Verso lo spazio con regolarità: Virgin Galactic compie passi avanti verso i voli suborbitali della Classe Delta

Virgin Galactic ha annunciato che il primo veicolo spaziale della sua flotta di nuova generazione (Delta Class) raggiungerà la base operativa presso lo Spaceport America, nel New Mexico, il 28 ottobre. Il velivolo, agganciato al velivolo di lancio “Eve” per un volo in configurazione “captive-carry” (trasporto vincolato), partirà dalla fabbrica dell’azienda a Mesa, in Arizona. L’arrivo segna il passaggio dalla fase di assemblaggio all’avvio dei preparativi per i test di volo. Nel corso della stessa giornata, Virgin Galactic svelerà il nome del veicolo spaziale, scelto tramite una votazione pubblica che ha coinvolto partecipanti da oltre 80 Paesi, a partire da una rosa di opzioni selezionata dal team di Virgin Galactic e dai membri della sua comunità di astronauti.

“L’arrivo del nostro primo veicolo spaziale allo Spaceport America rappresenterà un traguardo fondamentale in un percorso durato anni, volto a costruire la prima piattaforma al mondo dedicata al volo spaziale umano commerciale e regolare“, ha dichiarato Michael Colglazier, CEO di Virgin Galactic. “Il veicolo è magnifico e siamo entusiasti di presentarlo al mondo entro la fine di questa settimana”.

Quando avverrà il primo volo spaziale commerciale

Il primo volo spaziale commerciale del veicolo è ora previsto per l’inizio del secondo trimestre del 2027, mentre l’avvio delle operazioni commerciali per il secondo veicolo è atteso tra la fine del secondo e l’inizio del terzo trimestre del 2027. Il calendario aggiornato tiene conto del tempo supplementare necessario per completare l’integrazione e la validazione del software avionico, un processo che richiede test estremamente rigorosi, rende noto l’azienda. Tali verifiche si concluderanno allo Spaceport America, dove il veicolo verrà preparato per la serie di test di volo.

I lavori proseguono

Con il trasferimento del primo veicolo spaziale presso la base operativa e l’avvio delle operazioni commerciali con due velivoli previsto entro l’inizio del terzo trimestre del 2027, Virgin Galactic sta coinvolgendo oltre 100 membri della sua comunità di astronauti nella prima fase di preparazione; ulteriori gruppi seguiranno progressivamente. Presso la “Spaceship Factory”, i lavori si concentrano ora sul completamento dell’assemblaggio per i test strutturali di ala e fusoliera, oltre che sull’ultimazione del secondo veicolo spaziale e sulla preparazione della linea di assemblaggio dei motori a razzo. I test strutturali sul sistema di orientamento delle ali (“feather assembly”) sono già stati completati con successo.

Rendere accessibile il volo spaziale suborbitale

I nuovi veicoli Delta Class di Virgin Galactic sono progettati per aumentare significativamente la frequenza dei voli suborbitali e ridurre i tempi di manutenzione tra una missione e l’altra. Rispetto all’attuale generazione di veicoli, i Delta sono stati concepiti per operare con un ritmo molto più elevato, con l’obiettivo di trasformare il turismo spaziale da esperienza occasionale a servizio commerciale più regolare. I passeggeri continueranno a raggiungere il confine dello spazio, sperimentando alcuni minuti di microgravità e osservando la curvatura terrestre da oltre 80 chilometri di quota. La sfida per Virgin Galactic non è più soltanto raggiungere lo spazio, ma farlo con continuità e sostenibilità economica. Mentre aziende come SpaceX puntano alla Luna e a Marte, Virgin Galactic continua a concentrarsi su un obiettivo diverso: rendere accessibile a un numero crescente di persone l’esperienza del volo spaziale suborbitale.