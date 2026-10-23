Terremoti nel Tirreno: Messina attiva il COC, vertice in Prefettura

Paura nel basso Tirreno per un nuovo sciame sismico, scatta la macchina dei soccorsi a Messina. A seguito delle scosse avvertite distintamente dalla popolazione, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e avviato il coordinamento con le autorità locali e la Protezione Civile regionale. Il primo cittadino invita i residenti alla prudenza, ponendo particolare attenzione al rischio maremoto. “Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi dello sciame sismico nel basso Tirreno. Abbiamo attivato il COC, il Centro Operativo Comunale, e siamo in costante contatto con i sindaci dei territori in cui le scosse sono state avvertite con maggiore intensità. A breve parteciperò a un vertice in Prefettura, in costante raccordo con il dirigente della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, per fare il punto sulla situazione e coordinare le attività con le autorità competenti”, ha scritto su Facebook il sindaco di Messina, Federico Basile. “Invito tutti i cittadini a mantenere la calma, seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità e della Protezione Civile, con particolare attenzione alle disposizioni relative al rischio maremoto“, aggiunge Basile.