Terremoto di Norcia, 10 anni dopo il sisma che devastò l’Umbria: il documentario che racconta le ferite ancora aperte

Dieci anni dopo il terremoto del 30 ottobre 2016 che devastò Norcia e numerosi borghi dell’Umbria, le ferite lasciate dal sisma tornano al centro di un racconto cinematografico che attraversa la memoria, le difficoltà della ricostruzione e la resistenza delle comunità montane. In occasione del decennale della scossa di magnitudo 6.5, la casa di produzione Anamnesi3 Film ha deciso di pubblicare integralmente e gratuitamente il documentario “Il terremoto di Norcia”, diretto dal regista Andrea Sbarretti. Il film, già distribuito sulla piattaforma MYmovies e premiato in diversi festival, racconta le conseguenze del terremoto attraverso le esperienze quotidiane degli abitanti della Valnerina, concentrandosi su una tragedia che, pur non avendo provocato vittime, ha profondamente modificato la vita e le prospettive di un intero territorio. Al centro dell’opera non ci sono soltanto gli edifici distrutti, ma soprattutto il trascorrere degli anni, le promesse istituzionali rimaste disattese, gli ostacoli burocratici e la progressiva perdita di vitalità dei piccoli centri.

Il terremoto del 30 ottobre 2016: la devastazione di Norcia e il miracolo delle vite risparmiate

Era domenica mattina quando, il 30 ottobre 2016, una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 6.5 colpì Norcia e il territorio circostante, provocando una devastazione impressionante. Il sisma arrivò dopo settimane di scosse precedenti che avevano già costretto numerosi abitanti ad abbandonare le proprie abitazioni, trovando riparo all’aperto o in sistemazioni abitative temporanee. Proprio questa circostanza contribuì a evitare un bilancio umano drammatico. Nonostante il crollo di numerosi edifici e i danni gravissimi al patrimonio abitativo e architettonico, nessuno perse la vita. Un fatto straordinario rispetto alla violenza del terremoto e all’entità della distruzione, che rappresenta la premessa fondamentale del documentario. Ma se l’assenza di vittime costituì un enorme sollievo nell’immediatezza dell’emergenza, le conseguenze del sisma aprirono una fase molto più lunga e complessa. Alla paura delle scosse si aggiunsero l’incertezza sul futuro, l’impossibilità di rientrare nelle proprie case e l’attesa di una ricostruzione ostacolata da procedure amministrative e difficoltà istituzionali. È proprio da questo passaggio, dalla sopravvivenza all’attesa, che prende forma il racconto di “Il terremoto di Norcia”, un’opera che sposta l’attenzione dalla cronaca dell’emergenza alle conseguenze sociali e umane di una catastrofe naturale.

Tre anni sui Monti Sibillini per raccontare la vita dopo il terremoto

Per realizzare il documentario, Andrea Sbarretti ha frequentato e vissuto per tre anni le pendici dei Monti Sibillini, entrando in contatto diretto con le persone rimaste nei luoghi colpiti dal terremoto. Il regista ha raccolto le esperienze spontanee di circa venti abitanti, tra allevatori, residenti e anziani, che nel film interpretano semplicemente se stessi, senza seguire copioni o assumere atteggiamenti costruiti per la macchina da presa. Le loro storie emergono attraverso i gesti quotidiani, le conversazioni e le attività che continuano a scandire l’esistenza nonostante la distruzione. Un uomo si prende cura dei propri cavalli isolati, mentre alcuni residenti giocano a morra tra i resti del paese. Sono frammenti di normalità che convivono con un paesaggio profondamente trasformato, nel quale le macerie sono diventate una presenza costante. Il documentario segue anche il susseguirsi delle stagioni, dal fango dell’autunno al freddo dell’inverno, fino alla neve che ricopre Castelluccio di Norcia. La geografia dei luoghi feriti viene restituita attraverso un’osservazione minuziosa, capace di cogliere tanto i segni materiali del terremoto quanto le trasformazioni più silenziose della vita delle comunità. La scelta di affidare il racconto agli abitanti, senza ricorrere alla struttura dell’intervista tradizionale, permette di osservare le conseguenze del sisma attraverso il tempo vissuto. Non sono le dichiarazioni preparate a costruire la narrazione, ma i comportamenti, le abitudini e la relazione quotidiana delle persone con il territorio.

