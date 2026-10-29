Spazio: il Vietnam nuovo firmatario degli Accordi Artemis

Il Vietnam è diventato il 78° Paese a firmare gli Accordi Artemis, unendosi a un gruppo crescente di nazioni che condividono gli stessi ideali e si impegnano per un’esplorazione spaziale pacifica, trasparente e responsabile. “Il Vietnam aderisce in un momento cruciale per lo sviluppo del proprio programma spaziale“, ha dichiarato il vice amministratore della NASA, Matt Anderson, in un intervento registrato per la cerimonia. “La NASA e il Centro Spaziale Nazionale del Vietnam hanno consolidato la loro posizione nell’innovazione satellitare, nella ricerca sull’uso del territorio e nell’osservazione della Terra tramite radar. L’adesione agli Accordi Artemis apre un nuovo capitolo in questa collaborazione. Ci siamo allineati sui principi. Le opportunità sono a portata di mano e ora possiamo costruire insieme su queste basi. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al Vietnam nella comunità degli Accordi Artemis“.

Il Ministro della Scienza e della Tecnologia del Vietnam, Vũ Hải Quân, ha firmato gli Accordi Artemis a nome del Paese durante la Settimana Digitale Internazionale del Vietnam ad Ha Long. Anche l’Ambasciatrice degli Stati Uniti in Vietnam, Jennifer Wicks, ha partecipato alla cerimonia di firma.

La decisione del Vietnam estende il Partenariato Strategico Globale tra Stati Uniti e Vietnam verso una nuova frontiera. Basato su oltre 30 anni di cooperazione, il partenariato abbraccia la difesa, l’economia, le forze dell’ordine, la gestione del patrimonio bellico e la cooperazione tecnologica, e promuove la pace, la stabilità e la prosperità in un Indo-Pacifico libero e aperto. All’inizio di quest’anno, la NASA ha collaborato con l’Università vietnamita-tedesca del Vietnam per supportare la missione Soil Moisture Active Passive dell’agenzia , che misura l’umidità del suolo superficiale in tutto il mondo. Il Vietnam ha inoltre inaugurato il suo Centro Spaziale Nazionale ad Hanoi e sta sviluppando capacità satellitari nazionali attraverso il programma LOTUSat, incentrato sull’osservazione della Terra, il monitoraggio meteorologico e la risposta alle emergenze.

Nel 2020, la NASA e il Dipartimento di Stato si sono uniti ad altre 7 nazioni fondatrici per istituire gli Accordi Artemis, in risposta al crescente interesse per le attività lunari da parte di governi e aziende private. Hanno introdotto la prima serie di principi pratici volti a migliorare la sicurezza e il coordinamento tra le nazioni nell’esplorazione della Luna, di Marte e oltre. La firma degli Accordi Artemis significa impegnarsi a esplorare lo Spazio in modo pacifico e trasparente, a fornire aiuto a chi ne ha bisogno, a consentire l’accesso a dati scientifici da cui tutta l’umanità possa trarre beneficio, a garantire che le attività non interferiscano con quelle altrui e a preservare siti e manufatti di importanza storica sviluppando le migliori pratiche per l’esplorazione spaziale a vantaggio di tutti.