Tempesta con grandine in Messico, allagato ospedale a Ciudad Juárez | VIDEO

Una violenta tempesta accompagnata da grandine ha colpito Ciudad Juárez, nello Stato messicano di Chihuahua, provocando allagamenti e disagi alla viabilità. Tra le strutture interessate figura l’Ospedale generale di zona n. 6 dell’Istituto messicano di sicurezza sociale (IMSS), dove l’acqua ha invaso scantinati, corridoi e diversi ambienti, raggiungendo in alcuni punti circa 50 cm. Secondo le informazioni diffuse dai media locali, le infiltrazioni avrebbero interessato anche alcune aree tecniche e di servizio, tra cui ascensori, laboratori e reparti di diagnostica. Il personale ospedaliero ha avviato le operazioni di rimozione dell’acqua, mentre la Protezione civile municipale è intervenuta per gestire l’emergenza. Al momento, tuttavia, non è disponibile un bilancio ufficiale definitivo dei danni, né sono state confermate eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie. Le intense precipitazioni hanno causato allagamenti e ristagni d’acqua anche sulle strade cittadine, con automobilisti in difficoltà e veicoli rimasti bloccati. Segnalati inoltre possibili danni ad abitazioni e disservizi elettrici e nelle comunicazioni in alcuni settori della città.

Resta elevato il rischio di nuovi fenomeni temporaleschi. Il Comune ha infatti diramato un’allerta preventiva per l’avvicinamento di un altro sistema perturbato, con possibilità di piogge intense, fulmini, forti raffiche di vento e grandine con diametro superiore a 2,5 cm. I recenti fenomeni sono stai preceduti dall’ondata di maltempo del 15 e 16 ottobre, quando in diversi comuni dello Stato di Chihuahua si sono registrati 90 incidenti, di cui 14 a Ciudad Juárez.