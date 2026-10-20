Terremoto nel Tirreno, doppia scossa al largo della Sicilia: trema il mare tra Palermo e le Eolie

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nella tarda serata di martedì 20 ottobre 2026 nel Mar Tirreno Meridionale, al largo delle coste settentrionali della Sicilia. Il movimento sismico si è verificato alle ore 23:38:58, interessando un settore del bacino tirrenico caratterizzato da una struttura geologica particolarmente complessa, dove interagiscono importanti sistemi tettonici responsabili dell’attività sismica del Mediterraneo centrale. Secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha raggiunto una magnitudo ML 3.8. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 31,2 chilometri. La localizzazione geografica colloca l’evento in mare aperto, a nord della Sicilia, nel settore del Tirreno compreso tra la costa settentrionale dell’Isola e l’area delle Eolie. Si tratta di una porzione del Mediterraneo nella quale la sismicità è strettamente connessa all’evoluzione geodinamica dell’Italia meridionale e dei bacini marini circostanti. Un’altra scossa di magnitudo 3.6 è stata segnalata sempre nel Tirreno Meridionale alle 00:07 ad una profondità di 30 km.

Le faglie del Tirreno Meridionale: perché questa zona è sismicamente attiva

Il Tirreno Meridionale rappresenta uno dei settori geologicamente più articolati dell’intero Mediterraneo. La sua evoluzione è legata ai processi tettonici che interessano il margine tra la placca africana e quella euroasiatica, con una complessa interazione tra deformazione della crosta terrestre, movimenti delle placche e sviluppo di bacini profondi. Il sistema geodinamico dell’Italia meridionale è caratterizzato dalla presenza dell’arco calabro, una struttura tettonica che svolge un ruolo fondamentale nell’evoluzione del Mediterraneo centrale. In questo contesto, la litosfera ionica sprofonda progressivamente nel mantello terrestre attraverso un processo denominato subduzione. La subduzione è uno dei principali meccanismi responsabili della sismicità profonda e intermedia che caratterizza alcuni settori del Tirreno. Durante questo processo, una porzione della litosfera terrestre si immerge al di sotto di un’altra, generando deformazioni, accumuli di tensione e terremoti a differenti profondità. Accanto a questo fenomeno operano diversi sistemi di faglie, ossia fratture della crosta terrestre lungo le quali possono verificarsi movimenti relativi tra blocchi rocciosi. Le faglie possono essere associate a processi di estensione, compressione o scorrimento laterale, a seconda del regime tettonico locale. Nel Tirreno meridionale, tali strutture si inseriscono in un quadro particolarmente complesso, segnato dall’apertura geologica del bacino tirrenico, dalla deformazione dei margini continentali e dall’interazione con il sistema dell’arco calabro.

Il rischio sismico tra Sicilia e Calabria: un territorio segnato dalla tettonica

La scossa registrata nel Tirreno richiama l’attenzione sul rischio sismico della Sicilia settentrionale e della Calabria, territori che appartengono a un contesto geodinamico tra i più attivi dell’area mediterranea. È necessario distinguere tra pericolosità sismica e rischio sismico. La prima riguarda la probabilità che un territorio possa essere interessato da scuotimenti del suolo di una determinata intensità in un certo intervallo temporale. Il rischio, invece, dipende anche dalla presenza di edifici, infrastrutture, popolazione e dalla vulnerabilità degli elementi esposti. La Calabria presenta numerosi sistemi di faglie attive, tanto sul versante tirrenico quanto nei settori interni e nell’area dello Stretto di Messina. Anche la Sicilia nordorientale è interessata da strutture tettoniche capaci di generare terremoti, mentre il settore settentrionale dell’Isola risente della complessa evoluzione geologica del margine tirrenico. La distribuzione della sismicità non è uniforme: terremoti con caratteristiche molto differenti possono verificarsi a profondità diverse e in contesti tettonici distinti, dalle faglie crostali più superficiali fino alle strutture associate alla subduzione della litosfera ionica.

I grandi terremoti storici in Sicilia e Calabria: dal 1783 al disastro di Messina del 1908

La storia sismica dell’Italia meridionale è segnata da alcuni degli eventi più distruttivi mai registrati nel Paese. Tra questi occupano un posto fondamentale i terremoti della Calabria del 1783, una sequenza di violentissime scosse che devastò numerosi centri abitati della Calabria meridionale e interessò anche il territorio siciliano. Un altro evento fondamentale è il terremoto del 28 dicembre 1908, che colpì catastroficamente Messina e Reggio Calabria, provocando una delle maggiori tragedie sismiche della storia europea. Il terremoto fu accompagnato da un devastante maremoto che investì diversi tratti delle coste dello Stretto. Nel 1968 il terremoto del Belice provocò gravissime distruzioni nella Sicilia occidentale, mentre nel 1978 un forte terremoto interessò l’area del Golfo di Patti, nel Messinese, confermando la rilevanza sismica del settore tirrenico siciliano. Questi precedenti testimoniano la complessità e la pericolosità sismica della regione, ma non devono essere interpretati come eventi direttamente collegati alla scossa del 20 ottobre 2026. Si tratta infatti di terremoti verificatisi in contesti e su strutture tettoniche differenti.