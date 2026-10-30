Space Economy: il 2 novembre via la III edizione degli Stati Generali

L’Italia rafforza il proprio posizionamento nello scenario internazionale della Space Economy . Lunedì 2 novembre 2026, a partire dalle ore 10, la Sala Conferenze Internazionali della Farnesina ospiterà la 3ª edizione degli Stati Generali della Space Economy, dal titolo “Strategia, geopolitica e crescita”. L’iniziativa sarà dedicata alle prospettive di sviluppo e al consolidamento del sistema nazionale dell’economia dello spazio, con particolare attenzione alle opportunità di cooperazione e alla competitività italiana sui mercati internazionali.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, del Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulla Space Economy, Andrea Mascaretti, della Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e dell’europarlamentare Elena Donazzan.

Il programma entrerà quindi nel vivo con 2 tavole rotonde, dedicate alle principali sfide strategiche e alle opportunità di collaborazione internazionale per il comparto spaziale italiano. La prima sessione, intitolata ” Strategia spaziale nazionale: il ruolo dell’Italia nelle sfide globali“, approfondirà il posizionamento del Paese nel nuovo scenario geopolitico e industriale dello spazio. Tra gli interventi previsti figurano quelli di Marco Lisi, Inviato Speciale per lo Spazio del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Franco Federici, Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri e Segretario del COMINT, e Mario Cospito, Commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana.

La seconda tavola rotonda, “Collaborazioni internazionali e settore privato“, sarà invece focalizzata sul ruolo delle imprese e delle partnership internazionali nella crescita della Space Economy. Interverranno, tra gli altri, Matteo Zoppas, Presidente di ICE Agenzia, e Giorgio Marsiaj, Vicepresidente di Confindustria. La sessione coinvolgerà inoltre rappresentanti di alcuni Paesi partner e aziende italiane, chiamati a illustrare esperienze e casi concreti di collaborazione internazionale di successo.