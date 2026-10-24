Tragedia alle Bahamas, mamma di 36 anni muore annegata per salvare i due figli trascinati dalla corrente

Una vacanza alle Bahamas si è trasformata in una tragedia per una giovane famiglia britannica. Leanne Gregory, 36 anni, originaria di Stapleford, nel Nottinghamshire, nel Regno Unito, è morta annegata nel tentativo di salvare i suoi due figli, trascinati improvvisamente dalla corrente durante un’escursione di snorkeling. La tragedia si è consumata martedì 20 ottobre 2026 nelle acque dell’isola di Bimini, davanti agli occhi del marito della donna, presente al momento dell’accaduto. Secondo le informazioni diffuse dalle fonti locali e riportate dal Daily Mail, la donna si è gettata in acqua per soccorrere i bambini, finiti in difficoltà a causa della forza della corrente e delle condizioni del mare. Un intervento disperato, compiuto nel tentativo di mettere in salvo i figli, che si è concluso con la morte della 36enne.

Bahamas, i due figli trascinati dalla corrente durante lo snorkeling

La famiglia si trovava alle Bahamas per trascorrere un periodo di vacanza quando si è verificato il drammatico episodio. Durante un’escursione di snorkeling, i due figli di Leanne Gregory sono stati sorpresi da una corrente marina particolarmente forte, che li ha trascinati mettendoli in difficoltà. Nonostante entrambi fossero capaci di nuotare, le condizioni del mare hanno reso la situazione estremamente pericolosa. La madre, accortasi di quanto stava accadendo, è intervenuta immediatamente per cercare di raggiungerli e salvarli. La forza dell’acqua e il mare agitato hanno però ostacolato il tentativo di soccorso. Leanne non è riuscita a superare le difficoltà provocate dalle condizioni marine e ha perso la vita. La tragedia si è verificata alla presenza del marito, Nathan Gregory, anche lui di 36 anni, che ha assistito alla drammatica emergenza.

Il tentativo del marito di rianimarla e la corsa in ospedale

La Royal Bahamas Police Force ha riferito di aver ricevuto una segnalazione poco dopo le 10 del mattino, relativa al ritrovamento di una donna priva di sensi nei pressi del molo dei traghetti di Bimini. Si trattava di Leanne Gregory, che aveva perso conoscenza dopo essere entrata in acqua per aiutare i figli. Il marito Nathan ha cercato in ogni modo di rianimare la moglie, nel tentativo di salvarle la vita. Nonostante gli sforzi, le condizioni della donna si sono rivelate gravissime. La 36enne è stata trasferita in ospedale, dove i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso poco dopo l’arrivo.

La testimonianza: “Leanne è annegata cercando di salvare i suoi due figli”

A ricostruire alcuni dei momenti più drammatici della vicenda è stata una testimone, le cui dichiarazioni sono state riportate dal Telegraph. “È una tragedia devastante. Leanne è annegata cercando di salvare i suoi due figli, che si erano trovati in difficoltà a causa del mare agitato”. La testimonianza evidenzia come la situazione sia precipitata nonostante i bambini avessero dimestichezza con il nuoto. A determinare il pericolo sarebbe stata soprattutto la forza della corrente, tale da mettere in difficoltà anche persone capaci di nuotare. La stessa testimone ha aggiunto: “entrambi sanno nuotare, sono bravi nuotatori, ma la corrente era troppo forte. Si sono trovati in difficoltà e lei è intervenuta per salvarli. Tuttavia, il mare era troppo agitato e mosso per lei”. Parole che descrivono la dinamica dell’incidente e il tentativo della madre di soccorrere i bambini, intervenuta in una situazione di emergenza resa particolarmente difficile dalle condizioni del mare.

La polizia delle Bahamas apre un’indagine sulla morte di Leanne Gregory

Sulla morte della turista britannica è stata avviata un’indagine ufficiale da parte delle autorità delle Bahamas, con l’obiettivo di ricostruire le circostanze dell’accaduto. Un portavoce della Royal Bahamas Police Force ha confermato che “martedì 20 ottobre 2026 la polizia dell’isola di Bimini ha avviato un’indagine sulla morte improvvisa di una donna britannica di 36 anni”. Gli accertamenti riguardano dunque quanto avvenuto nelle acque dell’isola caraibica, dove la donna ha perso la vita durante il tentativo di soccorso dei figli.

Disposta l’autopsia prima del rientro della salma nel Regno Unito

Un ulteriore passaggio dell’indagine sarà rappresentato dall’autopsia sul corpo di Leanne Gregory, prevista per chiarire le cause della morte. L’esame autoptico dovrà contribuire a definire il quadro medico relativo al decesso della 36enne, mentre le autorità proseguono gli accertamenti sulle circostanze dell’incidente. Soltanto dopo l’esecuzione dell’autopsia potrà avvenire il rientro della salma nel Regno Unito, dove Leanne viveva con la famiglia a Stapleford, nel Nottinghamshire. La vicenda ha trasformato un soggiorno turistico alle Bahamas in un dramma familiare: una madre di appena 36 anni ha perso la vita mentre cercava di sottrarre i suoi due figli alla forza del mare, sotto gli occhi del marito che ha poi tentato disperatamente di rianimarla.