Terremoto nel Tirreno, revocata l’allerta tsunami dopo la scossa di magnitudo 5.5: nessun danno ma grande paura in Sicilia e Calabria. Continua lo sciame sismico

Si chiude con un profondo sospiro di sollievo la delicata fase di emergenza costiera apertasi nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 ottobre 2026. Il Dipartimento della Protezione Civile, di concerto con il Centro Allerta Tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha ufficialmente revocato l’allerta tsunami per tutti i tratti costieri del Tirreno meridionale. Il monitoraggio in tempo reale effettuato attraverso i sensori mareografici dislocati lungo le coste della Sicilia e della Calabria ha certificato l’assenza di variazioni anomale della colonna d’acqua, scongiurando il pericolo di onde anomale o di correnti di risacca distruttive. Contestualmente, giungono rassicurazioni decisive anche dal fronte della sicurezza delle infrastrutture e degli edifici civili: le capillari ricognizioni condotte dai vigili del fuoco, dalla Protezione Civile e dalle forze dell’ordine nei centri urbani prossimi all’epicentro hanno dato esito negativo, confermando che non si registrano danni a persone o cose, né crolli o lesioni strutturali di rilievo.

La revisione a magnitudo 5.5 e il funzionamento dell’allarme SiAM

La repentina attivazione della macchina dei soccorsi è stata la diretta conseguenza di un fondamentale aggiornamento dei parametri ipocentrali. La scossa principale registrata alle ore 12:19, calcolata in un primo momento con una stima preliminare pari a 5.0, è stata successivamente rivista a magnitudo 5.5 dai sismologi. Questa rettifica al rialzo ha fatto superare la soglia tecnica critica stabilita dai protocolli internazionali per i sismi sottomarini superficiali. In automatico è entrato in funzione il SiAM, il Sistema di Allertamento Nazionale per i Maremoti generati da terremoti nel mar Mediterraneo, una piattaforma integrata che vede la cooperazione tra il CAT-INGV per la valutazione sismologica e modellistica, l’ISPRA per la rete mareografica nazionale e il Dipartimento della Protezione Civile per la diramazione operativa degli avvisi.

In base alla distanza dalla faglia e all’energia in gioco, il modello matematico del SiAM ha calcolato e diffuso una mappa di rischio differenziata: per la Sicilia è stata diramata un’allerta arancione (livello Advisory) per le coste tirreniche direttamente affacciate sul bacino epicentrale, mentre per la Calabria e l’area strategica dello Stretto di Messina è scattata un’allerta verde. Il codice arancione segnala la possibilità di onde di altezza compresa entro il mezzo metro e soprattutto di violente correnti marine anomale in grado di travolgere bagnanti o imbarcazioni, imponendo l’allontanamento immediato da spiagge e banchine portuali. Il codice verde ha invece una valenza informativa e precauzionale per correnti insidiose a ridosso dei litorali. Come previsto dagli standard mondiali dell’UNESCO per il Mediterraneo, l’allarme viene diramato nei primi minuti successivi al terremoto in via del tutto preventiva per guadagnare tempo vitale di evacuazione, venendo poi tempestivamente declassato e revocato nel momento in cui le boe e i mareografi costieri certificano che il fondale non ha subito dislocazioni verticali tali da generare un vero moto d’onda.

Una mattinata di paura da Palermo ad Agrigento e fino a Napoli: scuole evacuate e scene di panico

Nonostante l’assenza di devastazioni materiali, la mattinata è stata contrassegnata da momenti di autentico panico collettivo in tutto il Mezzogiorno d’Italia. Il sisma delle 12:19 è stato preceduto e seguito da un nutrito sciame con scosse di magnitudo compresa tra 3.3 e 4.3, concentrando una scarica di energia ravvicinata che ha esasperato la tensione psicologica della popolazione. A Palermo, a Bagheria e in decine di altri centri della fascia costiera e montana dell’isola, i dirigenti degli istituti scolastici hanno disposto l’evacuazione delle scuole, applicando con rapidità i piani di sicurezza. Centinaia di studenti hanno abbandonato le aule riversandosi nei cortili e nelle aree aperte di raccolta, affiancati da impiegati e residenti usciti in massa dalle abitazioni. Il dirigente generale della Protezione Civile regionale Salvo Cocina e il presidente Renato Schifani hanno presidiato costantemente la sala operativa, interfacciandosi con i prefetti e mobilitando le organizzazioni di volontariato sul territorio.

La propagazione dell’onda d’urto ha attraversato trasversalmente l’intera isola: l’oscillazione non ha investito soltanto la costa settentrionale palermitana e messinese, ma è stata avvertita nitidamente persino sul versante opposto, affacciato a sud sul Canale di Sicilia, dove gli abitanti di Agrigento e di Gela hanno distintamente percepito il movimento del suolo e lo scuotimento dei lampadari nei piani sopraelevati. Analoga situazione in Calabria, con forti risentimenti da Reggio Calabria a Cosenza e Rende, mentre risalendo verso nord, in Campania e nell’area urbana di Napoli, il fenomeno si è manifestato in modo molto più blando e attutito, percepibile quasi unicamente ai piani alti dei palazzi senza provocare allarmismi sul territorio.

