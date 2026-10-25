Terremoto nel basso Tirreno, continua lo sciame sismico tra Ustica e le isole Eolie: scosse senza sosta per tutto il weekend. Il punto della situazione

Nella giornata di oggi, domenica 25 ottobre, non si arresta lo sciame sismico nel basso Tirreno, caratterizzato dalla registrazione di decine di microrilievi e scosse strumentali localizzate nello specchio acqueo compreso tra l’isola di Ustica e l’arcipelago delle isole Eolie. La sorgente ipocentrale di questi eventi tellurici continua a concentrarsi in un’area marina ben delimitata, individuata dai sismologi pochi chilometri a nord/ovest di Alicudi, l’isola più occidentale dell’arco eoliano. L’attività odierna si mantiene su livelli energetici modesti rispetto alle giornate precedenti, confermando una fase di graduale rilascio delle tensioni accumulate lungo le faglie sommerse della crosta tirrenica.

I rilievi della Rete Sismica Nazionale evidenziano che le scosse di oggi sono tutte deboli, di magnitudo inferiore a 3, registrate quasi esclusivamente dagli apparati ad alta precisione e senza risentimenti avvertibili da parte della popolazione costiera o insulare. Si tratta di assestamenti crostali a profondità variabili ma prevalentemente intermedie e superficiali, tipici dell’evoluzione di sequenze sottomarine di questo tipo. Il contesto generale mostra una marcata transizione rispetto ai momenti di maggiore agitazione vissuti dalla popolazione delle comunità circum-tirreniche durante la seconda metà della settimana.

La violenta sequenza di venerdì 23 ottobre e il picco di magnitudo

La fase di massima intensità della crisi tellurica si è consumata appena quarantotto ore fa, quando avantieri, venerdì 23 ottobre, questo sciame ha provocato due scosse molto forti che hanno fatto scattare l’allarme in un raggio di oltre cento chilometri dall’epicentro marino. Il primo e più rilevante culmine è stato raggiunto con il forte terremoto di magnitudo 5.5 alle ore 12:19 del mattino, un evento energetico considerevole che è stato avvertito nettamente in gran parte della Sicilia settentrionale, da Palermo a Messina, oltre che in tutti i comuni dell’arcipelago eoliano e persino lungo alcune zone costiere della Calabria meridionale. La paura è tornata a farsi sentire poche ore dopo, quando i sismografi hanno rilevato un nuovo forte evento tellurico di magnitudo 5.0 alle ore 15:55 del pomeriggio, confermando che la struttura tettonica stava liberando una notevole quantità di stress elastico.

Quell’intensa giornata non si è limitata ai due eventi principali, ma ha visto susseguirsi molteplici scosse di entità rilevante capaci di mantenere elevatissimo il livello di allerta. Tra le oscillazioni telluriche più significative spiccano la scossa di magnitudo 4.8 di venerdì mattina alle ore 11:51, che aveva preceduto di pochi minuti il culmine della sequenza, e il successivo evento di magnitudo 4.3 delle ore 17:32, sempre di venerdì pomeriggio. Questo denso susseguirsi di eventi di magnitudo medio-alta ha caratterizzato la fratturazione progressiva del settore roccioso sottomarino a largo di Alicudi, generando onde sismiche percepite con chiarezza ai piani alti degli edifici di diverse province siciliane.

Decrescita dell’energia: la transizione da sabato 24 a oggi

A seguito delle forti manifestazioni di venerdì, il rilascio di energia ha cominciato a manifestare una decisa e costante flessione temporale. A marcare la fine provvisoria degli eventi più energetici è stata l’ultima scossa superiore a 3, quella di ieri, sabato 24 ottobre, alle 11:28 del mattino, di magnitudo 3.5. Da quel momento in avanti, l’andamento del monitoraggio ha fatto segnare una netta riduzione del gradiente sismico, confinando tutti i movimenti successivi all’interno della cosiddetta microsismicità.

Analizzando il fenomeno nel suo complesso fin dalle prime ore di comparsa, complessivamente le scosse sono centinaia, a testimonianza di una dinamica tettonica complessa e ramificata che ha sollecitato un intero sistema di fratture sottomarine. Il dato rassicurante risiede nel fatto che, sebbene lo sciame continua, non si verificano più le forti scosse dei giorni scorsi, delineando il classico andamento di un treno di repliche minori in cui l’energia residua si dissipa lentamente attraverso innumerevoli piccoli cedimenti meccanici della crosta terrestre.

Geologia e tettonica: cosa accade tra Alicudi, Ustica e il bacino tirrenico

Per comprendere la natura e l’origine di un fenomeno così articolato è indispensabile analizzare il contesto geodinamico del settore meridionale del mar Tirreno. La fascia compresa tra le coste palermitane, l’isola di Ustica e il margine occidentale delle isole Eolie rappresenta una complessa zona di transizione tettonica in cui convergono le spinte tra la placca africana e quella euroasiatica. In questo bacino si sviluppa un intricato sistema di faglie trasorrenti e distensive noto come Sistema Sud Tirrenico, che governa l’apertura e l’accomodamento della crosta oceanica e subcontinentale.

I geologi e i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mantengono costantemente puntati i riflettori su questo settore per discernere l’origine puramente tettonica degli eventi da eventuali interferenze con l’attività vulcanica sottomarina. Sebbene l’area ospiti importanti edifici vulcanici sommersi e l’arco eoliano presenti una marcata attività magmatica, i meccanismi focali analizzati per gli eventi maggiori di venerdì confermano che l’origine dei sismi è legata a una dislocazione puramente crostale lungo faglie tettoniche profonde. Non emergono anomalie vulcaniche o traslazioni magmatiche riconducibili ai complessi limitrofi, rassicurando gli analisti sulla tipologia strutturale dello sciame in corso.

Monitoraggio continuo della Protezione Civile e raccomandazioni utili

La gestione e l’osservazione dell’evoluzione sismica vedono una cooperazione costante tra la Sala Sismica dell’INGV e il Dipartimento della Protezione Civile, che fin dall’inizio delle prime scosse di magnitudo superiore a 5 ha attivato le procedure di verifica e monitoraggio sul territorio. Squadre tecniche e autorità locali nei comuni delle Eolie e della fascia tirrenica della Sicilia hanno eseguito ricognizioni sulle infrastrutture e sugli edifici storici, escludendo danni strutturali gravi alle persone o alle cose grazie anche alla favorevole localizzazione marina degli ipocentri, situati a distanza di sicurezza dai centri abitati più densamente popolati.

Le autorità ricordano alla popolazione residente nelle aree costiere e insulari l’importanza di informarsi unicamente attraverso i canali istituzionali e i bollettini ufficiali emessi dagli enti di ricerca accreditati. In contesti sottomarini, un’adeguata consapevolezza delle norme comportamentali in caso di terremoto costituisce la principale misura di autoprotezione, fermo restando che lo scenario attuale testimonia un progressivo ritorno alla normalità, con una sequenza di deboli repliche destinate a proseguire fino al completo riequilibrio delle tensioni della crosta tirrenica.