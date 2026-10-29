Smog Torino, in vigore anche domani le limitazioni al traffico

A Torino, resteranno in vigore anche domani, venerdì 30 ottobre, le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dal livello arancio del semaforo antismog, rende noto il Comune. Inizialmente, in considerazione dello sciopero generale previsto per la giornata, era stata comunicata la sospensione delle misure antismog. Il Ministero dei Trasporti ha tuttavia disposto, con ordinanza di precettazione, il differimento dello sciopero nel settore del trasporto pubblico locale. Di conseguenza, le limitazioni resteranno attive. Per le autovetture, il divieto di circolazione riguarda i diesel Euro 5, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19. Negli stessi orari, il divieto si applica ai diesel Euro 3 ed Euro 4 anche nel fine settimana. Per i veicoli adibiti al trasporto merci, le limitazioni interessano i diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, tutti i giorni dalle 8 alle 19. Sono inoltre soggetti alle limitazioni i veicoli aderenti al servizio Move In.