Trump cancella le norme sul metano: “risparmi per 45 miliardi di dollari”, cosa cambia per gas e petrolio in Texas

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una nuova svolta nella politica energetica americana, dichiarando la fine delle normative sul metano introdotte dall’amministrazione di Joe Biden. L’annuncio è arrivato durante un comizio in Texas, dove il Presidente ha presentato la decisione come una misura destinata a ridurre i costi per i consumatori e per le imprese del settore energetico, con un risparmio complessivo stimato in 45 miliardi di dollari. La scelta si inserisce nella strategia dell’amministrazione Trump di favorire una maggiore produzione nazionale di energia, con particolare attenzione alle risorse di gas naturale e petrolio. Secondo quanto dichiarato dal Presidente, l’eliminazione delle disposizioni introdotte dal suo predecessore consentirà di aumentare la disponibilità di gas naturale in Texas e contribuirà alla produzione di ulteriori 210 milioni di barili di petrolio.

Trump annuncia la fine delle normative di Biden sul metano

Nel corso del suo intervento in Texas, Donald Trump ha ufficializzato la decisione di porre fine alle normative sul metano varate durante la precedente amministrazione democratica, contestandone i costi e l’utilità per il settore energetico statunitense. “Stasera – ha detto – pongo ufficialmente fine alle costose e superflue normative di Biden sul metano”. Con queste parole, il Presidente americano ha indicato uno degli obiettivi della propria politica energetica: ridurre gli oneri normativi che gravano sulla produzione di energia, sostenendo così le attività delle imprese e intervenendo sui costi che interessano il mercato americano. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto all’impostazione adottata dall’amministrazione Biden nella regolamentazione del metano, segnando una diversa priorità politica nella gestione delle risorse energetiche degli Stati Uniti.

Risparmi per 45 miliardi di dollari: la stima annunciata dalla Casa Bianca

Uno degli aspetti economicamente più rilevanti dell’annuncio riguarda la portata dei risparmi prospettati. Secondo Trump, l’eliminazione delle normative sul metano permetterà di risparmiare 45 miliardi di dollari, con benefici destinati sia ai consumatori americani sia ai produttori di energia. Il Presidente ha presentato il provvedimento come uno strumento per alleggerire i costi legati al settore energetico, collegando la revisione delle regole alla volontà di rendere più conveniente la produzione e la disponibilità delle risorse nazionali. Il valore di 45 miliardi di dollari costituisce la stima economica indicata da Trump durante il comizio, uno degli elementi centrali attraverso i quali il Presidente ha illustrato le ricadute attese della propria decisione.

Gas naturale in Texas, Trump punta a sbloccare nuove risorse energetiche

Un ruolo centrale nella strategia annunciata dal Presidente è riservato al Texas, uno dei territori fondamentali per l’industria energetica degli Stati Uniti. Proprio durante il comizio nello Stato americano, Trump ha collegato l’eliminazione delle normative sul metano alla possibilità di sbloccare maggiori quantità di gas naturale. L’obiettivo dichiarato è ampliare la disponibilità delle risorse energetiche attraverso il superamento delle disposizioni introdotte dalla precedente amministrazione. La maggiore quantità di gas naturale prospettata dal Presidente rappresenta uno dei risultati che la nuova impostazione normativa dovrebbe consentire di raggiungere. Il Texas assume così una posizione di primo piano nel piano energetico illustrato da Trump, che punta a favorire l’espansione delle attività produttive e a sostenere l’offerta nazionale di combustibili fossili.

Petrolio, prevista una produzione aggiuntiva di 210 milioni di barili

Accanto all’incremento delle disponibilità di gas naturale, il Presidente americano ha annunciato un altro obiettivo significativo: la produzione di 210 milioni di barili di petrolio aggiuntivi. Secondo quanto spiegato da Trump, il cambiamento delle normative sul metano contribuirà anche a questo aumento della produzione petrolifera, rafforzando il legame tra la revisione delle regole e la crescita delle attività energetiche negli Stati Uniti. La quantità indicata dal Presidente costituisce una delle principali previsioni associate alla decisione. L’aumento della produzione di petrolio viene infatti presentato come parte di un intervento più ampio, orientato a mettere a disposizione del mercato maggiori risorse energetiche nazionali.

L’obiettivo di Trump: “aumentare la produzione energetica e ridurre i costi”

Nel suo intervento, Trump ha spiegato che la revisione delle normative sul metano risponde a un obiettivo economico sul quale la sua amministrazione stava già lavorando: abbassare i costi dell’energia attraverso una modifica delle regole che disciplinano il settore. “È un obiettivo su cui stavamo lavorando per riuscire concretamente a ridurre i costi”. La dichiarazione chiarisce il collegamento che il Presidente intende stabilire tra deregolamentazione, maggiore produzione di gas e petrolio e riduzione dei costi. Nella prospettiva illustrata da Trump, la rimozione delle disposizioni dell’era Biden dovrebbe consentire ai produttori di operare con minori oneri e contribuire a una maggiore disponibilità di risorse energetiche. Il provvedimento annunciato in Texas segna quindi una nuova tappa nell’indirizzo energetico dell’amministrazione americana, che individua nella revisione delle normative e nell’espansione della produzione nazionale due strumenti fondamentali della propria politica economica.