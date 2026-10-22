Supertifone Champi, l’occhio gigantesco e i vortici nascosti: anatomia di una tempesta quasi al limite dell’atmosfera

Dallo spazio, il super tifone Champi sembra quasi disegnato: una spirale compatta di nubi bianche avvolge un grande centro scuro, mentre nel mezzo si distinguono piccole strutture arricciate. L’immagine satellitare, acquisita il 20 ottobre dallo strumento VIIRS a bordo del satellite NOAA-20, restituisce in realtà una scena in scala di grigi rielaborata con colori per rendere più leggibili le forme della tempesta. Non è una fotografia a colori scattata da un astronauta, ma un’elaborazione che mette in risalto la struttura del ciclone. In quei giorni Champi ha raggiunto venti sostenuti stimati fino a circa 185 miglia orarie, quasi 300 chilometri orari, un’intensità equivalente alla Categoria 5 della scala Saffir-Simpson. Le ricostruzioni hanno parlato di un occhio largo circa 35 miglia, oltre 55 chilometri: una dimensione notevole, che contribuiva a rendere il sistema particolarmente impressionante visto dall’orbita. Per capire l’immagine bisogna però andare oltre l’idea della tempesta come un semplice imbuto. Champi è un vortice tridimensionale: una circolazione enorme, alimentata dall’oceano caldo e organizzata attorno a un anello di temporali violentissimi.

L’eyewall, l’anello dove si concentra la furia

Attorno all’occhio si trova l’eyewall, o parete dell’occhio: una cintura di nubi temporalesche nella quale si concentrano in genere le precipitazioni più intense e i venti più forti. Vicino alla superficie, l’aria viene richiamata verso il centro dalla differenza di pressione. Nel suo percorso curva e ruota attorno al ciclone; nel frattempo, l’attrito con il mare e la convergenza dello strato più basso la spingono verso l’alto in corrispondenza della parete nuvolosa. Qui il vapore acqueo condensa e libera calore. È questo trasferimento di energia, insieme al calore e all’umidità sottratti alla superficie marina, a sostenere la circolazione del ciclone. Le correnti ascendenti possono arrivare nella parte alta della troposfera, dove l’aria si allarga verso l’esterno. La NOAA descrive proprio questa circolazione verticale e radiale come una componente centrale della struttura degli uragani.

Le cime delle nubi temporalesche possono raggiungere quote molto elevate, talvolta avvicinandosi alla tropopausa, il confine che separa la troposfera dalla stratosfera. Le protuberanze simili a cavolfiori visibili sulle sommità sono torri convettive: colonne di aria che salgono vigorosamente e possono superare temporaneamente il livello medio delle nubi circostanti. La loro forma, però, non è una misura diretta della forza del vento al suolo e non consente da sola di stabilire se la tempesta stia aumentando d’intensità. L’immagine di un “buzzsaw”, una lama circolare che ruota intorno all’occhio, rende bene l’impressione visiva dell’eyewall, ma non va confusa con un tornado. Anche il paragone con un tornado EF4 largo decine di miglia è una metafora giornalistica, non un’equivalenza scientifica: la scala EF classifica i tornado in base ai danni e ai venti stimati, mentre un ciclone tropicale è un sistema molto più vasto, con una struttura e una distribuzione dei venti completamente diverse.

Perché al centro si apre l’occhio

Nel mezzo della parete temporalesca si apre l’occhio, una regione in genere più tranquilla e con meno nubi. In molti cicloni maturi l’aria al suo interno scende: mentre sprofonda, si comprime, si riscalda e si asciuga. Questo rende più difficile la formazione delle nubi e favorisce il loro dissolvimento. È il motivo per cui un occhio ben definito può apparire relativamente limpido, in forte contrasto con la corona di temporali che lo circonda. Non significa, però, che la limpidezza dell’occhio sia una sorta di termometro semplice dell’intensità. Dimensione, forma e chiarezza dell’occhio possono cambiare nel tempo e dipendono da più processi atmosferici. Un occhio grande non garantisce da solo venti più forti; allo stesso modo, una temporanea perdita di simmetria non prova necessariamente che il ciclone si stia indebolendo. La struttura interna offre indizi preziosi, ma va letta insieme alle misure dei venti, della pressione e all’evoluzione complessiva della tempesta.

