Un anfibio corazzato alla conquista dell’oceano: svelato il primo fossile completamente adattato alla vita marina

Nel vasto mosaico dell’evoluzione dei vertebrati, la conquista degli oceani da parte dei tetrapodi ha sempre visto protagonisti rettili marini, cetacei, uccelli e mammiferi. Gli anfibi, al contrario, sono sempre stati considerati i grandi assenti del mare aperto, trattenuti nelle acque dolci e sulla terraferma da limitazioni fisiologiche insormontabili. Questa convinzione consolidata è stata radicalmente scardinata da una ricerca scientifica condotta dai paleontologi Lipin Diao, Ryosuke Motani, Da-yong Jiang e collaboratori, pubblicata sulla rivista internazionale Nature Ecology & Evolution.

Lo studio descrive l’identificazione di una nuova specie fossile appartenente al gruppo dei temnospondili, denominata Gerrothorax maritimus, risalente a circa 237 milioni di anni fa durante il Triassico superiore. Con una lunghezza minima registrata di ben 737 millimetri per l’esemplare principale, questo straordinario animale rappresenta il primo caso documentato al mondo di un anfibio marino capace di prosperare stabilmente in un habitat pelagico, vivendo e morendo in mare aperto senza dipendere da apporti terrestri o fluviali.

La barriera fisiologica della salinità e il paradosso degli anfibi moderni

Attualmente sul nostro pianeta popolano oltre ottomila specie di anfibi viventi, tra cui rane, rospi, salamandre e cecilie, ma nessuna di esse è in grado di abitare stabilmente le acque oceaniche. Sebbene siano noti alcuni organismi capaci di sopportare ambienti salmastri come le mangrovie e gli estuari, dove la concentrazione salina oscilla tra l’1% e il 20%, l’acqua marina standard presenta una salinità ben superiore, compresa tra il 34,6% e il 34,8%. L’esempio più noto di tolleranza parziale è la rana mangroviera (Fejervarya cancrivora), che tuttavia è costretta ad accedere periodicamente a fonti di acqua dolce per reidratarsi e compensare lo stress osmotico.

Il vero ostacolo all’adattamento marino degli anfibi risiede nella loro pelle permeabile. Nei taxa viventi, il tegumento svolge un ruolo multifunzionale indispensabile per la respirazione cutanea, l’assorbimento passivo dell’acqua dolce e l’escrezione dei sali. Tuttavia, nel momento in cui un organismo con tale superficie corporea entra a contatto con l’ambiente iperosmotico del mare, l’acqua interna viene rapidamente drenata verso l’esterno per osmosi, determinando una disidratazione letale e un accumulo tossico di sodio. Per milioni di anni, questo compromesso fisiologico tra assorbimento e protezione ha rappresentato un vincolo invalicabile, che ha impedito alla linea evolutiva degli anfibi di produrre forme autenticamente oceaniche.

I reperti fossili di Guizhou e l’habitat di mare aperto

La dimostrazione che Gerrothorax maritimus vivesse stabilmente in alto mare giunge da due scheletri quasi completi portati alla luce nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, all’interno della Formazione Falang. I resti fossili, comprendenti l’olotipo lungo 737 millimetri e un paratipo lungo 487 millimetri, sono stati estratti da sedimenti marini di bacino depositati ad almeno 30 chilometri di distanza dal bordo della piattaforma carbonatica più vicina, dove avrebbero potuto emergere eventuali isole, e a circa 200 chilometri dalle grandi masse continentali.

La preservazione eccezionale dei fossili ha fornito un indizio tafonomico fondamentale. Nei vertebrati marini che muoiono e galleggiano, gli arti e le porzioni periferiche sono le prime componenti anatomiche a staccarsi prima del collasso e dell’inabissamento della carcassa. L’olotipo di Gerrothorax maritimus presenta invece gli scheletri articolati delle zampe, compresi i minuscoli elementi ossei delle mani e dei piedi conservati in posizione anatomica. Questo stato di integrità esclude l’eventualità che l’animale sia morto in un fiume o su una spiaggia continentale per poi essere trasportato passivamente dalle correnti marine per decine di chilometri. Inoltre, lo strato roccioso di estrazione racchiudeva fossili di ittiosauri oceanici di grandi dimensioni, a riprova del fatto che la specie condivideva la propria nicchia ecologica con grandi predatori marini pelagici.

La firma geochimica negli isotopi dello stronzio

A convalidare definitivamente la natura pelagica dell’anfibio è intervenuta una rigorosa analisi geochimica condotta sui resti scheletrici. I ricercatori hanno misurato i rapporti isotopici dello stronzio contenuti nelle ossa dense dell’olotipo e del paratipo mediante spettrometria di massa a plasma ad accoppiamento induttivo con ablazione laser.

I valori isotopici riscontrati nelle ossa fossili, compresi tra 0,70770 e 0,70794, mostrano una corrispondenza quasi perfetta con il segnale dell’acqua marina globale del Carnico inferiore, attestato a circa 0,7076. Al tempo stesso, questi dati differiscono nettamente dalla composizione della roccia matrice circostante, che mostrava valori più elevati compresi tra 0,70802 e 0,70924 per effetto dell’influenza delle formazioni geologiche dolomitiche e basaltiche locali. La stabilità e l’omogeneità della firma chimica registrata all’interno dello scheletro dimostrano che l’animale assumeva regolarmente acqua di mare durante il proprio ciclo vitale, incorporando gli ioni oceanici nel proprio tessuto scheletrico durante la crescita biologica.

