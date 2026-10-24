Tempesta Boelo appena dopo Austen: venti fino a 130 km/h, piogge intense e allerta meteo tra Scozia e Irlanda

Il Met Office ha emesso un’allerta ambra per il vento su tutta la Scozia continentale, le isole occidentali e alcune zone dell’Irlanda del Nord e dell’Inghilterra settentrionale. L’avviso per la Scozia è valido dalle 21 di sabato alle 21 di domenica. Sono previste raffiche diffuse di 60–70 miglia orarie, circa 97-113 km/h, con possibili picchi di 80 mph, quasi 130 km/h, nelle località costiere più esposte. Più a sud, allerte gialle segnalano vento forte e piogge anche nel resto del Regno Unito.

Storm Boelo si sta organizzando sull’Atlantico centrale e sarà sospinta verso le isole britanniche da una corrente a getto intensa. Le previsioni descrivono una depressione profonda, con un ampio sistema di nubi e fronti che attraverserà il Regno Unito da ovest a est. L’abbassamento rapido della pressione, previsto da alcuni modelli, è definito ciclogenesi esplosiva: indica un’intensificazione particolarmente veloce della depressione, ma non permette da solo di stabilire quanto sarà forte il vento in ogni località. Le stime sulla pressione minima restano inoltre soggette agli aggiornamenti previsionali.

I primi effetti sono attesi già sabato, quando i fronti porteranno piogge e un graduale rinforzo del vento nelle aree occidentali. Il tempo tenderà poi a peggiorare durante la giornata, mentre il centro della depressione si avvicinerà alle Ebridi. Nelle isole e lungo le coste esposte il vento potrà diventare tempestoso; la posizione del minimo potrebbe offrire un riparo temporaneo ad alcune zone, ma la direzione delle raffiche è destinata a cambiare con l’avanzata del sistema.

La fase più intensa per la Scozia è attesa da sabato sera a domenica. Con il minimo in movimento verso est, il campo di vento ruoterà da sud-ovest a ovest e poi da nord-ovest. Le raffiche più forti potranno interessare le Ebridi, soprattutto i versanti occidentali e nord-occidentali, le coste esposte e i rilievi. Anche le isole Orcadi e il nord-est della Scozia saranno coinvolti, in particolare domenica. Il Met Office avverte che il maltempo si estenderà oltre le aree sotto allerta ambra, con raffiche di 50–60 mph e piogge localmente intense.

Venti forti e piogge in Irlanda

Boelo porterà condizioni difficili anche in Irlanda. Met Éireann ha emesso allerte arancioni per il vento nelle contee di Donegal, Galway, Leitrim, Mayo e Sligo, attive da sabato pomeriggio a domenica mattina. In Kerry è stata diramata un’allerta arancione per piogge intense, mentre un avviso analogo riguarda anche Galway in alcune fasce orarie. Le autorità avvertono del rischio di allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dei trasporti e condizioni pericolose lungo le coste.

La pioggia è un elemento importante quanto il vento. I fronti potrebbero scaricare quantitativi consistenti soprattutto sull’ovest del Regno Unito e sui rilievi esposti alle correnti atlantiche. In alcune aree sono possibili accumuli di 30–50 millimetri o superiori. Le precipitazioni di Austen hanno già lasciato terreni saturi in varie zone: altra pioggia potrebbe quindi defluire rapidamente, aumentando il rischio di allagamenti locali e innalzamenti dei corsi d’acqua. La situazione dipenderà dalla traiettoria dei fronti e da quanto a lungo insisteranno sulle stesse aree.

Disagi possibili anche lontano dalle coste

Il vento potrà provocare la caduta di rami e alberi, spostare oggetti lasciati all’aperto e causare interruzioni della corrente. Sono possibili ritardi o cancellazioni per treni, traghetti e voli, oltre a problemi sulle strade, in particolare sui ponti e nei tratti esposti. La Polizia scozzese invita a valutare se rinviare gli spostamenti non indispensabili durante l’allerta ambra e a controllare gli aggiornamenti sulla viabilità.

Il mare sarà molto agitato sulle coste atlantiche, dove le onde e le raffiche potranno rendere pericolose passeggiate e soste vicino a scogliere, moli e lungomari. Anche quando il vento cala momentaneamente, le raffiche improvvise e le onde più alte possono sorprendere chi si avvicina alla costa.

Domenica il maltempo si sposterà progressivamente verso est. I venti dovrebbero attenuarsi dalla tarda giornata e nella notte tra domenica e lunedì, mentre Boelo si indebolirà e la pressione tenderà a risalire da sud-ovest. Il miglioramento non sarà immediato ovunque: al nord potranno persistere raffiche forti e rovesci anche dopo il passaggio del centro della depressione. Gli avvisi meteo potranno cambiare con l’avvicinamento della tempesta, perciò è utile consultare gli aggiornamenti locali prima di partire.