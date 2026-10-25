Viaggio nell’ignoto a 61mila km/h: Voyager 1 sta per raggiungere 1 giorno luce di distanza dalla Terra

Il 18 novembre 2026 la celebre sonda Voyager 1 della NASA raggiungerà l’incredibile traguardo di 1 giorno luce di distanza dal nostro pianeta. Dopo 49 anni, 2 mesi e 11 giorni di viaggio ininterrotto, questo pioniere robotico, arrivato alla 1ª posizione assoluta per lontananza dalla Terra, si troverà a navigare a circa 26 miliardi di km da casa. Parliamo di un abisso così vasto che un raggio di luce, la cosa più veloce dell’universo, impiega ben 24 ore esatte per coprirlo interamente. Questa impresa ingegneristica trasforma radicalmente la nostra concezione delle misure cosmiche, portando un manufatto umano nelle profondità inesplorate dello Spazio interstellare, ben oltre i confini protettivi del Sistema Solare e dell’influenza magnetica del nostro Sole. L’avventura di questa minuscola navicella ci permette di raccogliere quotidianamente dati inestimabili su un ambiente oscuro e dominato da forze astrofisiche ancora in gran parte sconosciute, scrivendo ogni giorno un nuovo affascinante capitolo per la scienza moderna.

Le comunicazioni a 61mila km/h

Attualmente il veicolo sfreccia nell’oscurità alla sbalorditiva velocità di 61mila km/h. A una simile lontananza, mantenere i contatti richiede un’infinita pazienza da parte degli ingegneri terrestri. Qualsiasi comando inviato tramite le enormi antenne del Deep Space Network impiega 1 giorno intero per raggiungere i vecchi circuiti della sonda, e occorre attendere un altro giorno affinché i dati tornino indietro. Questa estrema latenza rende ogni operazione una sfida delicatissima, soprattutto considerando che il cuore energetico della navicella si sta inesorabilmente esaurendo. I 3 generatori termoelettrici a radioisotopi, alimentati dal decadimento di 24 sfere di ossido di plutonio-238, perdono gradualmente potenza nel tempo, costringendo i tecnici a disattivare progressivamente i vari strumenti di bordo per prolungare il più possibile la vita della missione, auspicabilmente fino al 2036.

I segreti dello Spazio interstellare

Nell’agosto 2012, Voyager 1 ha attraversato l’eliopausa, il confine teorico in cui il vento solare viene arrestato dal mezzo interstellare, uscendo ufficialmente dal Sistema Solare. Da quel momento, le antenne del Plasma Wave Subsystem e il magnetometro ancora attivi hanno iniziato a registrare misurazioni anomale e inaspettate per la comunità scientifica. I dati ricevuti hanno mostrato picchi improvvisi nell’intensità dei campi magnetici e un netto aumento della densità del plasma, rivelando che l’ambiente galattico è in realtà un luogo estremamente dinamico, dove le particelle cariche collidono e reagiscono in modi del tutto complessi. L’assenza delle forti interferenze generate dal Sole permette finalmente agli studiosi di analizzare la materia cosmica nella sua forma più pura, offrendo indizi preziosi sulle interazioni e la composizione delle regioni situate tra le stelle.

La rotta verso Nord e il futuro remoto

La traiettoria inesorabile della sonda punta attualmente verso Gliese 445, una debole stella situata nella costellazione dell’Orsa Minore, viaggiando in direzione Nord rispetto al piano orbitale dei nostri pianeti. Nonostante la sua straordinaria velocità, il veicolo impiegherà ben 40mila anni per raggiungere il punto di massimo avvicinamento a questo astro, passandogli accanto a una distanza di 1,7 anni luce. Molto prima di allora, le trasmissioni radio cesseranno per sempre e l’oggetto diventerà un ambasciatore totalmente silenzioso dell’umanità. A bordo porta ancora il celebre Golden Record, un disco in rame placcato d’oro contenente 116 immagini, suoni naturali e saluti registrati, che viaggerà intatto nel buio siderale per innumerevoli ere geologiche. Sarà l’ultima testimonianza tangibile di una civiltà che, spinta da un’insaziabile curiosità, ha osato spingersi verso l’ignoto.