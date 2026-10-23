Tempesta Austen: danni e alberi caduti in Belgio, 4 feriti a Bruxelles

La tempesta Austen che sta interessando il Belgio e si sta spostando dalla Francia settentrionale verso i Paesi Bassi, fa già contare diversi danni. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in numerosi incidenti in tutto il Belgio, diversi alberi sradicati stanno causando disagi alla circolazione, una galleria nel nord è chiusa e il traffico marittimo è stato sospeso. A Bruxelles, i Vigili del Fuoco hanno già portato a termine 33 interventi e ne hanno altri 70 in corso. Si segnalano inoltre quattro feriti, di cui tre al mercato di Herbes, dove un albero è caduto su una terrazza. In prima serata oggi, la tempesta Austen potrebbe ancora portare raffiche di vento tra i 70 e i 90km/h. Localmente, sono ancora possibili raffiche fino a 90-100km/h (o anche leggermente superiori in alcune zone molto isolate) nell’Ovest e nel Centro del Paese.