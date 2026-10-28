UVEX, il nuovo occhio ultravioletto della NASA: alla scoperta dei segreti dell’Universo entro il 2031

L’Universo nasconde ancora numerosi segreti, molti dei quali sfuggono agli strumenti tradizionali di osservazione. Per svelarli, la NASA si prepara a puntare verso il cielo un nuovo e potente strumento: UVEX (UltraViolet EXplorer), un telescopio spaziale progettato per esplorare l’intero firmamento attraverso la luce ultravioletta. La missione ha appena superato un passaggio decisivo, aprendo la strada al lancio previsto entro gennaio 2031. La conferma è arrivata dopo il superamento della Key Decision Point C (KDP-C), una verifica tecnica e programmatica fondamentale nel percorso di sviluppo delle missioni spaziali statunitensi. Con questo risultato, la NASA ha formalizzato l’impegno a proseguire il progetto, fissando un costo complessivo previsto di 590 milioni di dollari per l’intero ciclo di vita della missione.

Un nuovo sguardo sull’Universo invisibile

Se i telescopi ottici ci permettono di osservare stelle, nebulose e galassie nella luce visibile, una parte importante della storia cosmica si racconta attraverso radiazioni che l’occhio umano non può percepire. Tra queste c’è proprio la luce ultravioletta, una finestra privilegiata per studiare numerosi fenomeni legati alla nascita e all’evoluzione delle stelle e delle galassie. È qui che entrerà in gioco UVEX: il telescopio realizzerà una mappatura estremamente sensibile dell’intero cielo nella banda ultravioletta, raccogliendo dati che aiuteranno gli astronomi a comprendere meglio come cambiano le galassie nel tempo e quali processi regolano l’evoluzione delle stelle. L’obiettivo è fotografare il cosmo e ricostruirne i meccanismi. Osservare la luce ultravioletta significa infatti aggiungere nuove informazioni a quelle ottenute con altri strumenti, individuando caratteristiche e fenomeni che potrebbero risultare meno evidenti in altre lunghezze d’onda.

Una mappa cosmica sempre più completa

UVEX non lavorerà in isolamento. La missione si inserisce in una strategia più ampia di esplorazione astronomica, che punta a combinare osservazioni provenienti da telescopi diversi per costruire una rappresentazione sempre più completa dell’Universo. Tra gli strumenti con cui condividerà questa prospettiva scientifica figura il telescopio spaziale Nancy Grace Roman della NASA, destinato a realizzare vaste indagini astronomiche. Incrociando i dati raccolti in differenti bande dello spettro elettromagnetico, gli scienziati potranno confrontare le stesse regioni cosmiche attraverso segnali luminosi differenti. Il risultato atteso è una sorta di atlante multidimensionale del cosmo, nel quale ogni lunghezza d’onda offre una prospettiva complementare: questa integrazione consentirà di approfondire la distribuzione delle galassie, studiare la loro evoluzione e individuare fenomeni che, osservati con un solo tipo di strumento, potrebbero rimanere difficili da interpretare.

A caccia delle esplosioni più estreme

UVEX avrà anche un’altra capacità particolarmente interessante: potrà orientarsi rapidamente verso sorgenti di radiazione ultravioletta individuate nel cielo, per osservarle mentre sono ancora protagoniste di eventi cosmici in corso. Questa caratteristica sarà preziosa nello studio delle fusioni di stelle di neutroni, oggetti estremamente densi che possono scontrarsi e unirsi dopo aver orbitato l’uno intorno all’altro. Eventi di questo tipo possono generare onde gravitazionali, minuscole increspature dello spazio-tempo previste dalla teoria della relatività generale di Albert Einstein.

Quando si verifica una fusione, gli osservatori possono rilevare queste onde e attivare campagne di osservazione con altri strumenti. UVEX potrà quindi puntare rapidamente verso la regione interessata e cercare le emissioni ultraviolette associate all’esplosione che segue l’evento. Questa capacità è particolarmente importante perché le emissioni di un fenomeno transitorio possono cambiare rapidamente. Riuscire a osservarle nelle fasi iniziali permette agli astronomi di raccogliere informazioni decisive sulla natura dell’evento, sui materiali coinvolti e sui processi fisici che si sviluppano dopo la fusione. In questo modo, UVEX contribuirà all’astronomia multimessaggera, un campo di ricerca che mette in relazione segnali differenti – come la luce e le onde gravitazionali – per studiare gli stessi fenomeni cosmici da più punti di vista.

Una missione internazionale, un obiettivo ambizioso

Selezionato per lo sviluppo nel 2024 nell’ambito del programma Medium-Class Explorer, UVEX è guidato scientificamente da Fiona Harrison, del California Institute of Technology (Caltech), a Pasadena, in California. Al progetto partecipano anche l’Università della California a Berkeley, il Jet Propulsion Laboratory della NASA, Northrop Grumman e lo Space Dynamics Laboratory. Il coinvolgimento di queste istituzioni riunisce competenze scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche necessarie per realizzare un osservatorio spaziale capace di operare in condizioni estreme. Il superamento della verifica KDP-C rappresenta dunque una tappa importante: conferma che la missione può procedere verso le successive fasi di sviluppo, con un calendario e un quadro economico definiti.

Il conto alla rovescia verso il 2031

Il lancio è previsto entro gennaio 2031. Da qui ad allora, UVEX dovrà completare il proprio percorso di sviluppo prima di iniziare a raccogliere dati sul cielo ultravioletta su scala globale. La posta in gioco è significativa: ogni nuova osservazione può contribuire a chiarire come si formano ed evolvono le galassie, quali processi accompagnano la vita delle stelle e che cosa accade durante alcuni degli eventi più energetici dell’Universo. UVEX non promette di risolvere da solo tutti questi interrogativi. La sua forza risiederà nella capacità di integrare le osservazioni di altre missioni e di reagire rapidamente ai fenomeni transitori, aggiungendo tasselli essenziali al quadro scientifico esistente. Il futuro dell’astronomia passerà sempre più dalla collaborazione tra telescopi e dalla capacità di osservare il cosmo in tutte le sue diverse forme di luce. Con UVEX, la NASA punta a rendere questa visione ancora più completa, trasformando la radiazione ultravioletta in una chiave per comprendere meglio la storia e l’evoluzione dell’Universo.