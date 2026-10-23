Terremoto magnitudo 5.5 nel Tirreno, adesso lo sciame sismico in Sicilia fa sempre più paura: cosa può succedere nelle prossime ore

La terra continua a tremare senza sosta nelle profondità marine del basso Tirreno. Sebbene già nelle quarantotto ore precedenti i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avessero registrato una costante sequenza con eventi compresi tra magnitudo 2.0 e 3.8, nella mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre, la crisi sismica ha fatto registrare un’improvvisa e violenta impennata. Il culmine dell’energia si è sprigionato alle ore 12:19, quando un terremoto di magnitudo 5.5, localizzato a una profondità ipocentrale di appena 9 chilometri, ha scatenato onde sismiche ad altissima frequenza che si sono propagate rapidamente verso la terraferma.

Questo il quadro completo delle principali scosse rilevate nella sola giornata odierna:

ore 02:10 – magnitudo 3.4

ore 10:02 – magnitudo 3.9

ore 11:04 – magnitudo 3.3

ore 11:51 – magnitudo 4.3

ore 11:56 – magnitudo 3.6

ore 12:19 – magnitudo 5.5

ore 12:24 – magnitudo 4.0

La concentrazione temporale di eventi compresi tra magnitudo 4.0 e 5.5 nell’arco di poche decine di minuti ha reso lo sciame particolarmente allarmante, non lasciando alla popolazione il tempo materiale di metabolizzare lo spavento prima del sopraggiungere di una nuova oscillazione.

Scuole evacuate tra Palermo e Bagheria, controlli della protezione civile e quadro dei risentimenti

L’ipocentro superficiale a soli 9 chilometri ha impedito che l’energia venisse smorzata dagli strati geologici profondi, generando un moto sussultorio e ondulatorio nitido e spaventoso lungo tutta la fascia costiera siciliana. Nei centri urbani più vicini al settore di mare interessato, la reazione immediata è stata dominata dal panico: migliaia di persone si sono riversate spontaneamente nelle strade e nei cortili all’aperto. A Palermo e nella vicina Bagheria, così come in numerosi altri comuni della fascia tirrenica palermitana e messinese, i dirigenti scolastici hanno disposto l’evacuazione immediata di decine di plessi. Gli studenti hanno abbandonato aule e banchi ordinatamente secondo i piani di emergenza, radunandosi nei punti di raccolta esterni in attesa che i genitori venissero a prenderli.

Lo scuotimento ha fatto vibrare con forza i palazzi in gran parte dell’isola e sul versante calabrese. Oltre al capoluogo siciliano, il sisma è stato avvertito nitidamente a Messina, Trapani, Catania, Gela e Barcellona Pozzo di Gotto. Oltre lo Stretto, l’onda tellurica è risalita lungo la Calabria, allarmando i residenti di Reggio Calabria, Cosenza e dell’area universitaria di Rende, dove i lampadari hanno oscillato a lungo e i centralini dei vigili del fuoco sono andati saturati dalle richieste di informazioni. Situazione del tutto diversa invece a Napoli, dove il terremoto è stato avvertito in modo estremamente blando e impercettibile per la maggior parte dei cittadini: solo alcuni abitanti dei piani più alti degli edifici hanno notato oscillazioni lievissime, senza alcun tipo di allarme né interruzione delle attività ordinarie.

Nel frattempo, la sala operativa della Protezione Civile nazionale e regionale ha avviato una capillare ricognizione aerea e terrestre: squadre tecniche e vigili del fuoco stanno effettuando verifiche accurate per accertare eventuali lesioni, caduta di calcinacci o fessurazioni su edifici pubblici, strutture sanitarie, viadotti e patrimonio architettonico storico.

Quinto grado Mercalli tra Capo d’Orlando e Brolo: la scala che non è affatto superata

Se nelle aree più distanti l’onda sismica ha perso intensità, nella porzione di costa siciliana più vicina all’epicentro l’effetto macrosismico è stato ragguardevole. Nel tratto di litorale tirrenico compreso tra Capo d’Orlando, Sant’Agata di Militello e Brolo, il risentimento sul territorio ha toccato pienamente il quinto grado della scala Mercalli. In questi comuni l’evento è stato avvertito all’unanimità da chi si trovava all’interno degli stabili e da moltissime persone per strada: si sono contati soprammobili rovesciati, piatti infranti, quadri disallineati, oscillazioni brusche di porte e finestre e una forte sensazione di instabilità del suolo.

Questo riscontro pratico offre lo spunto per chiarire un diffuso pregiudizio scientifico: la convinzione errata che la scala Mercalli sia uno strumento arcaico ormai soppiantato dalla scala Richter. In sismologia moderna e in protezione civile, le due grandezze non sono affatto concorrenti, bensì strettamente complementari, ed entrambe vengono sistematicamente adoperate a ogni evento tellurico. La magnitudo Richter stima in maniera puramente fisica l’energia totale liberata all’ipocentro, ricavata dai tracciati sismografici, ed è un valore unico e invariabile per ciascun sisma.

La scala Mercalli (nella sua evoluzione macrosismica europea EMS-98 o MCS), al contrario, descrive e cataloga gli effetti reali e visibili che quello scuotimento provoca sull’ambiente, sulle persone e sulle costruzioni antropiche. Una scossa di magnitudo 5.0 che si verifichi a centocinquanta chilometri sotto il fondo del mare risulterebbe del tutto innocua in superficie, con un grado Mercalli vicino allo zero. Al contrario, la medesima energia rilasciata a pochissimi chilometri dalla crosta superficiale, come accaduto tra Ustica e le Eolie, si traduce in gradi Mercalli significativi lungo le coste più esposte. Senza la scala Mercalli, gli ingegneri strutturisti e i soccorritori non disporrebbero del parametro chiave per valutare la vulnerabilità del territorio e la gravità oggettiva del danno materiale.

