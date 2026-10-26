Vino italiano, tra qualità e crisi del settore: sfide e prospettive per il futuro, il bilancio Coldiretti

Il vino italiano punta a riconquistare il mercato degli Stati Uniti in un momento particolarmente delicato per l’intero settore vitivinicolo. Mentre la vendemmia 2026 si avvia alla conclusione con risultati qualitativi eccellenti, le aziende devono affrontare una crisi caratterizzata dalla contrazione delle esportazioni, dall’aumento dei costi di produzione e dalla diminuzione dei prezzi riconosciuti ai viticoltori. Negli ultimi diciotto mesi, le vendite di vino italiano negli Usa hanno registrato una perdita in valore di 300 milioni di euro. È in questo scenario che Coldiretti e Filiera Italia rilanciano la presenza delle bottiglie italiane negli Stati Uniti, in occasione dell’inaugurazione del Vinitaly di New York, una due giorni di iniziative dedicate alla promozione delle produzioni vitivinicole nazionali. In collaborazione con Veronafiere, anche Enoteca Coldiretti torna negli Usa per consolidare le relazioni commerciali e valorizzare le caratteristiche distintive delle produzioni italiane.

Vino italiano negli Usa, persi 300 milioni di euro tra dazi e dollaro debole

Il mercato americano rappresenta uno degli sbocchi commerciali strategici per il vino Made in Italy, ma negli ultimi diciotto mesi le vendite hanno subito una pesante contrazione. Secondo l’analisi di Coldiretti e Filiera Italia, la perdita in valore ha raggiunto 300 milioni di euro, a causa di una combinazione di fattori economici e commerciali. Tra gli elementi che hanno maggiormente inciso figurano i dazi di Donald Trump e l’indebolimento del dollaro, che ha ridotto il potere d’acquisto dei consumatori statunitensi rispetto ai prodotti importati. A questi fattori si aggiungono le difficoltà determinate dai conflitti internazionali e dalle tensioni commerciali. Nonostante le difficoltà, la popolarità delle produzioni vitivinicole italiane negli Stati Uniti rimane elevata. A distinguersi è soprattutto il Prosecco, che ha dimostrato una maggiore capacità di resistenza rispetto alle condizioni sfavorevoli del mercato. Proprio questo segmento rappresenta uno dei punti di partenza per rafforzare il posizionamento delle bottiglie italiane e recuperare terreno sul mercato americano.

Vendemmia 2026, qualità eccellente ma produzione in calo fino al 15%

A rendere ancora più particolare la situazione del settore è l’andamento della vendemmia 2026, caratterizzata da risultati qualitativi particolarmente positivi a fronte di una diminuzione delle quantità prodotte. Le stime di Coldiretti indicano infatti un calo della produzione compreso tra il 10% e il 15%, mentre le condizioni delle uve vengono giudicate eccellenti. La raccolta, ormai vicina alla conclusione, dovrebbe distinguersi per una qualità particolarmente elevata della materia prima, con uve praticamente perfette.

Prezzi del vino in caduta, produttori penalizzati da ribassi superiori al 20%

La qualità della vendemmia non basta però a compensare le difficoltà economiche delle aziende vitivinicole. Uno degli aspetti più critici riguarda i prezzi pagati ai produttori, che registrano diminuzioni fino a oltre il 20% rispetto allo scorso anno. Si tratta di una contrazione che riduce i margini economici delle imprese proprio mentre continuano ad aumentare le spese necessarie per sostenere l’attività produttiva. Il comparto deve infatti confrontarsi con il caro energia e con i rincari dei materiali utilizzati lungo la filiera, a partire dal vetro e dalla plastica. La combinazione tra prezzi di vendita più bassi e costi più elevati mette sotto pressione la redditività delle aziende, rendendo più difficile mantenere gli investimenti e garantire prospettive di sviluppo al settore.

