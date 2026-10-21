SpaceX lancia per la seconda volta la sua misteriosa capsula di rientro “Starfall”

SpaceX ha lanciato per la seconda volta la sua misteriosa capsula di rientro, denominata “Starfall“. Starfall era uno dei 32 carichi utili a bordo della missione di lancio condiviso (rideshare) “Bandwagon-5“, partita alle 13:04 (ora italiana) di ieri, martedì 20 ottobre, dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, a bordo di un razzo Falcon 9. SpaceX ha mantenuto un certo riserbo su Starfall, che ha debuttato lo scorso giugno durante un lancio di un Falcon 9 sempre da Cape Canaveral. Il volo del 23 giugno è stato una missione dimostrativa dedicata a Starfall, concepita per dimostrare che la capsula è in grado di volare in modo controllato e di sopravvivere all’arduo rientro attraverso l’atmosfera terrestre.

Cos’è Starfall

Questi costituiranno, di fatto, i compiti principali di Starfall. Il veicolo “consentirà un accesso regolare e conveniente all’ambiente in microgravità per la ricerca scientifica e la produzione nello spazio“, ha dichiarato SpaceX in un post su X del 23 giugno – una delle poche prese di posizione pubbliche dell’azienda riguardo a Starfall. In effetti, la maggior parte dei dettagli noti sulla capsula proviene da una valutazione di impatto ambientale pubblicata a maggio dalla Federal Aviation Administration (FAA) statunitense. Secondo tale documento, Starfall – caratterizzata da una forma a disco – è alta circa 0,75 metri e ha un diametro di 3,1 metri. Il suo peso è di circa 2.100kg ed è in grado di riportare sulla Terra un carico utile di 1.000kg.

Lanciati altri 31 carichi utili

Starfall non è stata l’unica capsula di rientro a bordo della missione Bandwagon-5. Tra gli altri 31 carichi utili figurava infatti “W-Series 7”, la più recente “mini-fabbrica” ​​orbitale realizzata e gestita dall’azienda californiana Varda Space Industries. Le capsule della serie W sono progettate sia per ospitare la produzione di beni di valore, come prodotti farmaceutici, sia per riportarli in sicurezza sulla Terra, ha dichiarato Varda.

Gli altri carichi utili a bordo della missione Bandwagon-5 consistono in un mix di “cubesat e microsat”, secondo la descrizione della missione fornita da SpaceX. Tra questi ultimi figura Pelican-12, un satellite per l’osservazione terrestre ad alta risoluzione realizzato dall’azienda Planet, con sede a San Francisco. I 32 carichi utili sono stati rilasciati nell’arco di due ore, a partire da circa 57 minuti dopo il lancio. Starfall è stato l’ultimo a separarsi, staccandosi dallo stadio superiore del Falcon 9 due ore e 48 minuti dopo il decollo.

Il rientro del primo stadio del Falcon 9

Nel frattempo, il primo stadio del Falcon 9 è rientrato sulla Terra come previsto durante la missione Bandwagon-5. È atterrato circa nove minuti dopo il lancio, posandosi nell’Oceano Atlantico sulla piattaforma autonoma di SpaceX denominata “A Shortfall of Gravitas”. Secondo l’azienda, si è trattato della diciannovesima missione per questo specifico propulsore.

Bandwagon è uno dei due programmi di lancio condiviso (rideshare) di SpaceX. L’altro, denominato Transporter, è stato più attivo, avendo effettuato finora 18 missioni. La prima missione Transporter, decollata nel gennaio 2021, ha trasportato 143 carichi utili nell’orbita terrestre: un record per singolo lancio che rimane tuttora imbattuto.