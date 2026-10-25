Tolosa vista dallo Spazio: il satellite svela i dettagli della “città rosa” francese | FOTO

Dall’alto, Tolosa si rivela in tutta la sua complessità: un mosaico di tetti rossastri, corsi d’acqua, ponti, giardini e grandi infrastrutture che raccontano la storia e l’organizzazione di una delle città più importanti del Sud-Ovest della Francia. A offrirne una prospettiva inedita è un’immagine acquisita dalla missione satellitare Pléiades Neo e pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che consente di osservare numerosi elementi del tessuto urbano con un livello di dettaglio particolarmente elevato. Il soprannome di Tolosa, “la ville rose“, ovvero “la città rosa”, trova una spiegazione immediata nell’immagine: i caratteristici tetti in tegole di terracotta conferiscono al centro storico una tonalità calda e uniforme, che emerge con chiarezza anche nella vista dallo Spazio. Un tratto distintivo che contribuisce a rendere riconoscibile il paesaggio urbano della città.

La Garonna, asse naturale della città

Tra gli elementi più evidenti della veduta c’è la Garonna, il fiume che attraversa il centro di Tolosa disegnando un percorso sinuoso. Il suo corso nasce nei Pirenei e prosegue verso Nord, fino all’estuario nei pressi di Bordeaux, rappresentando da secoli un elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio. Numerosi ponti attraversano il fiume, collegando le 2 sponde e le diverse parti della città. A Sud del centro si distingue anche l’Île du Grand Ramier, un insieme di isole fluviali dove spicca la forma ovale bianca dello stadio di Tolosa. La disposizione di questi elementi, osservata dall’alto, rende evidente il rapporto tra il paesaggio naturale e le infrastrutture costruite dall’uomo.

Canali, stazione ferroviaria e giardini storici

L’immagine permette di individuare anche alcuni dei principali canali cittadini: il Canal de Brienne, il Canal du Midi e il Canal de Garonne. Questi corsi d’acqua costituiscono una componente importante del sistema idrografico urbano e testimoniano il ruolo che la navigazione e le opere idrauliche hanno avuto nella storia della regione. Nella parte superiore della scena è riconoscibile la stazione ferroviaria di Matabiau, uno dei principali nodi di trasporto della città. Al centro dell’immagine, vicino al giardino pubblico circolare del Boulingrin, si distinguono i viali alberati che circondano l’Università di Tolosa, istituzione dalle origini medievali e tra le più antiche d’Europa.

La fotografia satellitare mette in evidenza anche i contrasti tra le diverse aree urbane. Mentre il centro appare fitto di edifici e coperture color terracotta, a sinistra della stazione di Matabiau emerge una zona rettangolare dalle tonalità grigiastre: si tratta del cimitero storico di Terre Cabade. Nell’angolo superiore sinistro è inoltre appena visibile il centro congressi di Tolosa, accanto ai giardini giapponesi.

Pléiades Neo: osservare la Terra con grande precisione

Dietro questa rappresentazione dettagliata c’è la tecnologia dei 2 satelliti Pléiades Neo, in orbita dal 2021. I dispositivi sono progettati per acquisire immagini della superficie terrestre con una risoluzione che può raggiungere i 30 cm, permettendo di distinguere numerosi particolari delle aree urbane e delle infrastrutture. Una capacità di osservazione che trova applicazione in diversi ambiti, dalla mappatura del territorio al monitoraggio delle trasformazioni urbane, fino alla gestione delle risorse e alla pianificazione del territorio. La risoluzione, tuttavia, indica il livello di dettaglio spaziale delle immagini e non va confusa con una garanzia di identificazione automatica di ogni singolo oggetto.

La missione rientra nel programma Third Party Missions dell’Agenzia Spaziale Europea. Attraverso questa iniziativa, l’ESA mette a disposizione i propri sistemi terrestri e le proprie competenze per acquisire, elaborare, distribuire e archiviare dati provenienti da missioni satellitari sviluppate e gestite da altri soggetti.