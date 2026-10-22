Terremoto devastante in Tibet, bilancio drammatico in Cina: 16 morti, 32 feriti e oltre 300 case crollate

Un violento terremoto di magnitudo 7 ha colpito la regione del Tibet, in Cina, provocando morti e feriti. Il sisma, registrato alle 22:33 ora locale, ha causato gravi danni agli edifici, con oltre 300 abitazioni crollate. È il drammatico bilancio riferito dall’ufficio municipale per la gestione delle emergenze, mentre le autorità sono impegnate nelle operazioni di soccorso e nella valutazione delle conseguenze del terremoto. Il bilancio delle vittime del terremoto in Tibet è di 16 persone uccise e 32 rimaste ferite. A fornire i dati è stato l’ufficio municipale per la gestione delle emergenze, che ha riferito le conseguenze della violenta scossa sismica che ha interessato la regione cinese. La magnitudo 7 evidenzia la notevole intensità dell’evento, che ha provocato conseguenze particolarmente gravi sia in termini di perdite umane sia per i danni alle abitazioni.

Oltre 300 abitazioni crollate dopo la scossa di magnitudo 7

Particolarmente pesante è il quadro delle distruzioni provocate dal terremoto. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, più di 300 abitazioni sono crollate durante il sisma. I cedimenti degli edifici rappresentano uno degli aspetti più gravi dell’emergenza che ha investito il territorio del Tibet, dove il terremoto ha provocato danni al patrimonio abitativo. La scossa di terremoto si è verificata alle 22:33, ora locale, colpendo la regione del Tibet e provocando il crollo di centinaia di abitazioni. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre le autorità stanno procedendo alla valutazione dei danni causati dall’evento sismico. L’attività delle autorità si concentra sulla gestione dell’emergenza e sulla ricognizione delle conseguenze materiali del terremoto, mentre proseguono gli interventi di soccorso nelle aree colpite.