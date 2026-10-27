Un drone scatena il caos in Fleetwood-Arsenal, la tecnologia protagonista di un episodio surreale: partita interrotta

Un drone sorvola lo stadio e costringe l’arbitro a sospendere la partita. È quanto accaduto martedì sera durante la sfida di Carabao Cup tra Fleetwood Town e Arsenal, disputata all’Highbury Stadium, impianto della formazione di quarta divisione inglese. L’incontro è stato interrotto per circa otto minuti dopo che il direttore di gara, Michael Salisbury, ha individuato un drone sopra lo stadio, decidendo di fermare temporaneamente il gioco. Un episodio insolito che ha provocato una lunga pausa nelle primissime fasi della partita, con i campioni della Premier League costretti ad attendere il via libera dell’arbitro per poter riprendere l’incontro.

Fleetwood Town-Arsenal, partita sospesa dopo appena due minuti per un drone

La situazione si è verificata praticamente subito dopo il calcio d’inizio. Al secondo minuto di gioco, l’Arsenal aveva appena conquistato un calcio di punizione quando l’arbitro Michael Salisbury ha notato la presenza di un drone che sorvolava l’Highbury Stadium. Il direttore di gara ha quindi deciso di interrompere temporaneamente la partita di Carabao Cup, impedendo la ripresa del gioco fino a quando non fosse stata chiarita la situazione. La decisione ha provocato anche la reazione di una parte del pubblico presente sugli spalti dello stadio del Fleetwood Town, con alcuni tifosi che hanno manifestato il proprio disappunto attraverso fischi e proteste per l’imprevista interruzione.

L’arbitro Salisbury si confronta con la sicurezza dello stadio e gli allenatori

Durante la sospensione, Michael Salisbury ha avviato una serie di confronti per gestire la situazione. Il direttore di gara ha parlato innanzitutto con il responsabile della sicurezza dello stadio, coinvolgendo successivamente anche gli allenatori delle due squadre. Prima di autorizzare la ripresa dell’incontro, Salisbury ha inoltre avuto un confronto con alcuni calciatori, mentre il drone continuava a rappresentare il motivo dell’interruzione. La pausa si è così prolungata per diversi minuti, trasformando un episodio avvenuto nelle battute iniziali della sfida in una circostanza che ha richiesto il coinvolgimento della direzione arbitrale, della sicurezza dell’impianto e delle due panchine.