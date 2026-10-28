St. Elmo’s Fire, il fuoco elettrico che danza sulla cabina di pilotaggio: lo spettacolo filmato in volo | VIDEO

Un bagliore azzurro-violaceo che si accende sul parabrezza, si allunga in sottili ramificazioni e sembra danzare davanti agli occhi dei piloti. Per qualche istante, la cabina di pilotaggio si trasforma in uno scenario quasi fantascientifico, come se l’aereo stesse attraversando una cortina di energia luminosa. È lo spettacolo dello St. Elmo’s Fire, un fenomeno naturale che può manifestarsi quando un velivolo attraversa regioni dell’atmosfera caratterizzate da intensi campi elettrici. Le riprese effettuate dai piloti durante voli in condizioni meteorologiche perturbate, anche sopra l’Australia e sul Nord Atlantico (video a corredo dell’articolo), offrono una prospettiva particolarmente suggestiva su questo spettacolo.

Le immagini sono sorprendenti soprattutto perché mostrano il fenomeno da un punto di vista insolito: non da terra, osservando un temporale in lontananza, ma direttamente dalla cabina di pilotaggio, dove le scariche sembrano prendere forma sulla superficie stessa dell’aereo. Episodi analoghi sono stati documentati in passato anche da equipaggi militari e da aerei impegnati nello studio delle tempeste.

Che cos’è il fuoco di Sant’Elmo: elettricità che diventa luce

Nonostante il nome evocativo, lo St. Elmo’s Fire non è una fiamma vera e propria. È una scarica elettrica luminosa, tecnicamente chiamata scarica a corona, che si forma quando il campo elettrico nell’atmosfera diventa abbastanza intenso da ionizzare l’aria intorno a un oggetto. Per capire come funziona, bisogna partire dai temporali: all’interno delle nubi temporalesche, i movimenti delle gocce d’acqua, dei cristalli di ghiaccio e delle particelle di grandine favoriscono la separazione delle cariche elettriche. Si crea così un campo elettrico che, in determinate condizioni, può diventare particolarmente intenso.

Quando un aereo attraversa una zona interessata da questo campo, le cariche elettriche si distribuiscono sulla sua superficie. In corrispondenza di alcune parti, come il muso, le estremità delle ali e i bordi del parabrezza, la geometria dell’oggetto può concentrare il campo elettrico. Se l’intensità è sufficiente, gli elettroni acquistano energia e urtano le molecole dell’aria, strappando loro altri elettroni. Questo processo, chiamato ionizzazione, produce un gas formato da particelle cariche: il plasma. È proprio il plasma a emettere la luce che vediamo nel video. Il risultato è un alone luminoso che può apparire azzurro, blu, rosso violetto o talvolta biancastro, assumendo forme irregolari e ramificate.

Il fenomeno è documentato anche dall’International Cloud Atlas dell’Organizzazione meteorologica mondiale, che ne descrive la comparsa su oggetti elevati e sugli aerei in volo. Non è necessario, inoltre, trovarsi sempre in presenza di un temporale: condizioni elettriche particolari possono verificarsi anche in caso di forti nevicate, venti intensi o presenza di cenere vulcanica.

Non è un fulmine: la differenza

A prima vista, le scariche che scorrono sul parabrezza sembrano piccoli fulmini che colpiscono ripetutamente l’aereo. In realtà, i 2 fenomeni sono distinti. Il fuoco di Sant’Elmo è una scarica elettrica localizzata, che si manifesta attorno a una superficie sottoposta a un campo elettrico intenso. Può produrre un bagliore relativamente continuo, tremolante o ramificato, senza generare una vera fiamma. Il fulmine, invece, è una scarica elettrica molto più estesa, che può svilupparsi tra nubi, all’interno di una nube o tra una nube e il suolo. Libera rapidamente una grande quantità di energia e può provocare un lampo intenso e un tuono.

La differenza fondamentale sta quindi nel modo in cui l’elettricità si scarica: nello St. Elmo’s Fire la luminescenza nasce in una regione relativamente piccola attorno all’oggetto; nel fulmine si sviluppa un canale di scarica che può estendersi per chilometri. Anche per questo il fuoco di Sant’Elmo può sembrare una specie di neon naturale che si accende sulla superficie dell’aereo, mentre un fulmine appare come un lampo improvviso.

Perché si vede proprio dalla cabina di pilotaggio?

Il parabrezza è uno dei punti in cui il fenomeno può risultare particolarmente evidente. La forma e la curvatura delle superfici contribuiscono infatti a concentrare il campo elettrico in determinate zone, rendendo possibile la comparsa di piccole scariche luminose. In condizioni favorevoli, il bagliore può estendersi anche ad altre parti del velivolo, comprese le estremità delle ali e il muso. Di notte, quando il contrasto con l’ambiente esterno è maggiore, l’effetto visivo diventa ancora più spettacolare.

Non è una novità dell’aviazione moderna. Per secoli, marinai e viaggiatori hanno raccontato di luci bluastre o violacee che comparivano sugli alberi delle navi durante le tempeste. Oggi, le telecamere installate nelle cabine di pilotaggio permettono di documentare lo stesso fenomeno da una prospettiva che in passato era difficilmente accessibile.

È pericoloso per l’aereo?

La risposta richiede una distinzione importante: il fenomeno luminoso, da solo, non indica necessariamente un pericolo immediato, ma le condizioni atmosferiche che lo producono meritano attenzione. Gli aerei sono progettati per gestire le cariche elettriche e sono dotati di sistemi che contribuiscono a dissipare l’elettricità statica. La struttura conduttiva del velivolo, inoltre, aiuta a proteggere l’interno dalle scariche esterne.

Questo non significa, però, che qualsiasi situazione in cui compare lo St. Elmo’s Fire sia priva di rischi. La presenza del fenomeno può indicare un campo elettrico atmosferico molto intenso, associato a temporali o ad altre condizioni potenzialmente problematiche. In alcuni casi, le scariche elettrostatiche possono anche interferire con le comunicazioni radio o con determinati strumenti di bordo. Per questo motivo, i piloti non considerano le luci come un semplice spettacolo da ammirare: la valutazione delle condizioni meteorologiche e il rispetto delle procedure operative restano fondamentali.

Perché si chiama fuoco di Sant’Elmo?

Il nome ha origini antiche e marinare. Si riferisce a Sant’Erasmo di Formia, conosciuto anche come Sant’Elmo e tradizionalmente venerato come protettore dei naviganti. Quando le luci comparivano sugli alberi delle navi durante le tempeste, i marinai le interpretavano talvolta come un segno soprannaturale o come una manifestazione protettiva del santo. Prima che la scienza ne chiarisse la natura elettrica, queste apparizioni erano avvolte da un alone di mistero. Il termine è rimasto in uso anche con l’avvento dell’aviazione, perché il fenomeno osservato sulle ali e sul muso degli aerei è lo stesso che i naviganti vedevano sulle proprie imbarcazioni.