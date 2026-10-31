Terremoto Norcia: i Vigili del Fuoco alla commemorazione del decennale del sisma del 2016 | VIDEO

Norcia si è raccolta oggi nel ricordo del terremoto del 30 ottobre 2016, una delle pagine più drammatiche della storia recente dell’Italia centrale. In occasione del 10° anniversario del sisma, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha partecipato alla cerimonia commemorativa, rendendo omaggio alle vittime e alle comunità duramente colpite. La celebrazione, accompagnata dalle suggestive note della Banda Musicale del Corpo nazionale, ha visto la partecipazione del prefetto di Perugia, Paolo Canaparo, del direttore regionale dei Vigili del fuoco per l’Umbria, Valter Cirillo, e del comandante dei Vigili del fuoco di Perugia, Rocco Mastroianni.

A 10 anni da quella tragica giornata, il ricordo è tornato ai momenti più difficili delle operazioni di soccorso, quando uomini e donne dei Vigili del Fuoco furono impegnati senza sosta per salvare vite, prestare assistenza e garantire sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto. Una ricorrenza che va oltre la memoria e diventa occasione per riaffermare il valore del servizio pubblico, della professionalità e della solidarietà. L’esperienza maturata sul campo, le competenze acquisite e lo spirito di vicinanza alle comunità rappresentano ancora oggi un patrimonio fondamentale, che continua a guidare quotidianamente l’attività dei Vigili del Fuoco al servizio dei cittadini.