Lo sciame sismico continua nel basso Tirreno: oltre 60 scosse in una settimana e decine di repliche oggi

Nelle profondità del bacino marino la distensione tellurica è tutt’altro che esaurita e i sismografi continuano a registrare una costante attività. I dati ufficiali diramati dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) confermano infatti che lo sciame sismico prosegue senza sosta, inserendosi all’interno di una sequenza temporale ben più ampia: sono stati censiti oltre 60 terremoti nell’ultima settimana nello specchio d’acqua compreso tra Ustica e le Eolie, a riprova di una progressiva e complessa mobilizzazione dell’intero sistema di faglie sottomarine. Nelle ore immediatamente successive alla violenta scossa principale di magnitudo 5.5 si sono contate decine di scosse oggi, un fitto corteo di repliche di assestamento con magnitudo per lo più oscillanti tra 2.0 e 3.5 a profondità ipocentrali ridotte, che mantengono i fondali in costante vibrazione mentre le reti di rilevamento dell’INGV continuano a monitorare h24 l’evoluzione statistica ed energetica della faglia.

Il mosaico geodinamico del basso Tirreno e la genesi delle sequenze sismiche

La violenza dell’evento di magnitudo 5.5 e la fitta sequenza sismica che lo ha accompagnato trovano una spiegazione rigorosa nella complessità strutturale del sottosuolo mediterraneo. Il settore del basso Tirreno, racchiuso nel quadrilatero marino tra la costa settentrionale della Sicilia, l’isola di Ustica e l’arco vulcanico delle isole Eolie, rappresenta una zona di cerniera geologica ad altissimo tasso di deformazione crostale. In questa regione coesistono due imponenti forze antagoniste: da un lato la convergenza continua da sud verso nord della placca africana che preme contro il blocco della placca euroasiatica, dall’altro il fenomeno di retroarco tirrenico generato dallo sprofondamento della vecchia litosfera ionica al di sotto della Calabria.

Questa combinazione dinamica produce un reticolo intricato di faglie trascorrenti e compressive, caratterizzate da una spiccata sismicità a bassa profondità ipocentrale. Quando lo sforzo di attrito accumulato lungo le superfici di faglia raggiunge il carico di rottura, l’energia si libera in modo discontinuo. Invece di concentrarsi in un singolo evento isolato seguito da una quiete immediata, il sistema tettonico attiva spesso una sequenza a sciame, dove la rottura di un blocco crostale redistribuisce immediatamente il carico tensoriale sulle faglie contigue. Il rilascio di onde a soli cinque o dieci chilometri di profondità spiega per quale motivo l’accelerazione del terreno sia risultata così tagliente e vivida lungo la costa tirrenica, pur con un’energia ipocentrale che non ha superato la soglia del danno distruttivo.

I grandi precedenti storici nell’Ottocento, nel Novecento e la memoria del 2002

La storia della sismologia italiana dimostra come il Tirreno meridionale sia stato teatro di eventi tellurici ricorrenti e di rilevante impatto. Scorrendo gli archivi storici dell’Ottocento, emerge come caso di straordinario interesse scientifico il disastroso terremoto del 5 marzo 1823. In quella circostanza, una potentissima scossa sottomarina stimata con una magnitudo momento vicina a 6.1 colpì la costa tirrenica siciliana con epicentro marino localizzato al largo tra Cefalù, Pollina e Naso. Il sisma produsse danni gravissimi e lesioni estese al patrimonio monumentale della città di Palermo, dove si registrarono crolli e lesioni profonde a chiese e palazzi nobiliari, sconvolgendo la vita di decine di comunità costiere e dell’immediato entroterra nebroideo e madonita. Andando ancora più a ritroso, la memoria documentale riporta la rovinosa crisi sismica del primo settembre 1726, quando un altro forte evento nel Tirreno provocò gravi distruzioni e panico generalizzato nel capoluogo siciliano.

Nel corso del Novecento la sismicità marina del bacino si è riproposta con forza analoga, come testimoniato dal violento terremoto del 15 aprile 1978 nel Golfo di Patti, con magnitudo 6.1, che causò diffusi dissesti, crolli e migliaia di sfollati lungo la fascia costiera messinese. In tempi più recenti, la mente di milioni di siciliani torna inevitabilmente alla scossa del 6 settembre 2002, quando un sisma di magnitudo 5.6 esplose nel Tirreno a nord-est di Palermo a una profondità superficiale, scuotendo l’intera isola, provocando il cedimento di cornicioni e l’inagibilità di centinaia di appartamenti nel centro storico, e inaugurando una sequenza di repliche sottomarine durata per mesi. L’evento di questa mattina si inserisce pienamente in questa secolare dinamica geologica, confermando l’importanza cruciale della prevenzione e dell’efficacia dimostrata dai moderni sistemi di monitoraggio e allertamento in tempo reale.

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