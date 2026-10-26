Vaccini, al Senato la XXIII Giornata in memoria dei danneggiati: convegno sulle reazioni avverse e sul nesso causale

Si terrà mercoledì 28 ottobre 2026 a Roma la XXIII Giornata per ricordare le persone decedute o rese disabili dai vaccini, un appuntamento dedicato alla memoria delle persone che hanno subito danni attribuiti alle vaccinazioni e all’approfondimento delle questioni scientifiche e giuridiche legate alle reazioni avverse ai vaccini. L’iniziativa, promossa dal senatore Claudio Borghi e organizzata dall’associazione CONDAV ETS (Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino), si svolgerà nella Sala Capitolare, presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra la Minerva, in Piazza della Minerva 38. Al centro dell’appuntamento, accanto alla commemorazione delle persone scomparse, ci sarà il convegno scientifico “I Tanti volti della Verità”, durante il quale professionisti ed esperti affronteranno il tema del nesso causale tra vaccinazioni ed eventi avversi, con particolare attenzione ai criteri di valutazione AEFI/OMS e alle implicazioni per la tutela della salute pubblica. Il programma prevede inoltre una tavola rotonda con i rappresentanti legali di diverse associazioni impegnate nell’assistenza e nella tutela delle persone che segnalano danni da vaccinazione.

Vaccini, a Roma la XXIII Giornata promossa su iniziativa del senatore Claudio Borghi

L’evento, giunto alla sua ventitreesima edizione, riunirà esponenti del mondo scientifico e rappresentanti delle associazioni che si occupano delle problematiche legate ai presunti danni da vaccinazione. L’organizzazione è affidata a CONDAV ETS, mentre l’iniziativa è promossa dal senatore Claudio Borghi. La giornata si articolerà in due momenti principali: una cerimonia commemorativa dedicata alle persone decedute e ai loro familiari, seguita da un confronto scientifico sui criteri utilizzati per esaminare gli eventi avversi successivi alla somministrazione dei vaccini. L’incontro si svolgerà in un contesto istituzionale, nella Sala Capitolare del Convento di Santa Maria sopra la Minerva, a Roma. L’avvio dell’iniziativa è annunciato a partire dalle ore 15:00, mentre il programma indica lo svolgimento dei lavori dalle 15:15 alle 19:00.

La commemorazione delle persone decedute e dei familiari dei danneggiati

La prima parte della giornata sarà dedicata al ricordo delle persone scomparse. La cerimonia commemorativa renderà omaggio al senatore Cesare Cursi, al professor Sergio Asteriti, a Santa Luca e a Vincenzo Esposito. Il momento di raccoglimento sarà esteso anche a tutte le persone decedute ricordate dall’associazione e ai familiari dei danneggiati scomparsi, ponendo al centro della manifestazione la dimensione umana delle vicende affrontate da CONDAV ETS. La commemorazione precederà l’apertura dei lavori scientifici, affidata alla presidente dell’associazione, Nadia Gatti, che introdurrà il convegno e i temi previsti nel programma.

Reazioni avverse ai vaccini e nesso causale: il convegno scientifico “I Tanti volti della Verità”

Uno dei principali argomenti della giornata sarà l’approfondimento del nesso causale tra vaccinazioni e possibili eventi avversi, una questione che richiede specifici criteri scientifici di valutazione per distinguere gli eventi verificatisi dopo una vaccinazione da quelli effettivamente attribuibili alla somministrazione. Il convegno “I Tanti volti della Verità” sarà introdotto dalla presidente di CONDAV ETS, Nadia Gatti, e ospiterà gli interventi del dottor Panagis Polykretis, del professor Paolo Bellavite, del dottor Alberto Donzelli, indicato tra i consulenti della Commissione Parlamentare COVID, e del dottor professor Mauro Mantovani. Le relazioni saranno dedicate all’analisi del rapporto tra vaccinazione ed evento avverso e all’applicazione dei criteri AEFI/OMS, utilizzati nell’ambito della valutazione della causalità degli eventi avversi successivi all’immunizzazione. La sigla AEFI, dall’inglese Adverse Event Following Immunization, identifica un evento avverso che si verifica dopo una vaccinazione, senza implicare automaticamente che sia stato causato dal vaccino. La valutazione del nesso causale costituisce quindi un passaggio distinto dalla semplice osservazione temporale dell’evento e rappresenta uno degli aspetti che saranno affrontati durante gli interventi scientifici. L’approfondimento sarà inserito nel più ampio tema della tutela della salute pubblica, con un’attenzione specifica alle modalità di analisi e valutazione delle segnalazioni di eventi avversi.

La tavola rotonda con i legali di CONDAV, COMILVA, ContiamoCi e AsSis

La parte conclusiva del programma sarà dedicata agli aspetti associativi e giuridici, attraverso una tavola rotonda tra i legali delle associazioni dei danneggiati. Al confronto prenderanno parte i rappresentanti legali delle associazioni CONDAV, COMILVA, ContiamoCi e AsSis, chiamati a discutere nell’ambito delle rispettive attività di tutela delle persone che lamentano conseguenze dannose attribuite alle vaccinazioni. La presenza delle quattro realtà associative affiancherà al dibattito scientifico una riflessione sulle questioni legali che interessano le persone coinvolte e le loro famiglie. Il confronto tra i legali rappresenterà l’ultima sessione strutturata del programma, prima dello spazio riservato agli interventi dei presenti. I lavori termineranno infatti con un dibattito aperto al pubblico, previsto al termine della tavola rotonda, a conclusione della ventitreesima edizione della giornata organizzata da CONDAV ETS.