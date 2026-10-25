Spagna, autobus precipita per 20 metri in una scarpata dopo uno scontro con un’auto: 41 feriti, metà gravi

Gravissimo incidente stradale in Spagna, dove un autobus è precipitato per 20 metri in una scarpata dopo essersi scontrato con un’automobile. Il bilancio è pesantissimo: sono almeno 41 le persone rimaste ferite. L’incidente si è verificato a Fogars de Montclus, nella provincia di Barcellona, in Catalogna. A riferire quanto accaduto è l’emittente spagnola Cadena Ser, che ha riportato le prime informazioni sull’incidente e sul numero delle persone coinvolte. La gravità dell’accaduto ha richiesto una vasta mobilitazione dei servizi di emergenza catalani.

Incidente a Barcellona, autobus finisce in una scarpata dopo lo scontro con un’auto

Secondo le informazioni diffuse da Cadena Ser, il drammatico incidente è avvenuto nel territorio di Fogars de Montclus, località della provincia di Barcellona. Un autobus, sul quale viaggiavano numerose persone, si è scontrato con un’automobile ed è successivamente precipitato in una scarpata per circa 20 metri. Le conseguenze dell’impatto sono state particolarmente gravi per le persone che si trovavano a bordo del mezzo. Il bilancio riferito dall’emittente spagnola parla di almeno 41 feriti, con circa la metà delle persone coinvolte che avrebbe riportato ferite gravi.

Spagna, maxi intervento dei soccorsi: mobilitati 15 ambulanze e due elicotteri

La gravità dell’incidente ha determinato l’attivazione di un imponente dispositivo di emergenza. Il Servizio Medico di Emergenza catalano (Sem) ha mobilitato 15 ambulanze e due elicotteri medici per fronteggiare le conseguenze dello schianto e prestare assistenza alle numerose persone rimaste ferite. All’operazione di soccorso partecipano anche tre squadre dei vigili del fuoco, intervenute dopo la caduta dell’autobus nella scarpata. La mobilitazione congiunta dei mezzi sanitari e delle squadre di emergenza testimonia la complessità dell’intervento, determinata dall’elevato numero di feriti e dalla posizione in cui è precipitato il veicolo.