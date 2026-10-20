Trasporto sanitario urgente da Cagliari a Genova: l’Aeronautica Militare trasferisce bimba di 15 mesi al Gaslini | FOTO

Un volo sanitario urgente per garantire a una bambina di 15 mesi il trasferimento verso una struttura pediatrica specializzata. È quello effettuato nella serata di ieri, 19 ottobre, dall’Aeronautica Militare, che ha impiegato un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo per collegare Cagliari a Genova e consentire alla piccola paziente di raggiungere l’ospedale pediatrico Gaslini. La bambina, ricoverata presso una struttura sanitaria dell’ASL Sulcis Iglesiente, necessitava di cure che hanno reso indispensabile il trasferimento urgente nel capoluogo ligure. A bordo dell’aereo hanno viaggiato anche la madre e un’équipe medica, incaricata di assistere la piccola durante il volo.

La missione è stata attivata su richiesta della Prefettura di Cagliari. Il coordinamento operativo è stato affidato alla Sala Situazione di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano, che ha disposto l’intervento e assicurato la tempestiva attivazione del velivolo. Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, responsabile della gestione e del coordinamento delle attività della flotta dei velivoli di Stato.

Un servizio operativo 24 ore su 24

Il trasporto rientra tra le attività di supporto alla collettività svolte quotidianamente dall’Aeronautica Militare, che mette a disposizione equipaggi e velivoli pronti a intervenire anche in situazioni di emergenza sanitaria. In questi casi, la rapidità dell’intervento può risultare determinante per consentire ai pazienti di raggiungere strutture ospedaliere attrezzate e ricevere le cure necessarie nel più breve tempo possibile. Il servizio viene garantito 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, attraverso diversi reparti di volo, tra cui il 31° Stormo di Ciampino, il 14° Stormo di Pratica di Mare, la 46ª Brigata Aerea di Pisa e i Centri di ricerca e soccorso (SAR) del 15° Stormo distribuiti sul territorio nazionale. Un dispositivo operativo che consente alla Forza Armata di intervenire in molteplici scenari, assicurando il trasporto sanitario urgente di persone in condizioni di particolare necessità, compresi i pazienti in imminente pericolo di vita.