Tragedia in montagna: escursionista precipita sul Monte Legnone e muore

Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 31 ottobre, sul Monte Legnone, dove un escursionista milanese di 64 anni ha perso la vita dopo essere precipitato lungo il canale ovest della montagna. L’incidente si è verificato nel territorio comunale di Pagnona, in alta Valvarrone, in provincia di Lecco, in una zona particolarmente impervia del versante occidentale del massiccio. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo le informazioni disponibili, il 64enne è precipitato lungo il canale ovest, un settore del versante occidentale caratterizzato da un territorio particolarmente impervio. La caduta si è rivelata fatale e ha provocato la morte dell’escursionista.

Allarme lanciato da altri escursionisti, inutili i soccorsi

A dare l’allarme sono stati altri escursionisti, che hanno segnalato quanto accaduto consentendo l’attivazione dei soccorsi. I soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente, ma al loro arrivo la situazione era ormai irreversibile. Per il 64enne precipitato sul Monte Legnone non è stato possibile alcun intervento salvavita. Il personale giunto sul posto ha potuto soltanto constatare il decesso, confermando il tragico esito dell’incidente avvenuto nel pomeriggio.