L’armatura ossea come scudo osmotico e la fisiologia da pesce marino

La chiave anatomica che ha permesso a Gerrothorax maritimus di superare il limite della pelle permeabile è la sua straordinaria architettura corporea. Questo animale possedeva un corpo eccezionalmente appiattito, rivestito integralmente da una spessa corazza ossea. La parte dorsale era costituita da un mosaico rigido di osteodermi poligonali spessi fino a cinque millimetri, mentre la regione ventrale combinava una serie di gastralia con fitte file di minutissime placche dermiche.

Questo guscio minerale continuo ha svolto un ruolo evolutivo determinante: isolando quasi per intero la superficie corporea dal contatto diretto con l’acqua circostante, ha azzerato gli scambi gassosi e osmotici cutanei tipici degli altri anfibi. Non potendo più assorbire acqua attraverso la cute, la specie ha riorganizzato la propria fisiologia adottando un modello simile a quello dei pesci ossei marini. L’idratazione avveniva ingerendo direttamente l’acqua di mare attraverso l’apparato digerente, che ne assorbiva la frazione idrica. Parallelamente, la presenza di branchie interne ereditate dai progenitori temnospondili ha fornito l’organo ideale per espellere attivamente l’eccesso di sodio e cloruro, probabilmente attraverso meccanismi cellulari basati sulla pompa sodio-potassio. Questa perfetta triade anatomica, formata da corazza dermica sigillante, intestino specializzato all’assorbimento salino e branchie deputate all’escrezione dei sali, ha costituito il motore funzionale della transizione oceanica.

Meccanica predatoria e alimentazione per suzione sul fondale

L’ecologia comportamentale di Gerrothorax maritimus era strettamente vincolata alla vita sui fondali marini. La morfologia cranica e scheletrica indica che l’animale non era un nuotatore pelagico veloce, bensì un predatore da agguato bentonico, funzionalmente paragonabile agli attuali squali tappeto della famiglia degli orectolobidi. L’analisi dell’apparato io-branchiale ha rivelato un grado di ossificazione eccezionalmente robusto, con un basibranchiale compatto e ceratoiali notevolmente ispessiti. Quando l’animale spalancava la bocca sul fondo marino, la rapida depressione del pavimento boccale e l’espansione della cavità faringea generavano una potente alimentazione per suzione, aspirando istantaneamente le prede all’interno delle fauci. A differenza del suo affine d’acqua dolce Gerrothorax pulcherrimus, la nuova specie marina presentava una clavicola priva del processo anteriore acuminato che ostacolava l’espansione della gola, permettendo così un’apertura e una depressione boccale ancora più pronunciate ed efficienti sotto il profilo idrodinamico.

Anche la morfologia post-cranica rifletteva questo stile di vita bentonico. Le vertebre sacrali di Gerrothorax maritimus erano più piccole e corte rispetto alle vertebre dorsali, a dimostrazione di una riduzione dell’apparato scheletrico di sostegno pelvico. Poiché l’animale viveva costantemente sommerso a grandi profondità, supportato dalla maggiore spinta idrostatica dell’acqua marina e senza alcuna necessità di sostenere il peso del corpo all’asciutto, il bacino ha perso parte della sua robustezza strutturale. Allo stesso modo, le zampe posteriori erano sensibilmente più lunghe di quelle anteriori, una configurazione anomala per i tetrapodi marini che respirano con i polmoni, ma perfettamente compatibile con un animale che respirava mediante branchie e manteneva il centro di massa ben bilanciato vicino al fondale marino.

Un tassello che riscrive la paleontologia evolutiva

La scoperta di Gerrothorax maritimus dimostra che i confini ecologici del regno animale sono stati storicamente più plastici e sorprendenti di quanto ipotizzato in passato. Per decenni, l’assenza di anfibi dagli oceani è stata considerata una costante universale della storia naturale dei tetrapodi. I risultati guidati dal gruppo di ricerca internazionale dimostrano invece che, durante le condizioni climatiche a effetto serra del Triassico, l’evoluzione ha saputo sfruttare una combinazione di preadattamenti anatomici d’acqua dolce per trasformare un anfibio corazzato in un abitante permanente del mare.

Tuttavia, gli scienziati precisano che questo passaggio evolutivo ha rappresentato una via oltremodo stretta e irripetibile. La perdita delle branchie interne negli adulti della quasi totalità degli anfibi moderni e l’assenza di armature dermiche continue rendono pressoché impossibile per le forme viventi replicare questo percorso adattativo. Di fronte agli scenari attuali di cambiamento climatico e riscaldamento delle acque, gli oceani non potranno fungere da rifugio per le specie anfibie contemporanee, confermando come la straordinaria conquista marina di questo temnospondile corazzato sia stata un capolavoro isolato dell’evoluzione.