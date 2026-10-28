Tempeste solari e blackout tecnologici: ecco come la nuova sala INGV ci proteggerà dalle insidie spaziali invisibili

Il 27 ottobre 2026 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha compiuto il 1° passo decisivo per la sicurezza tecnologica con l’inaugurazione a Roma della nuova Sala di Monitoraggio Space Weather. Questa struttura d’avanguardia nasce con un obiettivo primario: scrutare lo Spazio per prevenire i disservizi derivanti dall’attività del Sole. Oggi viviamo in una società interconnessa, in cui le comunicazioni e la navigazione dipendono da delicati equilibri al di fuori della nostra atmosfera. Sulla superficie della nostra stella, dove le temperature superano i 5.000°C, vengono generate imponenti espulsioni di materia capaci di viaggiare per 150 milioni di km, superando l’incredibile velocità di 3 milioni di km/h, prima di impattare contro la Terra. Questa nuova infrastruttura rappresenta una finestra costantemente aperta sull’universo, indispensabile per fornire previsioni puntuali, tutelare i satelliti e garantire una continuità operativa a tutti i servizi essenziali.

Cos’è la meteorologia spaziale e perché dobbiamo osservare il Sole

La meteorologia spaziale, o Space Weather, è una branca della scienza che studia le condizioni dell’ambiente spaziale in prossimità della Terra e gli effetti che queste dinamiche generano sui nostri sistemi tecnologici. Il motore primario di tutti questi fenomeni è il Sole, una stella che emette costantemente un flusso di particelle cariche noto come vento solare. In seguito a dinamiche magnetiche interne, la nostra stella può rilasciare in pochissimi minuti una quantità di energia paragonabile a quella di miliardi di ordigni nucleari, sotto forma di intensi brillamenti ed espulsioni di massa coronale, anche note con l’acronimo CME.

Quando queste massicce perturbazioni attraversano il Sistema Solare e raggiungono il nostro pianeta, interagiscono direttamente con il campo magnetico terrestre e con gli strati superiori dell’atmosfera, innescando tempeste geomagnetiche e ionosferiche. I risultati di queste interazioni spaziano dalle affascinanti aurore visibili a latitudini insolite fino a impatti molto più concreti ed estremamente problematici per le tecnologie moderne di cui facciamo uso ogni giorno.

Gli effetti sulle tecnologie in orbita e la necessità di prevenzione

Le tempeste spaziali hanno la capacità di interferire pesantemente con i sistemi di navigazione e posizionamento satellitare GNSS, che includono reti come GPS, Galileo e GLONASS, i cui satelliti si trovano a oltre 20mila km di quota. Le irregolarità generate nella ionosfera introducono ritardi e notevoli distorsioni nei segnali radio, riducendo drasticamente la precisione del posizionamento fino a generare veri e propri blackout dei servizi di navigazione.

Anche le radiocomunicazioni in alta frequenza, fondamentali per l’aviazione civile e militare durante i lunghi voli transoceanici, possono subire interruzioni prolungate. I satelliti in orbita sono costantemente esposti all’aumento dell’attrito atmosferico e ai danni provocati dalla pioggia di particelle cariche di energia. Persino le infrastrutture sulla superficie terrestre non sono immuni: le reti elettriche possono essere attraversate da correnti indotte, le cosiddette GIC, in grado di causare seri guasti ai grandi trasformatori industriali. Prevedere e monitorare queste condizioni diventa fondamentale per permettere ai gestori delle infrastrutture critiche di adottare misure di mitigazione adeguate in tempi rapidi.

Reti integrate per scrutare il nostro scudo geomagnetico da Nord a Sud

La nuova sala operativa capitolina raccoglie e analizza i flussi di dati provenienti da 2 distinte reti di osservazione gestite direttamente dall’INGV. La 1ª è la rete ionosferica, composta da avanzate ionosonde e ricevitori GNSS distribuiti lungo tutta la penisola italiana e in luoghi remoti del globo, dalle aree polari fino all’equatore. Proprio nell’ottobre del 2026, l’attivazione del nuovo osservatorio di La Spezia ha completato la copertura della penisola lungo l’intera direttrice Nord-Sud.

La 2ª infrastruttura è la rete geomagnetica, formata da numerosi osservatori sparsi sul territorio italiano e nel continente antartico, incaricati di registrare ogni minima variazione del nostro scudo magnetico. Oltre a queste misurazioni, i maxischermi della sala mostrano le osservazioni in tempo reale del Sole, del vento solare e del campo magnetico interplanetario fornite dalle principali agenzie spaziali internazionali, con dati provenienti anche da NASA ed ESA. La disponibilità di tutte queste preziose informazioni in un unico centro nevralgico permette di avere una visione olistica e integrata, garantendo l’invio tempestivo di segnalazioni e allerte a chi di dovere.

Il 1° nodo operativo europeo per la sicurezza aerea e aerospaziale

L’INGV ricopre da numerosi anni un ruolo di grandissimo rilievo nel panorama internazionale dei servizi di Space Weather. La sala da poco inaugurata potenzia le capacità operative all’interno del consorzio europeo PECASUS, di cui l’ente italiano è membro fondatore, per fornire all’organizzazione internazionale dell’aviazione civile dati essenziali volti a garantire la sicurezza in volo durante le tratte aeree più esposte alle radiazioni. I ricercatori italiani contribuiscono inoltre al programma di Space Situational Awareness guidato dall’ESA, fornendo risorse indispensabili per il monitoraggio europeo.

Questo nuovo centro di controllo si affianca alle altre prestigiose sale operative dell’ente, come quelle dedicate al monitoraggio sismico, vulcanologico e alle allerte tsunami, configurando l’Italia come un presidio di altissimo livello. All’inaugurazione hanno preso parte importanti realtà del settore, tra cui ASI, INAF e CIRA, confermando come lo Spazio e le sue complesse dinamiche rappresentino un elemento chiave per la società odierna, abbracciando la sicurezza nazionale, la competitività industriale e la ricerca di frontiera.