Treviso, famiglia intossicata dal monossido di carbonio: coinvolti anche tre bambini, madre e figli trasportati in ospedale

Un’intera famiglia, composta da marito, moglie e tre figli minorenni, è rimasta coinvolta in un’intossicazione da monossido di carbonio a Follina. L’episodio si è verificato in serata e ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del Suem 118. La madre e i tre bambini sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. La vicenda si è verificata in provincia di Treviso, dove cinque componenti dello stesso nucleo familiare sono rimasti coinvolti in un episodio di intossicazione da monossido di carbonio. Secondo le prime ricostruzioni, il monossido di carbonio sarebbe stato prodotto da un braciere utilizzato per cucinare. Si tratta, al momento, dell’ipotesi relativa all’origine delle esalazioni che hanno coinvolto i due coniugi e i loro tre figli minorenni. L’accaduto ha richiesto l’attivazione dei soccorsi, con l’arrivo dei Vigili del Fuoco e degli operatori sanitari per prestare assistenza alle persone coinvolte e verificare le condizioni di sicurezza dell’ambiente.

Intervento dei Vigili del Fuoco da Conegliano: verifiche strumentali sul posto

A raggiungere il luogo dell’intossicazione è stata una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Conegliano, sempre in provincia di Treviso. Una volta arrivati sul posto, i pompieri hanno effettuato le operazioni necessarie alla messa in sicurezza dello scenario, procedendo anche a una verifica strumentale dello stato dei luoghi. L’attività dei Vigili del Fuoco si è quindi concentrata sulla sicurezza dell’area interessata dall’episodio e sui controlli tecnici dell’ambiente nel quale si è verificata l’intossicazione. Contemporaneamente alle operazioni dei Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, impegnati nell’assistenza sanitaria ai componenti della famiglia. In seguito all’intervento, la moglie e i tre figli minorenni sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti ad accertamenti dopo l’esposizione al monossido di carbonio.