatta da domani, giovedì 29 ottobre, a Torino il livello arancio del semaforo antismog. I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 microgrammi per metro cubo di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell’aria per tre giorni consecutivi. Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni dalle 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 su tutti i giorni (festivi compresi), sempre con orario 8-19.
Con l’attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo “Move In”, in quanto comunque soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione veicolare conseguenti alle previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti nell’aria. Nella giornata di venerdì 30 ottobre, a causa di uno sciopero generale nazionale che può coinvolgere anche il trasporto pubblico locale, tutte le limitazioni di traffico ambientali saranno sospese. La prossima misurazione avverrà venerdì 30 ottobre.