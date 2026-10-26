Thailandia, alluvione lampo a Phuket: fango e detriti invadono Patong | VIDEO

Una alluvione lampo ha colpito nelle prime ore di lunedì ora locale l’area di Nanai, a Patong, nella provincia thailandese di Phuket, trascinando a valle rocce, terra e fango dopo una notte caratterizzata da precipitazioni intense e persistenti. L’ondata di piena, verificatasi intorno alle 03:05 ora locale, ha danneggiato abitazioni, negozi e automobili, lasciando ingenti accumuli di detriti lungo le strade e nei quartieri residenziali. Le zone più colpite si trovano nei pressi del supermercato Makro Nanai, dove l’acqua, scesa rapidamente dalla collina Khao 50 Pi, ha invaso le aree circostanti. Alcune abitazioni hanno riportato danni significativi, con conseguenze anche per gli arredi, gli effetti personali e i veicoli parcheggiati nelle strade.

Squadre al lavoro per ripristinare le aree colpite

Con il progressivo ritiro delle acque, nella mattinata sono scattate le operazioni di pulizia e ripristino. Gli operatori dell’Ufficio provinciale di Phuket per la prevenzione e la mitigazione dei disastri, insieme ad altre agenzie e gruppi locali, sono intervenuti per rimuovere fango, rifiuti e materiali trasportati dalla corrente. Le squadre di soccorso e manutenzione hanno mobilitato personale e mezzi per liberare le strade, ripristinare la viabilità e ridurre i disagi per la popolazione.

Allagamenti diffusi e disagi alla circolazione

L’episodio di Patong si inserisce in una situazione di maltempo più ampia, che aveva già provocato allagamenti nei distretti di Thalang, Mueang Phuket e Kathu. In alcuni tratti della strada Thepkrasattri, una delle principali arterie dell’isola, l’acqua ha raggiunto livelli tali da rendere impossibile il transito dei veicoli più piccoli. Segnalazioni di inondazioni sono arrivate anche da Phra Phuket Kaew Road e dalle località di Rawai, Chalong e Choeng Thale.

Oltre 100 mm di pioggia in 24 ore

A contribuire alla rapida crescita dei livelli dell’acqua sono state le precipitazioni abbondanti registrate durante la notte. Secondo i dati riportati dal sistema di monitoraggio idrologico di Phuket, tra le rilevazioni disponibili intorno all’1 e alle 2 del mattino del 26 ottobre, Ban Na Yai aveva accumulato 117 mm di pioggia nelle precedenti 24 ore. Le altre stazioni hanno registrato quantitativi altrettanto significativi: 94,4 mm presso il bacino di Bang Neaw Dum, 93,2 mm a Rawai e 88,2 mm presso la diga di Bang Wad.

Il Dipartimento meteorologico thailandese ha segnalato la possibilità di ulteriori precipitazioni nel Sud del Paese fino al 28 ottobre, con fenomeni localmente intensi o molto intensi.

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