Spazio: l’Uzbekistan nuovo firmatario degli Accordi Artemis

Durante una cerimonia a Samarcanda, la Repubblica dell’Uzbekistan è diventata il 77° firmatario degli Accordi Artemis, impegnandosi a rispettare i principi pratici che guidano un’esplorazione spaziale civile sicura, trasparente e responsabile. “L’Uzbekistan aderisce agli Accordi Artemis in un momento cruciale“, ha dichiarato il vice amministratore della NASA, Matt Anderson. “Il presidente Trump ha incaricato la NASA di costruire una base lunare e di stabilire una presenza duratura sulla superficie lunare. Mettendo in pratica i principi degli Accordi Artemis, stiamo ampliando le opportunità per le nazioni che condividono i nostri stessi obiettivi in ​​tutto il mondo di contribuire al ritorno dell’umanità sulla Luna. L’Uzbekistan è un’aggiunta gradita a questa coalizione in crescita“. Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell’Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov, ha firmato gli Accordi Artemis a nome del Paese. La firma è avvenuta durante la visita del Segretario di Stato americano Marco Rubio.

L’Uzbekistan ha intensificato la sua collaborazione con la NASA e con la più ampia comunità spaziale internazionale attraverso lo sviluppo di un programma spaziale nazionale volto a promuovere l’industria spaziale uzbeka e la partecipazione ai forum spaziali globali. Gli studenti uzbeki stanno inoltre lavorando allo sviluppo e al lancio del primo CubeSat del Paese, ovvero un satellite dimostrativo di piccole dimensioni, entro il 2028. A inizio ottobre, i funzionari della NASA hanno incontrato i rappresentanti del Ministero delle Tecnologie Digitali dell’Uzbekistan e dell’agenzia spaziale uzbeka, Uzcosmos, durante il Congresso Astronautico Internazionale del 2026 ad Antalya, in Turchia, dove le parti hanno discusso di cooperazione spaziale civile e di opportunità per una maggiore collaborazione. L’Uzbekistan ospiterà l’evento spaziale globale annuale nel 2028.

Nel 2020, la NASA e il Dipartimento di Stato si sono uniti ad altre sette nazioni fondatrici per istituire gli Accordi Artemis, in risposta al crescente interesse per le attività lunari da parte di governi e aziende private: hanno introdotto la prima serie di principi pratici volti a migliorare la sicurezza e il coordinamento tra le nazioni nell’esplorazione della Luna, di Marte e oltre. La firma degli Accordi Artemis significa impegnarsi a esplorare lo Spazio in modo pacifico e trasparente, a fornire aiuto a chi ne ha bisogno, a consentire l’accesso a dati scientifici da cui tutta l’umanità possa trarre beneficio, a garantire che le attività non interferiscano con quelle altrui e a preservare siti e manufatti di importanza storica sviluppando le migliori pratiche per l’esplorazione spaziale a vantaggio di tutti.