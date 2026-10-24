Ucraina, Starlink torna alla massima velocità dopo due settimane di restrizioni: connessione stabile anche oltre 400 km/h

La velocità del sistema satellitare Starlink, di proprietà di Elon Musk e utilizzato dall’esercito ucraino, è stata completamente ripristinata dopo due settimane di restrizioni. La conferma arriva dal ministero della Difesa di Kiev, che ha annunciato il ritorno alla piena operatività delle prestazioni di connessione, evidenziando un risultato particolarmente importante per le attività militari e le comunicazioni sul fronte. Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, i sistemi di monitoraggio del ministero hanno rilevato che la velocità di connessione dei servizi Starlink e Starshield rimane stabile anche a velocità superiori ai 400 chilometri orari. Un dato significativo per l’impiego delle tecnologie satellitari nelle operazioni delle forze armate, soprattutto in relazione alle esigenze di comunicazione e all’utilizzo dei droni.

Connessione stabile oltre i 400 km/h: i risultati dei controlli su Starlink e Starshield

Il ripristino delle prestazioni riguarda i sistemi Starlink/Starshield, la cui velocità di connessione è stata oggetto di restrizioni per due settimane. Il ministero della Difesa ucraino ha verificato il funzionamento dei servizi attraverso i propri strumenti di monitoraggio, riscontrando la stabilità delle connessioni anche in condizioni di movimento ad alta velocità. La soglia superiore ai 400 km/h rappresenta uno degli aspetti più rilevanti dell’annuncio, perché riguarda la capacità delle connessioni satellitari di mantenere prestazioni stabili anche a velocità particolarmente elevate. Un elemento che assume un’importanza specifica nell’ambito delle operazioni militari, dove l’affidabilità dei collegamenti costituisce una componente essenziale delle attività sul campo.

Il ministro della Difesa ucraino Khmara: il ruolo del presidente nel ripristino del servizio

Il ministro della Difesa ucraino, Yevhenii Khmara, ha collegato il risultato ottenuto all’azione diplomatica e al confronto diretto portato avanti dal presidente dell’Ucraina ai massimi livelli. ”Questo è un ulteriore esempio di come il dialogo diretto e la posizione risoluta assunta dal presidente dell’Ucraina ai massimi livelli producano risultati”, ha dichiarato Khmara, sottolineando il valore dell’interlocuzione istituzionale che ha accompagnato il ripristino delle prestazioni del sistema satellitare. Le parole del ministro evidenziano la rilevanza attribuita dal governo di Kiev al pieno funzionamento di Starlink e Starshield, strumenti utilizzati dalle forze armate ucraine nell’ambito delle proprie attività operative.

Starlink e guerra in Ucraina: perché il ripristino è fondamentale per droni e comunicazioni

Il ritorno alla piena velocità delle connessioni satellitari assume un’importanza strategica soprattutto per le operazioni militari sul fronte ucraino. Il ministero della Difesa ha infatti individuato diversi ambiti nei quali le prestazioni di Starlink e Starshield risultano particolarmente importanti, a partire dal funzionamento dei sistemi impiegati dalle forze armate. ”Tale risultato è di fondamentale importanza, soprattutto per il fronte: per il nostro personale militare, le operazioni con i droni, la logistica e le comunicazioni”, ha aggiunto il ministro Khmara. Il riferimento ai droni evidenzia il ruolo delle connessioni satellitari nell’ambito delle attività militari ucraine. Accanto alle operazioni con i velivoli senza pilota, il ministro ha richiamato anche le necessità del personale impegnato sul fronte, il coordinamento logistico e la continuità delle comunicazioni. Si tratta di settori direttamente interessati dall’affidabilità delle infrastrutture di collegamento, per i quali il ripristino delle prestazioni satellitari rappresenta un risultato operativo di particolare rilievo.

Il ministero della Difesa ucraino continuerà a monitorare le prestazioni di Starlink

Il ritorno alla piena velocità non conclude le attività di verifica da parte delle autorità ucraine. Il ministero della Difesa ha infatti confermato che proseguiranno i controlli sulle prestazioni dei sistemi satellitari utilizzati dalle forze armate. Come spiegato da Khmara, ”il ministero della Difesa continua a monitorare e tracciare le prestazioni di Starlink/Starshield”. L’attenzione resta quindi concentrata sulla stabilità delle connessioni e sul mantenimento delle prestazioni ripristinate, considerate fondamentali per garantire il funzionamento dei collegamenti satellitari a supporto delle attività militari ucraine.