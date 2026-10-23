Vance diventa un uragano: venti a 140 km/h, possibile intensificazione fino alla 3ª categoria

Vance si è intensificato fino a diventare un uragano al largo delle coste del Messico. A comunicarlo, nelle prime ore di oggi, è stato il National Hurricane Center (NHC), il centro statunitense specializzato nel monitoraggio dei cicloni tropicali. Alle 9 GMT, il sistema risultava classificato come uragano di 1ª categoria, con venti massimi sostenuti di circa 140 km/h. Il centro della tempesta si trovava in quel momento a circa 710 km a Sud/Sud-Ovest di Acapulco, lungo la costa pacifica messicana.
La traiettoria
Secondo le rilevazioni, Vance si sta spostando verso Nord/Nord-Ovest a una velocità di circa 9 km/h. Questa traiettoria dovrebbe mantenersi anche nel corso del fine settimana, secondo le previsioni del National Hurricane Center. L’attenzione è concentrata soprattutto sulla possibile evoluzione dell’intensità del ciclone, che potrebbe subire un rapido rafforzamento nelle prossime ore. Le previsioni indicano infatti la possibilità che Vance raggiunga la 3ª categoria entro le prossime ore, trasformandosi in un uragano maggiore. Un’evoluzione che comporterebbe un significativo aumento della sua intensità rispetto alla fase iniziale.