Ricostruzione e burocrazia: le promesse disattese e il rischio di spopolamento della Valnerina

Uno degli aspetti centrali del film riguarda la lentezza della ricostruzione dopo il terremoto di Norcia e le contraddizioni di un sistema amministrativo che, secondo il racconto dei protagonisti, ha contribuito a mantenere per anni la popolazione in una condizione di sospensione. Le difficoltà non vengono rappresentate soltanto attraverso le case ancora danneggiate o i centri abitati segnati dai crolli. La questione più profonda riguarda il rapporto tra il tempo della burocrazia e quello della vita delle persone, costrette a confrontarsi con procedure complesse, attese prolungate e prospettive spesso incerte. Il documentario mette così in evidenza il rischio di spopolamento dei borghi della Valnerina, una minaccia che va oltre le difficoltà tecniche della ricostruzione degli edifici. Il problema non riguarda esclusivamente la possibilità di rialzare i muri, ma anche quella di conservare il tessuto sociale che rende viva una comunità. Quando gli abitanti si allontanano e le attività quotidiane vengono progressivamente meno, anche il recupero materiale dei centri storici rischia di perdere parte del proprio significato. Le relazioni tra le persone, le tradizioni, le attività rurali e il legame con i luoghi rappresentano un patrimonio che non può essere ricostruito attraverso i soli interventi edilizi. È questa una delle riflessioni più incisive dell’opera: la ricostruzione di un territorio non coincide necessariamente con quella dei suoi edifici. Senza una comunità attiva, la possibilità di un progressivo abbandono delle valli diventa una prospettiva concreta, capace di modificare definitivamente l’identità di questi luoghi.

Le macerie e la natura: il linguaggio cinematografico di Andrea Sbarretti

Dal punto di vista cinematografico, “Il terremoto di Norcia” sceglie una strada distante dal sensazionalismo e dalla ricerca delle emozioni più immediate. Andrea Sbarretti non costruisce il proprio racconto attorno alle immagini spettacolari dei crolli o alla sofferenza esibita davanti alla telecamera. Preferisce invece soffermarsi sulla stasi, sull’immobilità apparente e sui tempi lunghi della vita nei borghi colpiti. La macchina da presa osserva luoghi e persone senza forzare gli avvenimenti. Le macerie non assumono semplicemente il valore di testimonianze materiali di una catastrofe, ma diventano parte di un paesaggio interiore che riflette la condizione degli abitanti, sospesi tra il ricordo della vita precedente e l’incertezza del futuro. Accanto alla presenza umana, la natura dei Monti Sibillini assume un ruolo fondamentale. Il fango, la nebbia, il freddo e la neve non costituiscono soltanto lo sfondo delle vicende raccontate, ma diventano elementi attivi della narrazione. Il paesaggio segue il ritmo delle stagioni, continua a cambiare colore, a fiorire e a rinnovarsi, mentre la ricostruzione procede con lentezza. Si crea così un contrasto poetico tra la ciclicità vitale della natura e l’immobilità prodotta dagli ostacoli burocratici e dalle difficoltà umane. L’approccio del regista si inserisce nella tradizione del documentario d’autore italiano, attraverso un’osservazione discreta e prolungata della realtà. La telecamera segue gli abitanti nelle loro attività, restituendo dignità alle loro esistenze senza ridurli alla condizione di vittime da commiserare. I protagonisti diventano piuttosto i custodi di una civiltà rurale che rischia di scomparire, testimoni di un rapporto con la montagna, con il lavoro e con il territorio che continua a resistere nonostante le trasformazioni imposte dal terremoto. Il film non propone soluzioni semplici né cerca una conclusione consolatoria. Attraverso le immagini e il trascorrere del tempo solleva interrogativi sul significato dell’appartenenza a un luogo, sulla conservazione della memoria collettiva e sul rapporto tra la sopravvivenza materiale e quella culturale delle comunità.

