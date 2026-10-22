Terremoto in Svizzera: scossa nel Canton Vallese | DATI e MAPPE

Oggi, 22 ottobre 2026, la terra è tornata a tremare nel cuore dell’Europa. Secondo i dati ufficiali rilasciati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, un terremoto magnitudo 3.1 è stato registrato in Svizzera alle 10:45. L’epicentro è stato localizzato nel Canton Vallese, un’area incastonata tra le imponenti vette alpine, a una profondità di 9 km.

Perché la terra trema nelle Alpi svizzere

La regione alpina, sebbene possa sembrare un monolite di roccia immobile, è in realtà il risultato di una dinamica geologica ancora estremamente attiva. La causa principale della sismicità in quest’area risiede nello scontro continuo tra la placca tettonica africana e quella eurasiatica. Questo imponente movimento geologico, che spinge costantemente verso Nord e verso Nord-Ovest, genera un enorme accumulo di tensioni lungo le faglie che attraversano l’intera catena montuosa. Quando queste tensioni accumulate superano la resistenza naturale delle rocce profonde, l’energia si libera improvvisamente sotto forma di onde sismiche. Il Canton Vallese, in particolare, rappresenta una delle zone più attive di tutta la Svizzera, essendo attraversato da un complesso e frammentato sistema di faglie che assorbono gran parte della deformazione crostale dell’area.

La storia sismica del territorio elvetico

Analizzando il passato, emerge chiaramente che la sismicità storica della Svizzera è classificata come moderata dai geologi, eppure risulta tutt’altro che priva di eventi significativi capaci di lasciare il segno. Il Canton Vallese ha sperimentato diversi terremoti di enorme rilievo nel corso dei secoli, a dimostrazione della sua natura instabile. Tra questi eventi estremi spicca il forte sisma del 1855 a Visp, che raggiunse una magnitudo stimata di 6.2, e il più recente terremoto del 1946 nei pressi di Sierre, di magnitudo 5.8, che causò ingenti danni materiali a numerose infrastrutture. Allargando lo sguardo all’intero territorio elvetico, il terremoto più devastante mai documentato risale al XIV secolo, precisamente al 1356, quando la città di Basilea fu colpita da una scossa di magnitudo prossima a 7.0, seguita da un incendio distruttivo.