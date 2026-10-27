Violenta raffica di vento in porto: nave da crociera si schianta contro 2 portacontainer | VIDEO

Sono in corso le indagini sull’incidente avvenuto domenica sera nel porto tedesco di Bremerhaven, sul Mare del Nord, dove la nave da crociera Mein Schiff 3, della compagnia Tui Cruises, è entrata in collisione con 2 navi portacontainer. A riportare la notizia è la Süddeutsche Zeitung. Secondo quanto riferito dalla polizia, all’origine dell’incidente ci sarebbe stata una violenta raffica di vento. Gli investigatori stanno tuttavia approfondendo anche la posizione del comandante della nave, Jan Schubert, come riferito dall’emittente Rtl.

La nave da crociera era pronta a salpare alla volta delle Canarie. Durante le manovre di uscita dal porto, assistita da alcuni rimorchiatori, sarebbe stata investita da una raffica di vento che l’avrebbe spinta contro 2 portacontainer ormeggiate presso il molo Stromkaje. L’impatto ha provocato danni di diversa entità alle imbarcazioni coinvolte: la nave portacontainer più piccola ha riportato danni lievi, mentre quella più grande ha subito conseguenze ben più gravi. Danni significativi sono stati registrati anche sulla Mein Schiff 3.

Dopo la collisione, la nave da crociera è rientrata al terminal passeggeri. Le autorità hanno disposto il divieto di uscita dal porto per tutte e tre le imbarcazioni, in attesa degli accertamenti del caso. Stando alle prime informazioni, non si registrano feriti. L’incidente ha avuto conseguenze anche sul programma della crociera: Tui Cruises ha infatti annullato la partenza prevista. “I danni riscontrati rendono necessari interventi di riparazione a breve termine in un cantiere navale“, ha dichiarato una portavoce della compagnia. Al momento dell’impatto, a bordo della Mein Schiff 3 si trovavano 2.428 passeggeri e 922 membri dell’equipaggio. Restano da chiarire le circostanze esatte dell’incidente e le eventuali responsabilità nella gestione delle manovre di uscita dal porto.