Un solo strato di atomi per immagazzinare carica elettrica e controllare la luce

Un materiale spesso appena un singolo strato atomico, capace di conservare carica elettrica per tempi molto lunghi e di modificare in modo controllato la propria capacità di emettere luce. È il risultato raggiunto da un team interdisciplinare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dell’Università degli Studi di Firenze, che ha sviluppato una strategia per modificare le proprietà di un materiale bidimensionale attraverso il controllo preciso della sua struttura atomica. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Nano Letters, riguarda il disolfuro di molibdeno (MoS₂), un composto che, quando viene ridotto a un singolo strato atomico, presenta caratteristiche elettroniche e ottiche di particolare interesse per lo sviluppo di nuove tecnologie. Al centro dello studio c’è la possibilità di intervenire sui difetti della struttura atomica per trasformarli in uno strumento con cui regolare le proprietà del materiale. Un approccio che potrebbe contribuire alla realizzazione di dispositivi sempre più sottili e funzionali, capaci di integrare diverse caratteristiche in uno spazio estremamente ridotto.

Difetti atomici controllati per conservare la carica

Il gruppo di ricerca ha lavorato sulle cosiddette vacanze di zolfo, piccoli difetti della struttura cristallina che si verificano quando alcuni atomi di zolfo sono assenti. Attraverso una tecnica di nanolitografia elettrochimica sviluppata dal gruppo, i ricercatori sono riusciti a introdurre e distribuire questi difetti secondo schemi prestabiliti, raggiungendo una precisione sub-micrometrica.

“La chiave della scoperta è il controllo estremamente preciso di alcuni difetti della struttura atomica del materiale, piccoli siti in cui mancano atomi di zolfo chiamati vacanze di zolfo“, afferma Massimiliano Cavallini (CNR-Ismn). “Con una tecnica di nanolitografia elettrochimica sviluppata dal gruppo di ricerca, i ricercatori sono riusciti a introdurre e distribuire questi difetti secondo schemi controllati, con precisione sub-micrometrica. In questo modo il materiale risulta in grado di mantenere una carica elettrica per tempi molto lunghi: una sorta di memoria elettrostatica racchiusa in uno spessore di un atomo“. Il risultato evidenzia come la disposizione mirata dei difetti possa consentire di immagazzinare carica elettrica in modo controllato, aprendo nuove possibilità per lo sviluppo di dispositivi di memoria basati su materiali bidimensionali.

Emissione luminosa regolabile su scala atomica

Le potenzialità della tecnica non si limitano alla conservazione della carica. La disposizione dei difetti atomici consente infatti di intervenire anche sulle proprietà ottiche del disolfuro di molibdeno, modificando le modalità con cui il materiale emette luce. “Oltre allo stoccaggio di carica elettrostatica ottenuto in modo spazialmente controllato, siamo riusciti a modulare l’emissione di luce degli eccitoni, le entità fisiche che descrivono l’interazione tra un elettrone e una lacuna elettronica“, prosegue Cavallini. “In particolare, vengono controllate le zone nelle quali il materiale può emettere luce e il tempo di vita della fluorescenza, che passa da decine di nanosecondi a poche centinaia di picosecondi. Variazione che mostra come l’ingegnerizzazione dei difetti atomici sia uno strumento efficace per regolare la risposta ottica ed elettrica del materiale bidimensionale“. Gli eccitoni, dunque, rappresentano un elemento importante per comprendere e controllare il comportamento ottico del materiale. La possibilità di intervenire sia sulle aree in cui si verifica l’emissione luminosa sia sulla durata della fluorescenza dimostra come la manipolazione dei difetti atomici possa influenzare contemporaneamente diverse proprietà fisiche.

Nuove prospettive per l’optoelettronica e le batterie

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio è il superamento dell’idea che i difetti atomici siano necessariamente imperfezioni da eliminare. Se introdotti e organizzati con precisione, possono diventare una risorsa per conferire ai materiali caratteristiche specifiche e controllabili. La possibilità di combinare, in un singolo strato atomico, la conservazione della carica elettrica e la modulazione delle proprietà ottiche apre nuove prospettive per la ricerca sui materiali bidimensionali multifunzionali.

Le applicazioni potenziali riguardano l’optoelettronica, i dispositivi di memoria, le batterie e la realizzazione di superfici funzionali avanzate. Si tratta di ambiti nei quali il controllo delle proprietà elettriche e ottiche può contribuire allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, anche se saranno necessari ulteriori studi per valutarne le effettive possibilità di applicazione. Il lavoro è stato condotto nell’ambito del progetto PRIN Molecular Assisted atom Vacancies Arrangement to modulate Magnetism in 2D transition metal dichalcogenides (MAVAM), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e dall’Unione europea attraverso il programma Next Generation EU.