I piccoli vortici dentro il grande vortice

La parte più sorprendente dell’immagine è forse dentro l’occhio: alcune nubi sembrano incurvarsi in piccole spirali, come minuscoli mulinelli intrappolati nel centro del tifone. Sono strutture che possono corrispondere a mesovortici, vortici di scala molto più piccola del ciclone ma comunque estesi per chilometri. Non sono mini tornado e non nascono semplicemente perché la parete “sfrega” contro l’aria calma dell’occhio. Le ricerche descrivono un quadro più articolato: lungo il confine tra eyewall e occhio, le differenze nella rotazione e nella vorticità possono favorire instabilità e onde, che contribuiscono a organizzare strutture vorticali e a ridistribuire quantità di moto. I mesovortici possono trasportare aria e momento angolare tra le diverse parti del nucleo e interagire con la parete nuvolosa. Gli effetti sull’intensità non sono sempre uguali: dipendono dalla struttura e dalla fase evolutiva del ciclone.

Quando intorno all’occhio si osservano più vortici disposti in modo regolare, si può parlare di una configurazione a numero d’onda: un wavenumber 5, per esempio, indica una struttura con cinque massimi o elementi principali distribuiti lungo il giro. Una disposizione simile può deformare il bordo interno dell’eyewall, che da circolare diventa temporaneamente poligonale o ondulato. Nel caso di Champi, le immagini e le descrizioni divulgative hanno attirato l’attenzione proprio su queste piccole spirali. La loro interpretazione dettagliata, tuttavia, richiede serie di immagini ravvicinate e dati meteorologici: un singolo fotogramma satellitare non basta a ricostruirne da solo il comportamento tridimensionale. Queste deformazioni hanno anche un risvolto pratico. Il passaggio dall’occhio alla parete non è sempre una transizione netta e uniforme: le condizioni possono variare lungo il bordo, con raffiche e turbolenza che cambiano rapidamente. È uno dei motivi per cui un momento di relativa calma nel centro di un ciclone non deve essere scambiato per la fine del pericolo: dall’altro lato dell’occhio può arrivare di nuovo la parete temporalesca, con venti estremi e piogge torrenziali.

I fulmini: un segnale interessante, non una previsione certa

Nei cicloni tropicali la distribuzione dei fulmini è molto variabile. In alcuni casi l’attività elettrica può avvolgere l’eyewall e mantenersi per ore: questa configurazione è chiamata Enveloped Eyewall Lightning, o EEL. La definizione scientifica richiede che i fulmini rilevati circondino completamente la parete dell’occhio per almeno sei ore. Uno studio su 82 cicloni tropicali molto intensi ne individuò la firma in 32 casi. La presenza di un EEL può accompagnare fasi di convezione vigorosa e può essere un elemento utile per studiare la tempesta. Non è però un marchio automatico di Categoria 5, né dimostra da solo che un ciclone stia intensificandosi: il rapporto tra fulmini e variazioni d’intensità è complesso e ancora oggetto di ricerca. Inoltre, i fulmini non si possono dedurre dalla sola immagine visibile di Champi: servono rilevazioni specifiche e una serie temporale adeguata.

Una macchina impressionante, da osservare senza semplificazioni

Champi ha mostrato quanto possa essere spettacolare la struttura di un ciclone tropicale molto intenso: un occhio enorme, una parete temporalesca compatta, nubi che si innalzano per molti chilometri e vortici più piccoli annidati nel centro. Ma la sua immagine non è soltanto una scena estetica. Racconta una circolazione che scambia calore, umidità e momento angolare tra oceano, bassi strati e alta atmosfera.

È anche un promemoria del fatto che la potenza di un ciclone non si riassume in un’unica cifra o in una fotografia. La categoria descrive i venti massimi sostenuti secondo una scala utilizzata nell’Atlantico e nel Pacifico orientale; per un tifone del Pacifico occidentale è più preciso parlare di intensità “equivalente” a una certa categoria. E l’aspetto dell’occhio, per quanto magnetico, è solo una parte della diagnosi. Dallo spazio, Champi può sembrare una spirale perfetta. Da vicino, sarebbe stato un ambiente di venti, onde e temporali estremi, con rapide variazioni anche dentro il suo nucleo. Proprio questo contrasto rende l’immagine così potente: il centro relativamente quieto non cancella la violenza dell’anello che lo circonda. L’occhio è una pausa dentro la tempesta, non una via di fuga.