Il caro bottiglia nei ristoranti frena i consumi di vino

Accanto alle difficoltà produttive e commerciali, Coldiretti richiama l’attenzione su un ulteriore fattore che condiziona il mercato: il prezzo del vino nella ristorazione. Secondo l’organizzazione agricola, il costo delle bottiglie subisce spesso aumenti eccessivi nel passaggio dalla cantina al tavolo del ristorante. Una dinamica che finisce per limitare i consumi, rendendo il vino meno accessibile e contribuendo ad aggravare le difficoltà dell’intera filiera. La questione riguarda il rapporto tra il valore riconosciuto ai produttori e il prezzo finale sostenuto dai consumatori. Mentre le aziende vitivinicole devono confrontarsi con una riduzione dei ricavi, il costo delle bottiglie nei locali può crescere fino a scoraggiare gli acquisti. Sui consumi, secondo Coldiretti, pesano inoltre le campagne che hanno preso di mira il vino, giudicate dall’organizzazione ingiustificatamente penalizzanti nei confronti di un prodotto considerato parte integrante della Dieta mediterranea e della tradizione alimentare italiana.

Coldiretti propone un patto con la ristorazione internazionale

Da queste considerazioni nasce la proposta presentata da Coldiretti negli Stati Uniti: promuovere un patto con la ristorazione, a partire da quella internazionale, per sostenere il posizionamento delle bottiglie italiane sui mercati esteri. L’iniziativa punta a favorire una maggiore accessibilità del vino, valorizzando contemporaneamente il lavoro dei produttori e la riconoscibilità delle etichette nazionali. La ristorazione viene individuata come un interlocutore fondamentale per rafforzare il legame tra le produzioni italiane e la domanda internazionale, anche attraverso l’interesse per la cultura gastronomica del nostro Paese. A illustrare la visione di Coldiretti e Filiera Italia è stato Luigi Scordamaglia, responsabile dell’area mercati, internazionalizzazione e politiche europee di Coldiretti e amministratore delegato di Filiera Italia, intervenuto durante la cerimonia inaugurale della manifestazione. “Il futuro del vino italiano si riassume in tre parole: redditizio, accessibile e piacevole. Redditizio, perché senza margini non ci sono investimenti e futuro; accessibile, perché il vino non può diventare un lusso per pochi; piacevole, perché è cultura, convivialità e stare insieme”, ha sottolineato Scordamaglia. Il rappresentante di Coldiretti e Filiera Italia ha quindi ribadito la necessità di assicurare una maggiore valorizzazione economica alle imprese che contribuiscono alla produzione vitivinicola nazionale. “Essere forti nel mondo significa prima di tutto dare valore ai produttori. Promuovere il vino italiano non vuol dire solo vendere più bottiglie, ma difendere la filiera e il suo valore”.

Il vino italiano vale oltre 16 miliardi di euro e coinvolge 241mila imprese

Nonostante la difficile congiuntura economica e commerciale, il settore vitivinicolo italiano continua a rappresentare uno dei pilastri dell’economia agroalimentare nazionale, con un fatturato superiore ai 16 miliardi di euro. La dimensione del comparto emerge anche dal numero delle aziende coinvolte: in Italia operano 241.000 imprese viticole, distribuite su una superficie complessiva di 681.000 ettari. Una delle principali caratteristiche del sistema italiano è l’elevata incidenza delle produzioni a Indicazione Geografica. Circa il 78% del vigneto nazionale è infatti destinato a queste produzioni, con una quota del 65% per i vini Dop e del 14% per quelli Igp, secondo i dati riportati da Coldiretti. Le denominazioni costituiscono un elemento centrale dell’identità del vino italiano, legando le caratteristiche delle produzioni alle rispettive aree geografiche e contribuendo a distinguerle nell’offerta internazionale.

Biodiversità vitivinicola, l’Italia vanta 635 varietà di uve

Accanto al peso economico del settore, un altro elemento distintivo è rappresentato dalla biodiversità vitivinicola. L’Italia vanta infatti 635 varietà di uve iscritte al registro nazionale, un patrimonio che le conferisce un primato nella diversità delle produzioni. La ricchezza varietale contribuisce alla straordinaria articolazione dell’offerta enologica italiana, rendendo possibile la produzione di vini profondamente differenti per caratteristiche e legame con il territorio. È proprio questa varietà, insieme alla diffusione delle denominazioni geografiche e al riconoscimento internazionale della qualità, a costituire uno dei principali punti di forza sui quali Coldiretti e Filiera Italia intendono investire per rilanciare il settore. La presenza al Vinitaly negli Stati Uniti si inserisce così in una strategia che punta al recupero delle esportazioni e alla costruzione di rapporti commerciali capaci di riconoscere maggiore valore alla produzione italiana, sostenendo la competitività delle imprese vitivinicole in una fase di forte pressione economica.