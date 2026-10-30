Terremoto Centro Italia, 10 anni dopo l’INGV racconta la sequenza sismica del 2016-2017: nasce il video podcast “INSIDE”

A dieci anni dalla sequenza sismica che ha devastato l’Italia centrale tra il 2016 e il 2017, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) torna a raccontare una delle più importanti emergenze sismiche della storia recente del Paese attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta direttamente sul campo. Nasce “INSIDE”, un video podcast in dieci puntate realizzato dal Dipartimento Terremoti dell’INGV per ricostruire le attività scientifiche e operative svolte durante l’emergenza, il sostegno fornito al Sistema nazionale di protezione civile e il lavoro condotto a supporto delle comunità colpite. La prima puntata, intitolata “Una lunga sequenza sismica”, viene pubblicata il 30 ottobre 2026, in occasione del decimo anniversario del terremoto di magnitudo Mw 6.5, la scossa più forte dell’intera sequenza. Protagonista dell’esordio è il sismologo Alessandro Amato, che ripercorre gli eventi attraverso la propria testimonianza e un approfondimento scientifico.

Terremoto del Centro Italia del 2016: dieci anni dopo, il racconto dei ricercatori INGV

Il progetto nasce con l’obiettivo di documentare il ruolo svolto dalla ricerca scientifica durante la lunga emergenza che ha interessato l’Italia centrale tra il 2016 e il 2017. Al centro della narrazione non ci sono soltanto i terremoti e le loro conseguenze, ma anche le persone, le competenze e le attività che hanno permesso di seguire l’evoluzione della sequenza sismica e di fornire informazioni fondamentali per la gestione dell’emergenza. Attraverso testimonianze dirette, aneddoti e approfondimenti scientifici, le dieci puntate ricostruiscono le esperienze delle ricercatrici e dei ricercatori dell’INGV impegnati nelle operazioni di monitoraggio, negli interventi sul territorio e nelle attività di analisi dei fenomeni sismici. La serie offre così una prospettiva sul lavoro che si svolge durante una crisi sismica, mostrando come le osservazioni scientifiche, le informazioni raccolte sul campo e le tecnologie disponibili contribuiscano a comprendere i terremoti e i loro effetti.

Il ruolo dell’INGV durante le emergenze sismiche e il supporto alla Protezione Civile

Uno degli aspetti centrali di “INSIDE” riguarda il rapporto tra ricerca scientifica e gestione delle emergenze. Il video podcast approfondisce infatti le attività attraverso le quali l’INGV opera come Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile, mettendo le proprie conoscenze e capacità di monitoraggio al servizio del sistema nazionale e della collettività. A spiegare il significato dell’iniziativa è Salvatore Stramondo, Direttore del Dipartimento Terremoti dell’INGV: “attraverso le voci dei protagonisti, il Video Podcast intende far conoscere più da vicino il lavoro svolto dal nostro Istituto durante le emergenze sismiche, mettendo in luce il suo ruolo di Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile e di ente di ricerca scientifica al servizio della collettività”. Il racconto delle attività svolte durante la sequenza del 2016-2017 permette di approfondire le diverse componenti dell’intervento scientifico, dalla raccolta dei dati all’analisi delle caratteristiche dei terremoti, fino alla comunicazione delle informazioni durante le fasi dell’emergenza.

Monitoraggio dei terremoti, effetti geologici e satelliti: i temi delle dieci puntate

Il percorso narrativo di “INSIDE” affronta numerosi aspetti della ricerca sismologica e delle attività operative realizzate dall’INGV. Una parte degli episodi sarà dedicata agli interventi nelle aree epicentrali e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio, strumenti essenziali per osservare l’evoluzione di una sequenza sismica e acquisire informazioni sui terremoti. Gli approfondimenti prenderanno in esame anche l’impatto dei forti terremoti e i loro risentimenti, insieme agli effetti geologici superficiali e agli effetti di sito, che costituiscono ambiti di studio importanti per comprendere le conseguenze dei fenomeni sismici sul territorio. Un ulteriore spazio sarà dedicato all’applicazione delle tecnologie satellitari, mostrando il contributo degli strumenti di osservazione e analisi allo studio dei fenomeni legati ai terremoti e l’integrazione di queste tecnologie nelle attività di ricerca scientifica. La serie affronterà inoltre il lavoro di informazione alla popolazione, alle scuole e di comunicazione durante l’emergenza, evidenziando il ruolo della diffusione delle conoscenze scientifiche nell’ambito della prevenzione e della consapevolezza del rischio sismico.

“INSIDE”, il progetto tra INGV, Fondazione Italia Digitale e OPEN Comunicazione

Il video podcast è realizzato dal Dipartimento Terremoti dell’INGV in collaborazione con la Fondazione Italia Digitale e con il supporto tecnico di OPEN Comunicazione. A condurre le dieci puntate è il giornalista RAI Marco Carrara, che accompagna il racconto delle esperienze professionali e umane dei ricercatori coinvolti nella gestione dell’emergenza. La scelta del formato video podcast risponde alla volontà di utilizzare gli strumenti della comunicazione digitale per valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato dall’Istituto, rendendo accessibili anche gli aspetti meno conosciuti della ricerca sui terremoti. Su questo punto interviene Francesco Di Costanzo, Presidente della Fondazione Italia Digitale: “la comunicazione digitale ha un ruolo fondamentale nel raccontare il lavoro della ricerca, valorizzare le competenze e avvicinare cittadini e istituzioni, soprattutto quando si affrontano temi come il rischio sismico e la prevenzione. Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto”.

Dove vedere il video podcast INGV e quando usciranno le nuove puntate

Il primo episodio di “INSIDE”, “Una lunga sequenza sismica”, è disponibile dal 30 ottobre 2026 su YouTube. La puntata inaugurale può essere seguita attraverso il video pubblicato online, sul canale YouTube di INGVterremoti e su quello della Fondazione Italia Digitale. A partire da novembre 2026, la serie sarà disponibile anche sulle principali piattaforme gratuite di podcast. Gli episodi verranno pubblicati con cadenza quindicinale, sviluppando progressivamente i diversi temi legati alla sequenza sismica e alle attività dell’Istituto.

Dal terremoto del 2016 alla primavera 2027: dieci anni di ricerca e nuove conoscenze

Il percorso di “INSIDE” si concluderà nella primavera del 2027, con una riflessione dedicata ai cambiamenti intervenuti nel corso di un decennio. L’ultima parte del progetto prenderà in esame le nuove conoscenze scientifiche e le esperienze maturate sul campo, mettendo in relazione quanto accaduto durante l’emergenza del 2016-2017 con l’evoluzione delle attività di ricerca. L’iniziativa si inserisce nel programma di approfondimenti che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha promosso in occasione del decennale della sequenza sismica dell’Italia centrale. Il materiale dedicato alla ricorrenza è raccolto nell’hub digitale di INGVterremoti, uno spazio che riunisce le iniziative di approfondimento dedicate agli eventi del 2016 e del 2017. Con questo progetto, le esperienze dei ricercatori impegnati durante la sequenza diventano parte di un racconto scientifico che collega la memoria dell’emergenza alle conoscenze acquisite nel tempo, documentando il contributo del monitoraggio, delle attività sul territorio e della comunicazione nella gestione del rischio sismico in Italia.