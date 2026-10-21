Tempesta perfetta a 296 km/h: il super tifone Champi è il nuovo mostro del 2026

Il 2026 ha appena incoronato il suo nuovo re delle tempeste in termini di velocità del vento e potenza sprigionata. Il super tifone Champi si è infatti trasformato nel ciclone tropicale più violento registrato finora sul nostro pianeta in quest’anno, raggiungendo l’impressionante picco di 296 km/h. Questa furia devastante classifica il vortice tempestoso come un uragano di 5ª categoria, il livello distruttivo massimo previsto dalla scala di riferimento. L’imponente perturbazione ha preso forma nelle calde acque dell’Oceano Pacifico occidentale, mostrando fin da subito una struttura barica estremamente solida ai radar mentre transitava vicino all’isola di Guam nelle prime ore di domenica. Grazie a un ambiente atmosferico incredibilmente favorevole al suo sviluppo, la tempesta è riuscita a concentrare un’energia spaventosa, abbattendo i primati precedenti e confermando un’annata particolarmente estrema e turbolenta dal punto di vista meteorologico a livello globale.

Il sorpasso sull’uragano Polo e la caccia ai record

Fino a pochissimi giorni fa, il primato di ciclone più forte del 2026 apparteneva all’uragano Polo, un sistema che aveva fatto registrare raffiche di 285 km/h. Sebbene Polo mantenga ancora il record per la pressione centrale più bassa dell’anno con 892 millibar, un dato leggermente inferiore rispetto agli 895 millibar di Champi che lo ha reso il 2° uragano più intenso mai documentato nel Pacifico orientale, la pura forza dei venti del nuovo super tifone ha conquistato il vertice assoluto. Con questa evoluzione estrema, Champi si qualifica ufficialmente come la 7ª tempesta di 5ª categoria formatasi dall’inizio dell’anno, un numero che riflette l’alta instabilità oceanica in corso.

L’energia del mare e la rotta verso Ovest e Nord-Ovest

Il vero carburante di questa gigantesca macchina atmosferica è rappresentato dalle temperature superficiali del mare, che in questo specifico settore oceanico si aggirano stabilmente intorno ai 30°C, un valore superiore alla media attesa per questo periodo dell’anno. L’ambiente circostante offre al tifone un serbatoio inesauribile di umidità profonda, venti deboli di disturbo, un bassissimo wind shear e un supporto in quota perfetto per ventilare l’aria all’esterno del sistema. Tutti questi ingredienti permettono al ciclone di mantenere intatta la sua organizzazione interna. L’enorme massa nuvolosa continuerà a muoversi verso Ovest in direzione di Taipei, per poi effettuare una marcata virata verso Nord-Ovest nel corso di questa settimana. Durante il suo avanzamento verso latitudini più alte, la tempesta entrerà in un’area atmosferica via via meno favorevole e dovrebbe andare incontro a un progressivo indebolimento, declassandosi a tempesta di 4ª o 3ª categoria tra le giornate di giovedì e venerdì.