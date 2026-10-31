Tempesta geomagnetica ad Halloween: la notte più spaventosa dell’anno potrebbe riservare una sorpresa

Halloween potrebbe tingersi di colori spettacolari grazie a un flusso di vento solare. Per oggi, venerdì 31 ottobre, è infatti previsto l’arrivo sulla Terra di un insieme di particelle e materiale gassoso proveniente da un buco coronale, nella corona della nostra stella, la parte più esterna della sua atmosfera. La particolarità? Questa corrente sembra essere quasi perfettamente diretta verso il nostro pianeta, aumentando le possibilità di un’interazione con il campo magnetico terrestre.

Secondo le previsioni, la perturbazione potrebbe raggiungere il livello G1, corrispondente a una tempesta geomagnetica minore, nella scala che va da G1 a G5. Si tratta di un’intensità generalmente contenuta, ma comunque sufficiente a rendere possibili alcuni effetti interessanti.

Tra questi, il più suggestivo è senza dubbio la comparsa delle aurore polari alle alte latitudini: spettacolari manifestazioni luminose che si verificano quando le particelle provenienti dal Sole interagiscono con il campo magnetico e con i gas presenti nell’atmosfera terrestre. Le probabilità di osservazione saranno maggiori nelle regioni più vicine ai poli, dove queste luci danzanti potrebbero colorare il cielo di sfumature verdi, rosse e violacee.

Una tempesta geomagnetica di categoria G1 può inoltre provocare lievi disturbi alle comunicazioni radio ad alta frequenza e influenzare, in misura limitata, alcuni sistemi tecnologici. Insomma, per Halloween gli occhi saranno puntati non soltanto su zucche, streghe e fantasmi, ma anche verso il cielo. Il Sole potrebbe infatti regalare uno spettacolo tutto naturale, trasformando la notte del 31 ottobre in un appuntamento astronomico davvero suggestivo.