Un documentario con 345 inquadrature fisse e senza colonna sonora aggiunta

La particolare forza espressiva di “Il terremoto di Norcia” deriva anche dalle scelte formali adottate da Andrea Sbarretti. L’opera è costruita attraverso 345 inquadrature completamente fisse, una soluzione che accentua la dimensione contemplativa e permette di osservare i luoghi senza i movimenti della macchina da presa. Alla scelta delle inquadrature statiche si accompagna l’assenza di musica extradiegetica, cioè di una colonna sonora aggiunta alle immagini per orientare le emozioni. Tutto l’audio è registrato in presa diretta, lasciando spazio alle voci delle persone, ai rumori degli ambienti e ai suoni naturali del territorio. Questa sottrazione visiva e sonora costituisce un elemento essenziale del linguaggio del film. Il tempo non viene accelerato attraverso il montaggio o enfatizzato con accompagnamenti musicali, ma lasciato scorrere secondo il ritmo delle situazioni osservate. Le immagini fisse e i suoni autentici contribuiscono a restituire il senso di un’attesa prolungata, rendendo percepibile la distanza tra il lento trascorrere della vita quotidiana e la necessità di ritrovare condizioni di normalità dopo il terremoto.

Da “Il lento inverno” a “Il terremoto di Norcia”: il percorso cinematografico di Andrea Sbarretti

Il documentario rappresenta una naturale evoluzione del percorso artistico di Andrea Sbarretti, regista che ha dedicato una parte significativa della propria attività alle storie marginali e dimenticate dell’Umbria, con particolare attenzione alle comunità rurali e montane. All’interno della sua filmografia, “Il terremoto di Norcia” può essere considerato un ideale secondo capitolo del racconto iniziato con “Il lento inverno” del 2018, opera nella quale Sbarretti aveva già affrontato le conseguenze del sisma. Quel primo film, realizzato attraverso una narrazione di finzione profondamente radicata nella realtà, si concentrava sulle difficoltà e sullo spaesamento degli allevatori durante il secondo inverno successivo alle scosse. L’emergenza era ancora vicina e il racconto si sviluppava attorno alle condizioni di vita di chi cercava di continuare a lavorare in un territorio profondamente segnato. Con “Il terremoto di Norcia”, il regista torna negli stessi luoghi e abbandona la finzione per affidarsi completamente al linguaggio documentario. Cambia anche la prospettiva temporale: al racconto delle difficoltà immediatamente successive al disastro si sostituisce una riflessione sulle conseguenze di lungo periodo, sulla stasi della ricostruzione e sulla trasformazione delle comunità. Un’altra continuità significativa si ritrova in “Su queste montagne”, film dedicato alla vita isolata dell’eremita Pietro a Ferentillo. Anche in questo caso emerge l’interesse del regista per la dimensione antropologica della Valnerina, descritta attraverso un territorio aspro, rurale e lontano dai principali circuiti della modernità. Le opere condividono l’attenzione per la tenacia, la solitudine e le esperienze di persone che continuano a custodire tradizioni e modi di vivere legati a un mondo rurale sempre più distante dalla contemporaneità. Il territorio non è soltanto un luogo geografico, ma un elemento fondamentale dell’identità dei protagonisti e delle storie raccontate.

Il decennale del terremoto di Norcia e la pubblicazione gratuita del film

Nel decimo anniversario della scossa del 30 ottobre 2016, la decisione di Anamnesi3 Film di rendere disponibile gratuitamente e integralmente il documentario restituisce attualità a un’opera che ha già ottenuto diversi riconoscimenti nei festival cinematografici ed è stata distribuita attraverso MYmovies. La pubblicazione gratuita si inserisce nel percorso di memoria del terremoto, riportando l’attenzione sulle persone e sui territori che hanno vissuto le conseguenze del sisma ben oltre i giorni dell’emergenza. Attraverso le storie raccolte in tre anni di permanenza sui Monti Sibillini, il lavoro di Andrea Sbarretti conserva la testimonianza di una fase della storia della Valnerina segnata dall’attesa e dall’incertezza, ma anche dalla volontà degli abitanti di mantenere vivo il rapporto con le proprie radici. A dieci anni da una delle scosse più violente della storia recente dell’Italia centrale, “Il terremoto di Norcia” documenta così una dimensione meno immediata, ma profondamente significativa, delle conseguenze di un terremoto: quella di comunità che, dopo aver visto crollare le proprie case, continuano a confrontarsi con il rischio di perdere anche i luoghi, le relazioni e le tradizioni che ne definiscono l’identità.