Il quadro geodinamico: convergenza tra placche e fratture nel bacino tirrenico

La causa scatenante dello sciame sismico affonda le radici nella complessa architettura geologica del Mediterraneo centrale. Il settore del basso Tirreno compreso tra l’isola di Ustica e l’arco vulcanico delle isole Eolie rappresenta un laboratorio tettonico permanente, determinato dall’incessante spinta della placca africana che preme verso nord contro la placca euroasiatica. A questa compressione regionale si sovrappone la dinamica di retroarco tirrenica, legata alla lenta subduzione del frammento di litosfera ionica che scivola al di sotto dell’arco calabro.

Questo incastro millenario genera un reticolo di faglie crostali di tipo trascorrente e compressivo, orientate principalmente con direttrice est-ovest e nordovest-sudest, che agiscono come vere e proprie valvole di sfogo delle tensioni accumulate tra il dominio oceanico tirrenico e la catena montuosa della Sicilia settentrionale. Quando l’attrito tra i due blocchi rocciosi non riesce più a trattenere la deformazione elastica accumulata nel corso degli anni, il piano di rottura si attiva. Nel caso specifico, la geometria della rottura ha originato una sequenza sciame, dove la liberazione di energia non si esaurisce in un unico episodio isolato, ma si distribuisce attraverso continue scariche ravvicinate lungo la medesima struttura di faglia.

La memoria sismica dell’area: i precedenti del 2002 e la sismicità tirrenica

La fascia marina antistante la costa nord della Sicilia custodisce una lunga serie di eventi tellurici documentati che testimoniano l’elevata pericolosità del bacino. Il termine di paragone più immediato e recente è il terremoto del 6 settembre 2002, quando una violenta scossa sottomarina di magnitudo 5.6 squassò il mare a nord-est di Palermo a una profondità ridotta. In quell’occasione i danni nel centro storico palermitano e nella provincia furono ingenti, con cornicioni crollati, lesioni diffuse a palazzi storici ed evacuazioni prolungate, accompagnate da centinaia di scosse di assestamento proseguite per interi mesi.

Andando a ritroso nella cronaca geologica della regione tirrenica, si collocano il sisma del Golfo di Patti del 1978 e le frequenti sequenze vulcano-tettoniche che interessano l’apparato sommerso delle Eolie, dove l’attività magmatica profonda interagisce costantemente con le faglie regionali. La rete di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia continua a registrare in tempo reale ogni minimo movimento dell’area marina; l’evoluzione delle prossime ore sarà determinante per stabilire se il rilascio energetico odierno andrà a scemare gradualmente o se la redistribuzione del carico di sforzo coinvolgerà segmenti contigui della faglia.

Cosa può succedere nelle prossime ore: la risposta della scienza tra modelli fisici e statistica

Dal punto di vista rigorosamente sismologico, la domanda che la popolazione si pone con maggiore trepidazione riceve una risposta chiara: la scienza non possiede a oggi alcuna equazione o strumento in grado di fornire una previsione deterministica dei terremoti, ossia di stabilire in anticipo il minuto esatto, il punto geometrico e la magnitudo precisa di un eventuale nuovo evento. Tuttavia, la geofisica moderna affronta queste crisi attraverso rigorosi modelli statistici e fisici di probabilità operativa. L’ipotesi evolutiva statisticamente più frequente prevede che la scossa di magnitudo 5.5 rappresenti il picco principale (mainshock) della sequenza e che nelle prossime ore e nei prossimi giorni lo sciame prosegua attraverso decine di repliche di assestamento (aftershocks). Secondo la nota legge empirica di Omori, la frequenza e l’energia media di questi eventi tenderanno a decrescere progressivamente nel tempo, pur potendosi verificare ancora scosse isolate comprese tra magnitudo 3.5 e 4.5, capaci di farsi avvertire distintamente lungo la linea di costa ma con potenziale distruttivo pressoché nullo.

Esiste tuttavia un secondo scenario, meno probabile sul piano probabilistico ma scientificamente non trascurabile, governato dal meccanismo noto come trasferimento dello stress di Coulomb. Quando un piano di faglia si spezza liberando energia sismica, deforma e carica le porzioni rocciose adiacenti. Se lungo i margini della faglia attiva o su strutture tettoniche limitrofe sono presenti segmenti già prossimi al loro punto di rottura critico, l’onda di sollecitazione generata dal sisma delle 12:19 potrebbe accelerarne il cedimento, innescando un nuovo evento sismico di energia comparabile o superiore. In una simile eventualità, la scossa di magnitudo 5.5 verrebbe ridenominata a posteriori come un “foreshock” o scossa premonitrice. Per questa ragione le sale sismiche dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mantengono un presidio h24 sul basso Tirreno, tracciando la migrazione dei micro-ipocentri e le deformazioni del fondale, raccomandando ai cittadini di seguire scrupolosamente le indicazioni ufficiali della protezione civile e di attenersi ai corretti comportamenti di autoprotezione in caso di nuove oscillazioni.

Tutti i dettagli dal video appena pubblicato sul Canale YouTube di MeteoWeb: