Space Weather, oggi l’INGV inaugura a Roma la nuova sala di monitoraggio

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) inaugura oggi, nella sede di Roma, la nuova Sala di monitoraggio Space Weather, un’infrastruttura dedicata all’osservazione in tempo reale dei fenomeni legati all’attività solare e delle loro possibili ripercussioni sulle tecnologie e sui servizi essenziali. La nuova sala sarà impegnata nel monitoraggio delle condizioni della ionosfera e del campo magnetico terrestre, con l’obiettivo di individuare e valutare gli effetti che le variazioni dell’ambiente spaziale possono produrre sulle infrastrutture tecnologiche. Particolare attenzione sarà rivolta alle telecomunicazioni in banda HF e ai servizi di navigazione e posizionamento basati sui sistemi satellitari GNSS, particolarmente sensibili alle perturbazioni dello Space Weather.

La cerimonia inaugurale prenderà il via alle ore 9 con i saluti istituzionali del presidente dell’INGV, Fabio Florindo, e del direttore generale dell’Istituto, Giovanni Torre. Seguiranno gli interventi di rappresentanti delle istituzioni e dei principali organismi nazionali ed europei impegnati nei settori delle infrastrutture, della ricerca scientifica e delle attività spaziali. Sono attesi Antonio Iannone, sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti; Alberico Gambino, vicepresidente della Commissione per gli affari esteri (AFET) del Parlamento europeo e membro della Commissione per la sicurezza e la difesa; Ilaria Ermolli, direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Roma dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); Tommaso Edoardo Frosini, presidente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA); Cristina Leone, presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA); e Luca Vincenzo Maria Salamone, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

All’iniziativa parteciperanno inoltre rappresentanti delle istituzioni, degli enti di ricerca e delle principali organizzazioni e aziende attive nei comparti aerospaziale e della meteorologia spaziale. L’apertura della nuova sala si inserisce nel quadro delle attività di osservazione e analisi dei fenomeni spaziali che possono influenzare il funzionamento delle tecnologie terrestri e satellitari, un ambito di crescente rilevanza per la continuità dei servizi di comunicazione, navigazione e posizionamento.