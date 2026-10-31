Trasporto marittimo, il Giappone punta sulle navi ad ammoniaca: quattro nuove unità entro il 2030

Il Giappone accelera sulla decarbonizzazione del trasporto marittimo e punta sull’ammoniaca come combustibile alternativo per ridurre le emissioni delle grandi navi commerciali. La compagnia marittima giapponese Nyk Line, il produttore di energia Jera e altre cinque aziende, tra cui importanti realtà della cantieristica navale, collaboreranno per promuovere l’impiego di imbarcazioni alimentate ad ammoniaca. Al centro dell’iniziativa figura la realizzazione di quattro nuove navi destinate al trasporto di automobili, con consegne previste entro l’esercizio fiscale 2030. Un progetto che coinvolge non soltanto la costruzione delle unità navali, ma anche l’organizzazione della catena di approvvigionamento del combustibile e delle operazioni necessarie al rifornimento della flotta.

Quattro nuove navi ad ammoniaca entro il 2030: il progetto di Nyk Line e Kawasaki Kisen Kaisha

Il programma industriale prevede che Nyk Line e Kawasaki Kisen Kaisha commissionino quattro navi per il trasporto di automobili ai cantieri navali giapponesi Shin Kurushima Dockyard e Nihon Shipyard. Le consegne dovranno avvenire entro l’esercizio fiscale 2030, orizzonte temporale individuato per l’introduzione delle nuove unità nella flotta commerciale. La scelta di concentrarsi sul trasporto di automobili inserisce la sperimentazione dei combustibili alternativi in un segmento del traffico marittimo che impiega grandi imbarcazioni specializzate nella movimentazione dei veicoli. L’iniziativa punta a favorire l’utilizzo dell’ammoniaca nella propulsione navale, affrontando una delle principali sfide ambientali del settore: ridurre la dipendenza dai combustibili fossili tradizionali, ancora largamente impiegati nella navigazione commerciale. La collaborazione tra compagnie di navigazione, produttori di energia e cantieri navali rappresenta un elemento centrale del progetto, perché mette in relazione la realizzazione delle nuove imbarcazioni con la disponibilità del combustibile necessario al loro funzionamento. L’introduzione delle navi alimentate ad ammoniaca richiede infatti un’organizzazione che comprenda sia la componente industriale sia quella legata alle forniture energetiche.

Jera fornirà ammoniaca dall’India: prevista anche una nave per il rifornimento

Un ruolo fondamentale nell’iniziativa sarà svolto da Jera, che si occuperà della fornitura di ammoniaca destinata alla nuova flotta. Il combustibile arriverà dall’India e sarà trasferito alle imbarcazioni attraverso una nave appositamente adibita alle operazioni di rifornimento. La costruzione di questa unità specializzata sarà affidata a Kyokuyo Shipyard, altro cantiere coinvolto nel programma. Il progetto comprende quindi anche un’infrastruttura mobile destinata a supportare l’impiego operativo delle navi ad ammoniaca, collegando l’approvvigionamento internazionale del combustibile alle esigenze delle compagnie marittime. La presenza di una nave dedicata al rifornimento assume particolare importanza in un settore nel quale la disponibilità di infrastrutture adeguate costituisce ancora uno degli ostacoli alla diffusione delle nuove soluzioni energetiche. L’iniziativa giapponese affronta questo aspetto prevedendo, accanto alle quattro unità per il trasporto di automobili, anche il mezzo necessario per alimentarle.

Perché l’ammoniaca può contribuire alla decarbonizzazione del trasporto marittimo

L’ammoniaca è considerata uno dei combustibili alternativi potenzialmente in grado di contribuire alla transizione energetica del trasporto marittimo, insieme all’idrogeno e al metanolo. Il suo principale elemento di interesse risiede nell’assenza di emissioni dirette di anidride carbonica durante la combustione, una caratteristica che la distingue dai combustibili fossili convenzionali. Questa proprietà rende l’ammoniaca una delle opzioni prese in considerazione per ridurre l’impatto climatico della navigazione commerciale. Il suo utilizzo potrebbe contribuire a limitare le emissioni di CO2 associate al funzionamento delle navi, pur restando necessario distinguere le emissioni generate durante la combustione da quelle legate alla produzione e alla distribuzione del combustibile. La possibilità di impiegare ammoniaca nella propulsione delle grandi imbarcazioni si inserisce così nel più ampio percorso di ricerca di alternative all’olio combustibile pesante, ancora ampiamente utilizzato nel settore. La diversificazione delle fonti energetiche rappresenta uno degli aspetti centrali di questa trasformazione, che interessa contemporaneamente le compagnie di navigazione, l’industria cantieristica e i fornitori di energia.

Infrastrutture portuali e costi: gli ostacoli alla diffusione delle navi ad ammoniaca

Nonostante le potenzialità dell’ammoniaca come combustibile alternativo, la sua diffusione nel trasporto marittimo incontra ancora importanti difficoltà economiche e infrastrutturali. Uno dei principali limiti riguarda la disponibilità di sistemi di rifornimento nei porti, attualmente insufficienti per sostenere un impiego su larga scala di navi alimentate con questa soluzione energetica. La transizione verso nuovi combustibili richiede infatti che le imbarcazioni possano accedere a forniture adeguate lungo le proprie attività operative. La limitata presenza di infrastrutture dedicate costituisce quindi un elemento che condiziona l’introduzione dell’ammoniaca nel settore della navigazione commerciale. Un secondo ostacolo è rappresentato dai costi dell’ammoniaca, superiori a quelli dell’olio combustibile pesante.

Il differenziale economico rispetto al carburante tradizionale rappresenta un fattore rilevante per le compagnie marittime, chiamate a valutare le nuove tecnologie anche in relazione alle spese necessarie per alimentare le proprie flotte. Il progetto promosso dalle aziende giapponesi interviene direttamente su una parte di queste criticità attraverso la combinazione tra nuove costruzioni navali, approvvigionamento di ammoniaca dall’India e realizzazione di una nave specializzata nel rifornimento. L’obiettivo industriale è favorire l’impiego delle navi alimentate ad ammoniaca, creando le condizioni operative per utilizzare questo combustibile nel trasporto marittimo di automobili. Con le quattro unità previste entro l’esercizio fiscale 2030, la collaborazione tra Nyk Line, Kawasaki Kisen Kaisha, Jera e i cantieri coinvolti si configura come un’iniziativa concreta nel percorso di trasformazione energetica della navigazione commerciale. La disponibilità delle infrastrutture e la competitività economica del combustibile resteranno tuttavia fattori determinanti per una sua diffusione più ampia rispetto ai sistemi di alimentazione tradizionali.